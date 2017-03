Neues Rekorddefizit: wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Baden-Württemberg weiterhin schlecht - Zahl der defizitären Kliniken nimmt aber insgesamt ab

München (ots) -- Roland Berger-Studie: Krankenhausausgaben und Patientenzahlensteigen, wirtschaftliche Situation der Kliniken in Baden-Württembergtrotzdem weiterhin besorgniserregend - Defizit der regionalenKrankenhausverbünde 2015 erneut um 20 Millionen Euro gestiegen -Mangelnde Wirtschaftlichkeit und hoher Investitionsbedarf treibenVerbindlichkeiten auf über 3 Milliarden Euro - Projekte von RolandBerger belegen, dass Krankenhäuser durchaus nachhaltig wirtschaftlicharbeiten könnenStuttgart, März 2017: Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuserin Baden-Württemberg bleibt besorgniserregend. Zwar ist im Vergleichzum Vorjahr die Zahl der defizitären Häuser zurückgegangen, doch dienegativen Ergebnisse der nach wie vor betroffenen Klinikverbünde sinddafür erneut gestiegen und erreichen ein neues Rekordhoch. Zu diesemSchluss kommt die aktuelle Analyse von Roland Berger zurwirtschaftlichen Situation der Krankenhäuser in Baden-Württemberg."Mehr als die Hälfte der 30 größten regionalen Krankenhausverbündein Baden-Württemberg ist defizitär", sagt Peter Magunia, Leiter desHealthcare Bereichs Deutschland von Roland Berger. Wie die jetztveröffentlichten Jahresabschlüsse von 2015 zeigen, verbuchen diegrößten Verbünde zusammen ein Rekorddefizit von 145 Millionen Euro,das sind erneut 20 Millionen mehr als im Vorjahr. "Ob die Ergebnisse2016 und 2017 wesentlich besser ausfallen, bleibt fraglich", sagtMagunia. Und: "Fast alle betroffenen Kliniken befinden sich inöffentlicher Trägerschaft, somit belastet ihr Defizit unmittelbar dieHaushalte von Städten und Landkreisen.Kliniksterben setzt sich fortNachdem die Krankenhausausgaben in Baden-Württemberg bereits inder Vergangenheit stark gestiegen sind, erreichten sie zuletzt mit10,1 Mrd. EUR ein neues Rekordniveau. Gleichzeitig setzt sich derlangsame Trend des Kliniksterbens fort: 2015 gab es nur noch 268Krankenhäuser im Land, zwei weniger als noch ein Jahr zuvor, und auchdie Zahl der stationären Betten sank weiter. Obwohl mit 2,1 Millionenmehr Patienten als je zuvor in den Krankenhäusern behandelt wurden,lag die Auslastung im Durchschnitt weiterhin bei nur 77 Prozent. "Umwirtschaftlich zu arbeiten, muss die Auslastung nach unserenErfahrungen bei mindestens 80 Prozent liegen", sagt Oliver Rong,Leiter des Bereichs Gesundheitswesen DACH-Region bei Roland Berger."Daher gehen wir auch für die kommenden Jahre von einem weiterenRückgang an Betten und Krankenhäusern aus."Rekordniveau bei den VerbindlichkeitenDie wirtschaftliche Lage belastet auch die Investitionsfähigkeitder Krankenhäuser: Viele mussten bereits Kredite aufnehmen, umVerluste aus dem operativen Geschäft auszugleichen oder Investitionenzu stemmen, die die öffentlichen Träger nicht oder nur teilweiseübernahmen. Die Verbindlichkeiten daraus summieren sich mittlerweileauf über 3 Milliarden Euro. Dabei treibt der Trend zu immer größerenKrankenhausverbünden den Investitionsbedarf noch weiter in die Höhe."Die vom Land bereitgestellten Gelder für Investitionen sind zwar inden vergangenen Jahren deutlich gestiegen", sagt Rong. "Sie werdenaber nicht reichen, zumal zahlreiche Krankenhäuser umfangreiche Neu-oder Umbauten planen. Die Kliniken müssen daher ihreWirtschaftlichkeit verbessern, damit einen Teil der Investitionenselbst finanzieren und die Last durch Zinsen und Tilgung nachhaltigtragen können."Handlungsdruck steigtDass der Gesetzgeber in den vergangenen zwei Jahren die Preise fürKrankenhausleistungen nur geringfügig angepasst hat, erhöht denwirtschaftlichen Druck auf die Krankenhäuser zusätzlich. Bis 2014 lagdie durchschnittliche Vergütung pro stationär behandeltem Patient inBaden-Württemberg noch deutlich über dem Durchschnitt andererBundesländer, doch mittlerweile ist sie auf dem Niveau der meistenanderen Bundesländer angekommen.Der Großteil der Krankenhäuser in Baden-Württemberg geht daher voneiner weiteren Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation aus."Vor allem für bereits defizitäre Krankenhäuser bleibt die Lagebesorgniserregend", sagt Magunia. Ohne die zum Teil mehrere MillionenEuro pro Jahr umfassenden Trägerzuschüsse durch die jeweilige Stadtoder den Landkreis wären bereits heute viele Krankenhäuser insolvent."Auf weitere Entlastung durch die Politik zu warten wäre falsch", soMagunia. "Krankenhäuser müssen jetzt handeln."Die Roland Berger-Experten empfehlen den Kliniken unter anderem,ihr Angebot besser an die demografische Entwicklung und denmedizinischen Fortschritt anzupassen sowie Strukturen undKernprozesse weiter zu optimieren. Zudem sei es wichtig, denKrankenhausbetrieb, auch mit Hilfe der Digitalisierung, flexiblerauszurichten, um schnell und gezielt auf Veränderungen reagieren zukönnen. Magunia macht den Verantwortlichen Mut: "Wie unsere Studiezeigt, ist die Zahl der defizitären Kliniken insgesamt gesunken. Esist also durchaus möglich, Krankenhäuser nachhaltig wirtschaftlich zubetreiben, und zwar unabhängig von der Trägerschaft. Das deckt sichauch mit unseren Erfahrungen aus zahlreichen einschlägigenProjekten."Die Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungenAbonnieren Sie unseren Newsletter unter:https://www.rolandberger.com/de/Notifications.htmlRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Navigating ComplexitySeit 50 Jahren berät Roland Berger seine Klienten dabei,Veränderungen erfolgreich zu begegnen. Heute und in der Zukunftwollen wir unsere Klienten dabei unterstützen, durch dievielschichtigen wirtschaftlichen, technologischen, politischen undsozialen Komplexitäten unserer Zeit zu navigieren. Mit ihnengemeinsam entwickeln und verwirklichen wir flexible Strategien, dieessentiell für den langfristigen Erfolg sind.Pressekontakt:Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Claudia RussoRoland BergerHead of Regional Marketing & CommunicationsGermany and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell