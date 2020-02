Neues SKODA AUTO DigiLab India und Software-Entwicklungszentrum unterstützen von SKODA geführtes Projekt INDIA 2.0 (FOTO)

Mladá Boleslav/Gurugram/Pune (ots) - - SKODA AUTO DigiLab India nach Labs inPrag, Tel Aviv und Peking bereits viertes Innovationszentrum des Unternehmens- Software-Entwicklungszentrum mit Büros in Gurugram und Pune zur Unterstützungder weltweiten SKODA IT und Entwicklung digitaler Services- Alle in Indien vertretenen Konzernmarken nutzen lokal entwickelte digitaleDienste- Digitale Services sind Eckpfeiler der Wachstumsstrategie von SKODA auf demindischen MarktDer tschechische Automobilhersteller hat das Netzwerk seiner SKODA AUTO DigiLabsum einen vierten Standort erweitert. Das SKODA AUTO DigiLab India(www.skodaautodigilab.co.in) in Pune wird mit der Entwicklung von digitalenMobilitätsservices das Kerngeschäft von SKODA AUTO Volkswagen India PrivateLimited unterstützen. Volkswagen IT Services India Private Limited hat außerdemein Software-Entwicklungszentrum mit Büros in Gurugram und Pune eingerichtet. Eswird die IT des Automobilherstellers weltweit unterstützen und digitale Servicesentwickeln. Die Dienstleistungen und Services werden alle VolkswagenKonzernmarken in Indien nutzen. Das SKODA AUTO DigiLab India ist Bestandteil desProjekts INDIA 2.0, der von SKODA AUTO federführend geleiteten Modelloffensivedes Volkswagen Konzerns auf dem indischen Markt.Bernhard Maier, Vorstandsvorsitzender von SKODA AUTO, erläutert: "Mit dem SKODAAUTO DigiLab India setzen wir die Erweiterung unseres globalen Netzwerkskonsequent fort. Indien gehört weltweit zu den Innovationstreibern derDigitalisierung. 2025 wird das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei geradeeinmal 29 Jahren liegen. Der Großteil unserer Kunden in Indien ist mitSmartphones aufgewachsen und erwartet maßgeschneiderteMobilitätsdienstleistungen und nahtlose Konnektivität im Auto. Genau darumkümmern wir uns in unserem DigiLab in Partnerschaft mit Hightech-Firmen vorOrt."Gurpratap Boparai, Geschäftsführer von SKODA AUTO Volkswagen India PrivateLimited, fügt hinzu: "Mit den neuen digitalen Diensten und Mobilitätslösungen,die wir dank des SKODA AUTO DigiLab India und unseresSoftware-Entwicklungszentrums mit Büros in Gurugram und Pune anbieten, wollenwir ein vielschichtiges digitales Ökosystem für unsere Kunden schaffen. Ebensowie die anderen Standorte im wachsenden globalen Innovationsnetzwerk von SKODAAUTO wird das SKODA AUTO DigiLab India Mobilitätslösungen und -diensteentwickeln - stets mit dem Ziel, unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.Das SKODA AUTO DigiLab India kann auch das Kerngeschäft weltweit mit neuenTechnologien und digitalen Services unterstützen."Neue IT-Abteilungen nutzen hohe digitale Kompetenz auf dem SubkontinentDas Team des SKODA AUTO DigiLab India wird mit Technologieunternehmen undvielversprechenden Start-ups in Indien zusammenarbeiten. Im Gegenzug werdenlokale Talente gefördert und entwickelt, zudem wird die Vernetzung mit Start-upsvor Ort vorangetrieben.Mit der Arbeit an digitalen Entwicklungsprojekten und der Bereitstellung vonLösungen, die auf den indischen Markt zugeschnitten sind, unterstützt das SKODAAUTO DigiLab India das Kerngeschäft des Volkswagen Konzerns in Indien und möchtedabei das enorme Potenzial des Subkontinents als globaler Marktführer beiSoftware und Technologien nutzen. Das SKODA AUTO DigiLab India wird außerdem engmit den Innovationszentren des Automobilherstellers in Tschechien, Israel undChina zusammenarbeiten. Von den Entwicklungen werden auch andere SKODA Märkteprofitieren.Das Software-Entwicklungszentrum mit Büros in Gurugram und Pune wurde vonVolkswagen IT Services India Private Limited eingerichtet und unterstützt dieIT-Abteilungen sowohl bei SKODA AUTO als auch beim Volkswagen Konzern. Die dortfür alle Marken des Volkswagen Konzerns auf dem indischen Markt entwickeltenProgrammanwendungen und digitalen Services werden für eine nochabwechslungsreichere Kundenerfahrung für Autokäufer in Indien sorgen.Digitalisierung ist wesentlicher Bestandteil des von SKODA AUTO geführtenProjekts INDIA 2.0Das SKODA AUTO DigiLab in Pune entsteht im Rahmen des von SKODA AUTO geführtenProjekts INDIA 2.0. Der Volkswagen Konzern investiert in die Umsetzung seinerModelloffensive auf dem indischen Markt eine Milliarde Euro, schwerpunktmäßigzwischen 2019 und 2021. SKODA etabliert seine Innovationszentren konsequent inwichtigen Märkten und Hightech-Regionen. Das SKODA AUTO DigiLab Prag eröffneteAnfang 2017 als erster von nun vier Standorten. Der erste Ableger, ein JointVenture des SKODA AUTO DigiLab Prag und des israelischen Importeurs ChampionMotors, nahm im Januar 2018 am IT-Hotspot Tel Aviv die Arbeit auf. Im April 2019wurde das Team um ein drittes Zentrum erweitert, das in Peking digitalePrototypen und Mobilitätsdienstleistungen für den chinesischen Markt testet.Durch diese agilen Innovationswerkstätten, die aufgebaut sind wie Start-ups inder IT-Branche, stärkt SKODA sein Know-how in den Bereichen Innovation unddigitale Entwicklung nachhaltig.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4509625OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell