Neues Restaurant 'R-HAAN' eröffnet in Bangkok, erweckt die kulinarische Tradition der thailändischen Küche zum Leben

Bangkok (ots/PRNewswire) - Feinschmecker erwartet im neueröffneten R-HAAN ein kulinarisches Erlebnis der besonderen Art.Serviert wird authentische thailändische Küche in einem exquisitenthailändischen Ambiente im Herzen des trendigen Bangkoker BezirksThong Lor.R-HAAN legt großen Wert auf Authentizität und findet Inspirationin dem alten thailändischen Sprichwort "Nai nam mee pla, nai na meekhao" in Anlehnung an Thailands Reichtum an Lebensmitteln. Es feiertdie Beliebtheit der thailändischen Küche auf der ganzen Welt und dieSchönheit der thailändischen Kunst und Kultur.R-HAAN hat sich der kulinarischen Tradition der echtenthailändischen Küche verpflichtet und pflegt die große Kunst desAbschmeckens mit den gleichen Gewürzen und Zutaten, die in denursprünglichen Rezepten verwendet wurden. Im vollen Geschmack undAroma der thailändischen Speisen ist das kulturelle Erbe Thailandsregelrecht zu kosten."Bei R-HAAN werden alle Zutaten in Thailand eingekauft. Wirverarbeiten nur die frischesten und edelsten Zutaten ausverschiedenen Regionen Thailands. Beispielsweise stammt der Seebarschaus dem Fluss Bang Pakong und wir verarbeiten Jasminreis der SorteKhao Hom aus Chiangrai and Ubon Ratchathani", sagte Chumpol Jangprai,Koch und Geschäftsführer.Koch Chumpol, ein bekannter Botschafter der thailändischen Küche,führt das Restaurant zusammen mit Piti Bhirombhakdi, selbst Koch undFeinschmecker, dessen Familie die Boon Rawd Brewery besitzt (bekanntdurch das Singha-Bier).Die Gäste im R-HAAN können in bester thailändischer Traditionmindestens 18 Spezialgerichte verkosten und teilen, serviert aufedlem traditionellen Porzellan. Auf der Speisekarte des Restaurantsfinden sich drei traditionelle thailändische Menüoptionen: Royal ThaiSAMRUB EAK - Gerichte, die sich durch einen milden Geschmackauszeichnen; Royal Thai SAMRUB THO - Gerichte, deren Aroma angeröstete Gewürze erinnern; und Royal Thai SAMRUB TRI für Fansthailändischer Gerichte. Die Speisekarte ist ein Spiegelbild derJahreszeit.Die "Tradition der thailändischen Küche" ist das Motto bei derSpeisenzubereitung auf Basis von fünf Grundgedanken: regionaleZutaten, die Kunst des Abschmeckens, Erhitzen (um die Zutaten undWürze in perfekter Harmonie zu vereinen), Ausgewogenheit der vielenZutaten in jedem Gericht und Leidenschaft.Die Adresse von R-HAAN ist 131 Soi Sukhumvit 53, Bangkok.Öffnungszeiten sind 18.00 bis 23.00 Uhr.Pressekontakt:R-HAAN, 131 Soi Sukhumvit 53 (Paidee-Madee) Klongtun Nua Wattana,Bangkok 10110 ThailandTel.: +66 (0)2-059-0433http://www.r-haan.com/https://www.facebook.com/RHAANThai/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/754873/THAI_SAMRUB_AKE__Royal_Thai_Cuisine.jpgOriginal-Content von: R-HAAN, übermittelt durch news aktuell