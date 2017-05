Neues zu Ringmetall, Zur Rose Group und Formycon

Liebe Leser,

beim Verpackungsspezialisten Ringmetall (Jahresabschlussbericht) und dem Biosimilar-Hersteller Formycon (Zwischenmitteilung 1. Quartal) gab es aktuelle Zahlen. Versandapotheke Zur Rose Group (DocMorris) wiederum beruft eine außerordentliche Generalversammlung ein, um die Anteilseigner von einem Börsengang zu überzeugen.

Ringmetall will 2017 zwei Übernahmen stemmen

Die Ringmetall AG hat ihre endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorgelegt. Das Unternehmen aus der Verpackungsindustrie konnte seinen Umsatz auf 94,4 Mio. Euro steigern, was einem beachtlichen Zuwachs von 41,5 % entspricht. Auch das EBITDA fiel mit 11,4 Mio. Euro mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 2,3 Mio. Euro übrig, während man 2015 noch einen Fehlbetrag ausweisen musste.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Ringmetall mit weiterem organischen Wachstum. Beim EBITDA will man 11,5-13 Mio. Euro erreichen, beim Umsatz sollen 98-103 Mio. Euro möglich sein. Zudem will das Unternehmen in diesem Jahr zwei Übernahmen vollziehen, die sich aber finanziell in einem kleineren Umfang bewegen dürften. Die Schätzungen der Börse Stuttgart sehen für das aktuelle Geschäftsjahr wie folgt aus:



Ergebis/Aktie 0,19 € KGV 16 Dividende 0,06 € Dividendenrendite 1,94 %

Zur Rose Group: Apothekenriese plant Börsengang

Kaum hat man die ordentliche Generalversammlung absolviert (4. Mai), beruft die Schweizer Zur Rose Group AG die Aktionäre zu einer außerordentlichen GV ein. „Europas größte Versandapotheke“ (Eigendarstellung) will die „vielfältigen, sich im Markt bietenden Wachstumschancen nutzen, um ihre starke Stellung im europäischen Arzneimittelversand weiter auszubauen“. Auf dem deutschen Markt ist das Unternehmen mit der DocMorris-Apotheke präsent.

Konkret geht es um einen Börsengang mit Kapitalerhöhung sowie sonstige Fremdfinanzierungen. Dazu müssen aber erst die Aktionäre ihr Okay geben, bevor die Konzernspitze diese Pläne in die Tat umsetzen kann. Dies soll am 19. Juni geschehen. Wenn die Versammlung mehrheitlich für den Antrag stimmt, könnte der IPO noch in diesem Jahr erfolgen.

Formycon kündigt weitere wichtige Meilensteine an

Der Biosimilar-Spezialist präsentierte am Dienstag seine Zahlen für das 1. Geschäftsquartal. Der Konzernumsatz lag mit 3,38 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreszeitraum (-47 %). Zur Begründung gab das Unternehmen an: „Die Umsatzerlöse sind in dieser Unternehmensphase direkt mit den Entwicklungsaufwendungen in den lizenzierten Projekten korreliert, so dass der Rückgang ausschließlich stichtagsbezogene Ursachen hat.“

Das EBITDA (-0,51 Mio. Euro) und das das Konzernergebnis (-0,71 Mio. Euro) sind halbwegs stabil geblieben. Hier betrug der Rückgang zum Vorjahreszeitraum jeweils etwa eine halbe Mio. Euro. Wichtig ist bei Formycon aber vor allem der Bestand an liquiden Geldmitteln. Zum Ende des Quartals beinhaltete die Kasse mehr als 16 Mio. Euro (inklusive aller kurzfristigen Forderungen).

Finanzchef Dr. Nicolas Combé wollte abschließend den Blick aufs Wesentliche richten: „Entscheidend ist, dass wir mit unseren Biosimilarprojekten erneut ein gutes Stück vorangekommen sind. Mit der kürzlich veröffentlichten Nachricht, dass es sich bei FYB202 um einen Biosimilarkandidaten für Stelara handelt, haben wir einmal mehr die Werthaltigkeit unserer Pipeline unterstrichen. Wir erwarten, dass wir im Verlauf des Jahres weitere wichtige Meilensteine in unseren Projekten erreichen.“

Auch hier ein Blick auf die aktuellen Schätzungen der Börse Stuttgart für das laufende Geschäftsjahr:



Ergebis/Aktie 0,37 € KGV 104 Dividende 0,00 € Dividendenrendite 0,00 %

Ein Beitrag von Mark de Groot.