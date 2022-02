Neues Release von 2iQ's CapitolTrades.com bringt noch mehr Transparenz für den Handel von US-Politikern

Frankfurt (ots/PRNewswire) -2iQ Research (https://www.2iqresearch.com/) hat Capitol Trades (CapitolTrades.com (https://www.capitoltrades.com/)) – die intuitive Plattform des Unternehmens, die freien Zugang zu den Handelsdaten von US-Politikern in Echtzeit bietet – mit zahlreichen neuen Funktionen und Updates ausgestattet.Im Einklang mit den Zielen des Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) Act von 2012 wurde Capitol Trades 2021 ins Leben gerufen, um mehr Transparenz in die Börsengeschäfte von Senatoren und Kongressabgeordneten zu bringen.CapitolTrades.com ist in diesem Bereich der Investor Intelligence führend mit der größten Menge an historischen Daten, die auf dem Markt verfügbar sind, branchenführenden Filterfunktionen und dem höchsten Datenvolumen für Senats- und Kongressabgeordnete auf dem Capitol Hill.Zu den neuen Funktionen gehören:- Neues Dashboard: leistungsstarke Echtzeit-Einblicke in die neuesten Akten, aktivste Politiker, beliebteste Aktien, Trading-Übersichten, Twitter-Feeds- Verbesserte Handelsseite: umfangreiche Diagramme, Leistungsdaten, Handelsdetails und einfacher Zugriff auf Originaldokumente- Liste der neuen Emittenten: detaillierte Anzeige der zuletzt gehandelten Daten, Beliebtheit, Anzahl der Trades, Preisdaten und Leistungsdaten der letzten 30 Tage- Suchfunktion nach Politikern: Übersicht der Aktivitätsdaten (Trades, Volumen, zuletzt gehandelt), alle nach Staat oder Ausschuss sortierbar- Einblick nach Bundesstaat: Anzahl der Politiker in jedem Bundesstaat, Aktivitätsdaten nach Bundesstaat und Handelshistorie jedes Bundesstaates- Informationen zu den jeweiligen Komitees: Überprüfen Sie die Daten des Repräsentantenhauses und des Senats auf einen Blick oder erfahren Sie mehr über die Handelsgeschichte von Politikern bestimmter KomiteesRobert Hable, Gründer von 2iQ Research: „Die Einführung von Capitol Trades ist erst der Anfang. Wir haben viel Zeit und Ressourcen darauf verwendet, die Fähigkeiten unserer Plattform zu erweitern und das Vertrauen in unseren marktführenden, erweiterten Datensatz zu stärken. Die heutige Mitteilung beinhaltet weitere Schritte in Richtung einer Demokratisierung des Zugangs zu politischen Handelsdaten. Wir wollen allen, die auf dem Capitol Hill handeln, eine größere Rechenschaftspflicht auferlegen."Ahmed Asaad, Forschungsleiter für Capitol Trades bei 2iQ Research: „Wir freuen uns, dass die Öffentlichkeit Capitol Trades und die Einblicke, die unser Angebot bietet, schnell angenommen hat. Dass so viele weltweit führende Nachrichtenagenturen und angesehene Finanzpublikationen unsere Daten für ihre Berichterstattung zum Handel von Politikern verwenden, macht uns alle bei 2iQ stolz. Eine solche Bestätigung ermutigt uns alle hier im Unternehmen, unsere Arbeit fortzusetzen."Kontakt:Diona Denkovska, +351 93 730 2277Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586146/Capitol_Trades_2iQ_Research_Logo.jpgOriginal-Content von: 2iQ Research, übermittelt durch news aktuell