Neues Reiserecht: TUI bietet mehr Schutz für Urlauber / Einzelne Reisebausteine ab sofort mit Pauschalreise-Schutz / TUI verzichtet auf gesetzliche Möglichkeit, Reisepreise nachträglich zu erhöhen

Hannover (ots) - Bei TUI ist ab dem 1. Juli fast alles mit demSchutz der Pauschalreise buchbar. Das neue EU-Reiserecht, das zum 1.Juli in Kraft tritt, stärkt die Rechte der Verbraucher - vor allembei Buchung eines Pauschalurlaubes. Da eine Pauschalreise lautGesetzgeber aus mindestens zwei verschiedenen Reiseleistungen einesAnbieters bestehen muss, hat TUI das neue "TUI Plus Paket" ins Lebengerufen. Damit möglichst viele Kunden von den zusätzlichen Vorteilenprofitieren, bietet TUI zum Stichtag fast alle Angebote alsPauschalreise an, das gilt auch für die Marken airtours und 1-2-FLY.Neben den bekannten Paketbuchungen gibt es künftig auch einzelneBausteine wie Hotelaufenthalte, Rundreisen oder Mietwagen undWohnmobile von TUI Cars und Camper mit inkludiertem"Pauschalreise-Schutz". Dabei werden diese einzelnen Bausteineautomatisch und ohne zusätzliche Kosten mit TUI Serviceleistungenkombiniert, wie dem 24-Stunden-Betreuungsservice, dem professionellenKrisen- und Sicherheitsmanagement, dem SMS-Service (auf Wunsch), dempersonalisierten Serviceportal "Meine TUI" sowie einem digitalenReiseführer plus Landkarte. Das "TUI Plus Paket" gilt sowohl beiBuchungen im TUI Reisebüro als auch online auf www.tui.com. Dorterhalten Urlauber bereits vor Buchungsabschluss eine transparenteAuflistung ihrer Rechte. Weitere Informationen finden Urlauber aufhttps://www.tui.com/tui-plus-paket. Auch individuelle Flugbuchungenim Rahmen einer Bausteinreise können TUI Reisebüros zukünftig ihrenKunden mit dem Schutz der Pauschalreise anbieten. Sie kombiniereneinfach den gewünschten Charter- oder Linienflug mit einer weiterenTUI Reiseleistung wie einem Hotel, einer Rundreise oder den Produktenvon TUI Cars sowie TUI Camper und fertig ist die TUI Pauschalreise.Wer bei TUI heute und zukünftig eine Reise bucht, zahlt genau denPreis, der am Tag der Buchung auf der Rechnung steht. Auf die neuegesetzliche Möglichkeit, die Reisepreise bei gestiegenen Kostennachträglich um bis zu acht Prozent anzupassen, wird TUI im Sinneihrer Gäste verzichten. Im Insolvenzfall sind sämtliche Kundengelderüber TUI abgesichert.Diese Meldung finden Sie auch unter www.tuigroup.comPressekontakt:Alexa Ruthardt, Telefon +49(0)511 567-2103Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell