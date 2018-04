Bremen (ots) - Es ist kurz vor Mitternacht, Hendrik zieht dieerste Line Speed. Auf dem Wohnzimmertisch stehen ein paar FlaschenBier, der Aschenbecher qualmt. Daneben ein Tütchen mit bunten Pillenund zwei weitere mit kristallinem Pulver. Speed, MDMA, Ecstasy - dasgehört für Hendrik und seine Freunde zu einer guten Partynacht dazu.Und die startet gewöhnlich Zuhause. Vier Stunden später werden sie imClub die erste Pille teilen. "Jetzt gleich Augen zu und tanzen" -Urlaub im Kopf. "Das macht einen oberglücklich, es ist alles so schönund man mag alle umarmen."Hendrik ist Mitte 30, Akademiker. Er ist reflektiert, steht mittenim Leben - und nimmt gern chemische Drogen. Alle ein, zwei Monatetanzt er in einem Berliner Elektroclub mit seinen Freunden bis zumnächsten Mittag.Dass er kein Einzelfall ist, zeigen die Ergebnisse der Global DrugSurvey, der weltgrößten Drogenumfrage, bei der auch 2017 wieder überein Drittel der Teilnehmer angab: "Ja, ich nehme Drogen." Mehr alsdie Hälfte der Konsumenten hatte im vergangenen Jahr gekifft, jedervierte schluckte Ecstasy oder schnupfte MDMA, zwölf Prozent koksten.Dennoch gelten gerade chemische Drogen weiterhin als Teufelszeug.Einmal genommen, schon in der Abwärtsspirale. Wer Drogen nimmt wirdabgestempelt, denn Drogen haben ein hohes Suchtpotential. Aber wirdjeder, der Drogen nimmt, auch süchtig? "Man kann Drogen auchverantwortungsvoll nehmen", sagt Hendrik. Stimmt das?Rabiat-Reporterin Anne Thiele hat Menschen wie Hendrik für dieRadio Bremen-Reportage "Drogenrepublik Deutschland" kennen gelerntund sie durch die Nacht begleitet. Sie ist dabei, wenn Dealer Toniper Taxi Drogen zu seinen Kunden kutschiert. Mehr als 200 Kundenverkauft er sein Koks. Von der Putzfrau, über den Studenten bis hinzum Anwalt oder der Ärztin.Velcro ist 21, Youtuber, er spricht auf einem eigenen Kanal überseine Drogenerfahrungen und hat damit ein Millionenpublikum erreicht.Seitdem er 17 Jahre alt ist, probiert er sich munter durchpsychoaktive Substanzen. Er war fasziniert davon, wie man mit denDrogen, die er einfach im Internet bestellte, sein Bewusstseinerweitern kann. Doch sein Bewusstsein hat das viele Experimentierennicht gut verkraftet. "Danach, als ich das abgesetzt hatte, gab'sauch schon - weil ich so hohe Mengen konsumiert hatte - da gab'sEntzugserscheinungen. Starke Depressionen, die schlimm waren,ekelhafte. Dann kam so `ne Woche mit: Ok, kann sein, dass ich michjetzt umbringe."Auch Kelvin hat schon einige Substanzen ausprobiert. ZurSelbsttherapie. Der 33-Jährige leidet an Depressionen und bisher hatkein Medikament richtig gewirkt. Ohne Cannabis oder andere illegaleSubstanzen wäre sein Leben oftmals die Hölle, sagt er. Er steht mitseinem Konsum immer auch mit einem Bein im Knast. Deshalb wünscht ersich eine andere Drogenpolitik. Eine Entkriminalisierung derKonsumenten sei längst überfällig.In der Rabiat-Reportage "Drogenrepublik Deutschland" geht AnneThiele der Frage nach, warum Menschen Drogen nehmen. Ist derchemische Rausch immer nur schlecht? Können Drogen garverantwortungsvoll genommen werden, vielleicht sogar bereicherndsein? Wie gefährlich sind Drogen und welche Folgen hat derDrogenkonsum?Stabliste:Autorin: Anne ThieleKamera: Andy Lehmann, Matthias BährTon: Volker Wendisch, Julian KiescheSchnitt: Christof KetteProducer: Manuel Möglich, Christian TipkeProduktionsleitung: Michael KapplerRedaktion: Susanne Brahms (Radio Bremen)Leitung: Thomas von Bötticher (Radio Bremen)Eine Produktion der Sendefähig GmbH im Auftrag von Radio Bremenfür Das Erste © 2018Rabiat - neues junges Reportageformat von Radio BremenRadio Bremen wird rabiat. Der Sender bringt ein Reportageformatins Erste, das jungen Reporterinnen und Reportern die Möglichkeitgibt, ihre Geschichte für ein großes Fernsehpublikum zu erzählen. DieAutorinnen und Autoren veröffentlichen ihre Reportagen seit knappzwei Jahren als "Y-Kollektiv" (https://www.youtube.com/y-kollektiv)für funk, das Contentnetzwerk von ARD und ZDF. Sie sind preisgekrönt,nominiert, mindestens aber auffällig. Journalistinnen undJournalisten mit Haltung und Tiefgang im On, die auch mal voll in dieKamera sprechen. Öffentlich-rechtliche Werte hat das Teamverinnerlicht, doch die Schmerzgrenze liegt woanders. Der Fokusrichtet sich auf die teilnehmende Beobachtung, das Kennenlernen, dasErleben. In den sechs Reportagen der Staffel, die ab dem 30. April2018 immer montags um 22:45 Uhr im Ersten laufen, sind sie ganz nahdran; ob bei einem Koks-Deal, als Zielscheibe eines Shitstorms imNetz oder bei einer Partynacht im SM-Club. Die Macherinnen und Macherwerden mit ihrer subjektiven Erzählweise Zuschauerinnen undZuschauern auch mal vor den Kopf stoßen. Sie bauen Klischees in denFilmen auf, um sie postwendend zu brechen. Neue Sichtweisen sollensich eröffnen. Die Filme wollen, sollen, ja sie müssen polarisieren,
denn das macht gute Geschichten aus.