Neues Serviceportal von FP IAB verhindert Portoerhöhung für Unternehmen

Berlin (ots) - Mit dem Online-Briefversandportal IAB transACTmailder FP Tochter Internet Access GmbH (IAB) sparen kleine und mittlereUnternehmen nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld. Denn derKommunikationsspezialist hat in seine neue Lösung einen Portoblockerintegriert.Der Versand von Briefen in Papierform ist aufwendig: Zunächst dasDokument ausdrucken, falzen und kuvertieren. Dann den Umschlagkorrekt frankieren und den Brief an den Postdienstleister übergeben.Zudem müssen Unternehmen immer einen Vorrat an Briefmarken undUmschlägen halten. Mit dem neuen Online-Briefversandportal IABtransACTmail gehört all dies der Vergangenheit an. DerBusiness-Process-Outsourcing-Dienstleister nimmt kleinen undmittleren Unternehmen den zeitraubenden Briefversand ab, wodurch siesich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.Höchste Sicherheitsstandards beim BriefversandUm den Service zu nutzen, laden die Unternehmen ihre Korrespondenzwie Rechnungen oder Werbebriefe einfach im Webportal IAB transACTmailhoch - der Dienstleister kümmert sich um den Rest. Dabei garantiertder Spezialist für sichere digitale Kommunikation den Schutzvertraulicher Informationen mit höchsten Sicherheitsstandards undprüft die hochgeladenen Dateien auf Einhaltung postalischer Vorgaben,wie den korrekten Adressaufbau. Die Lösung bietet darüber hinauseinen Überblick der erteilten Aufträge. Auf Wunsch hat der Kundezudem die Möglichkeiten, die Dateien zu korrigieren oder bei Bedarfdie betroffenen Dokumente vom Versand auszuschließen.Keine Portoerhöhung dank neuem Online-BriefversandportalUnternehmen sparen mit dem neuen Online-Briefversandportal IABtransACTmail aber nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Denn dieLösung geht pünktlich zur Portoerhöhung der Deutschen Post am 1. Juli2019 mit einem Portoblocker an den Start. "Auf Basis des altenPortopreises von 70 Cent bekommt der Kunde seine Dokumente inhöchster Farbqualität gedruckt, in neutrale Umschläge kuvertiert,sowie inklusive Porto über die Deutsche Post versendet - und das abStückzahl eins", sagt Michael Steinberg, Geschäftsführer der FP IABInternet Access GmbH. Darüber hinaus stellt die FP IAB dieMaterialien und den Druck zur Verfügung. Unternehmen können ihreGeschäftspost somit sicher und kostengünstig an ihre Kunden versendenund profitieren dabei von der sicheren Verarbeitung ihrer Dokumenteaufgrund der jahrelangen Erfahrung des Kommunikationsspezialisten.Das Online-Briefversandportal IAB transACTmail ist ab sofortverfügbar unter: www.transACTmail.de