Neues Referenzdesign von OmniVision und Leopard für Automotive HD-Sichtkameramodul passt auf eine einzelne Leiterplatte

Gemeinsames Referenzdesign mit exzellenter Bildqualität verringertKosten, Platzbedarf, Energieverbrauch und Wärmeerzeugung undbeschleunigt gleichzeitig die Markteinführung von Rückfahr- undRundumsicht-KamerasystemenSanta Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - OmniVisionTechnologies, Inc., ein führendes Entwicklungsunternehmen fürfortschrittliche Lösungen im Bereich der digitalen Bildgebung,präsentierte heute sein hochauflösendes (HD) AutomotiveKameramodul-Referenzdesign, das in Zusammenarbeit mit Leopard Imagingentwickelt und mit Technologie von Texas Instruments (TI)ausgestattet wurde. Das kompakte Design beinhaltet OmniVisionsBildsensor OX01B40 (https://www.ovt.com/sensors/OX01B40) plus denBildsignalprozessor (ISP) System-in-Package (SiP) sowie denSerializer-Chip DS90UB933-Q1 (http://www.ti.com/product/DS90UB933-Q1)oder DS90UB935-Q1 (http://www.ti.com/product/DS90UB935-Q1) von TI undden integrierten Schaltkreis für Energiemanagement TPS65000-Q1(PMIC).Alle vier Bauteile sind gemäß AEC-Q100 Grade 2 qualifiziert miteinem Betriebsbereich von -40 bis +105 Grad Celsius. DasReferenzdesign kann als kostengünstige Lösung mit der schnellstenMarkteinführungszeit direkt in Fahrzeuge integriert werden, oder dasDesign kann als Starter-Kit für Tier-1-Unternehmen und Erstausrüsterdienen, die ihre eigenen Kameramodule erstellen wollen.Das neue Referenzdesign wurde konzipiert, um Kunden bei derGestaltung von Sichtkameras für Fahrzeuge zu unterstützen,insbesondere für Rückfahr- oder Rundumsicht-Kameras, bei denengeringe Größe, niedriger Energieverbrauch, geringe Wärmeabstrahlungund exzellente Bildqualität von zentraler Bedeutung sind. Dies istdas erste Kameramodul für Automobile, das all seine Komponenten aufeiner einzigen Leiterplatte (PCB) umfasst. Die bisher verfügbarenModule erfordern mindestens zwei PCBs für den Bildsensor bzw. denBildsignalprozessor und üblicherweise eine dritte Leiterplatte fürdie Energieschaltkreise."Der Wandel von analogen zu digitalen HD-Kameras inAutomobilanwendungen erreicht zunehmend den Massenmarkt und unsergemeinsam entwickeltes Referenzdesign erfüllt die Forderung nachKameras, die so klein und hindernisfrei wie möglich sind, während siegleichzeitig präzise Bilder bei allen Lichtverhältnissen liefern",sagte Bill Pu, Präsident von Leopard Imaging. "Die kompakten,energiesparenden Komponenten von TI und OmniVision ermöglichten es,unser Ziel eines Designs auf nur einer Leiterplatte zu erreichen."OmniVisions OX01B40 SiP kombiniert einen hochleistungsfähigenCMOS-Farbbildsensor mit 1392 x 976 Auflösung und einen ISP. Esunterstützt das Video-Streaming bis zu 60 Bildern pro Sekunde (fps)und verbraucht weniger als 400 mW Strom. Aufbauend auf der 2,8-MikronOmniBSI-2(TM) Deep Well(TM) Pixeltechnologie von OmniVision bietetdas OX01B40 erstklassige Lichtempfindlichkeit auch bei schlechtenLichtverhältnissen und einen 120 dB hohen Dynamikbereich (HDR) fürausgezeichneten Kontrast und Anpassungsfähigkeit an sich raschwandelnde Lichtverhältnisse von Dunkelheit bis hin zu starkerSonnenstrahlung."Das OX01B40 (https://www.ovt.com/sensors/OX01B40) ist für diesenEinsatzbereich perfekt geeignet", sagte Andy Hanvey, Leiter fürAutomotive Marketing bei OmniVision. "Dank seiner geringen Größe unddes branchenführenden niedrigen Energieverbrauchs ermöglicht eskleinere Kameramodule mit geringerer Wärmeabstrahlung und sein HDRminimiert Bewegungsartefakte."Die Steuerung des Energiebedarfs in diesem Design übernimmt derTPS65000-Q1 (http://www.ti.com/product/TPS65000-Q1) Einzelchip-PMICvon TI, der Low-Dropout-Regler mit einem Abwärtswandler kombiniert.Diese Kombination kann je nach Auslastung im forcierten PWM-Modusoder automatischen PWM-PFM-Modus arbeiten, um die Effizienz zumaximieren. Dieses Referenzdesign ermöglicht ebenfalls die Wahlzwischen parallelen CMOS (DS90UB933-Q1(http://www.ti.com/product/DS90UB933-Q1)) oder MIPI CSI-2(DS90UB935-Q1 (http://www.ti.com/product/DS90UB935-Q1)) FPD-Link(http://www.ti.com/interface/fpd-link-serdes/overview.html)Serializers, wobei beide die Kommunikation mitHigh-Speed-Bildsensoren unterstützen und für Kunden ideal sind, diehochauflösende, kompakte Kameramodule mit 1-MP Kameras undStreaming-Leistung bis zu 60 fps gestalten wollen. Beim DS90UB935-Q1(http://www.ti.com/product/DS90UB935-Q1) entfällt auch dieNotwendigkeit eines Oszillators im Kameramodul. So werden Kosten undPlatzbedarf minimiert, während gleichzeitig die Zuverlässigkeitsteigt."Durch dieses Design können Automobilingenieure schnell dieVorteile aus dem kombinierten Wissen und der Expertise vonOmniVision, Leopard und TI nutzen, um kosteneffiziente,hochleistungsfähige Sichtkameras umzusetzen", sagte Hannes Estl,Geschäftsleiter von Automotive ADAS bei TI. "Die Energieversorgungund die Serializer-Chips von TI ermöglichen die hohe Dichte und diekleine Größe. All das hat dazu beigetragen, dieses äußerst kompakte1-MP Kameramodul-Design zu verwirklichen."Das Referenzdesign ist jetzt bei Leopard Imaging erhältlich. Fürweitere Informationen über die Bauteile nehmen Sie bitte mitOmniVision (https://www.ovt.com/) oder TI (http://www.ti.com/)Kontakt auf. Um dieses Referenzdesign zu erwerben, wenden Sie sichbitte an Leopard Imaging oder besuchen Siehttps://leopardimaging.com/product/LI-X1B4-TI933/.Informationen zu Leopard ImagingLeopard Imaging Inc. wurde 2008 in Fremont, im Silicon Valley vonKalifornien gegründet. Wir sind ein global tätigesHigh-Tech-Unternehmen, das hochauflösende integrierte Kameras nebenanderen, damit verbundenen Produkten anbietet. In unserem Unternehmenstehen Kerntechnologien im Mittelpunkt, die die Bildverarbeitungverbessern. Wir arbeiten sehr eng mit den führenden Unternehmen fürProzessor- und Bildsensoren zusammen, um Kameralösungen für Kundenweltweit bereitzustellen. Erfahren Sie mehr unterwww.leopardimaging.com.Informationen zu OmniVisionOmniVision Technologies, Inc. ist ein führendesEntwicklungsunternehmen für fortschrittliche Lösungen im Bereich derdigitalen Bildgebung. Durch ihre mit Preisen ausgezeichneteCMOS-Bildsensortechnologie ist hervorragende Bildqualität in vielenmodernen Verbraucher- und kommerziellen Anwendungen möglich.Beispiele dafür sind Mobiltelefone, Notebooks, Tablets und Webcams,digitale Standbild- und Videokameras, Sicherheits- undÜberwachungssysteme, Unterhaltungsgeräte und bildgebende Systeme imAutomobil- und Medizinbereich. Weitere Informationen finden Sie unterwww.ovt.com.OmniVision®, OmniBSI-2(TM), Deep Well(TM) und das OmniVision-Logosind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von OmniVisionTechnologies, Inc. 