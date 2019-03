Neues Schweizer Heimdialyse-System erhält Marktzulassung: PeriSafe® verhilft tausenden von chronisch kranken Nierenpatienten zur Bauchfelldialyse. Dies senkt die Gesundheitskosten und verbessert die Lebensqualität der Betroffenen

Finanztrends Video zu



Zurich (ots/PRNewswire) - Das Schweizer Medizintechnik-Start-upPeripal AG bringt ein innovatives Hilfsgerät für Patienten derBauchfelldialyse auf den Markt. Nach erfolgreicher Entwicklung inZusammenarbeit mit der ETH Zürich, hat Peripal AG die erfolgreicheZulassung für den europäischen Markt erhalten. Es kann ab sofort mehrPatienten zur Heimdialyse verhelfen und diese sicherer und einfachermachen.Gemessen an der Anzahl Patienten sind die Gesundheitskosten fürPatienten mit Niereninsuffizienz mit durchschnittlich 2-3% derGesamtgesundheitskosten überproportional hoch, allein in Deutschlandbelaufen sich diese auf 3 Milliarden Euro jährlich. Die Anzahl derchronischen Nierenpatienten wird in den kommenden Jahren weitermarkant zunehmen.Um einer Kostenexplosion entgegenzuwirken, muss dasGesundheitswesen vermehrt auf Heimtherapien setzen, die deutlichkosteneffizienter sind als die Krankenhausdialyse.Es ist bekannt, dass die Mehrheit aller Patienten undFamilienangehörigen eine Therapie in den eigenen vier Wänden undsomit mehr Lebensqualität bevorzugen würden. Das Infektionsrisiko,das zunehmende Alter und damit einhergehende Einschränkungen, sindaber mitunter Gründe dafür, warum schlussendlich nur wenige Patientendie Dialyse zuhause durchführen.Hier setzt die Firma Peripal AG mit Sitz in Zürich an. "Wir habendas Gerät in enger Zusammenarbeit mit Dialysepatienten entwickelt, soist es konsequent auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet, diees tatsächlich nutzen. Darauf ist das ganze Team besonders stolz",sagt CEO Dr. Sandra Neumann. PeriSafe®, welches ab sofort beiPatienten der Bauchfelldialyse eingesetzt werden kann, kannInfektionen vorbeugen und vereinfacht den Therapieprozess erheblich.Somit erhalten auch Patienten die Möglichkeit die Bauchfelldialysedurchzuführen, die bislang nicht dafür in Frage kommen. Heute führengerade einmal 10% aller Patienten weltweit die Dialyse zuhause durch,Experten und wissenschaftliche Studien gehen von einem Potential vonbis zu 35% aus. Das neue Gerät stellt einen wichtigen Schritt in derFörderung der Heimdialyse dar, der auch von Gesundheitsministerienund Krankenkassen in verschiedenen Ländern seit längerem gefordertund unterstützt wird.Die Firma PeripalDie Peripal AG ist ein privat finanziertes Start-up der ETH Zürichund der Medtech-Industrie und wurde im Jahre 2015 gegründet. Peripalist ein Medizintechnikunternehmen und entwickelt Geräte und Lösungen,um weltweit mehr Patienten zuhause behandeln zu können. Ihr erstesProdukt PeriSafe® erlaubt es mehr chronisch Nierenkranken Menschen,die Dialysebehandlung zuhause durchzuführen, und trägt zur Senkungder Gesundheitskosten bei.Kontakt für RückfragenMartin DubachDirector Sales & Marketing+41 76 587 8007martin.dubach@peripal.comwww.peripal.com(https://mma.prnewswire.com/media/836505/Peripal_AG_PeriSafe.jpg)(https://mma.prnewswire.com/media/836506/Peripal_AG_Logo.jpg)Original-Content von: Peripal AG, übermittelt durch news aktuell