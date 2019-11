Neues Produkt bei WestLotto / Mit dem MillionenKracher die beste Chance auf eine Million Euro sichern (FOTO)

Münster (ots) -Dieser Knaller schlägt jeden Silvesterböller: Zum ersten Mal gibt es beiWestLotto in diesem Jahr den MillionenKracher - und diese Losnummern-Lotteriehat es in sich!Bis zum 28. Dezember werden eine Million Lose verkauft, aus denen gleich viermaleine Million Euro gezogen werden. Dies entspricht einer Chance auf einenMillionengewinn von 1:250.000. Der MillionenKracher bietet somit die höchsteGewinnchance auf eine Million Euro, die es jemals in Nordrhein-Westfalen gab!Beste Aussichten, dass neue Jahr mit einem ganz persönlichen Feuerwerk beginnenzu können. Der Millionenkracher wird übrigens nur bis längstens 28. Dezemberverkauft, sofern er nicht schon vorher vergriffen sein sollte.Losnummern-LotterieBei Zahlenlotterien wie LOTTO 6aus49 oder Eurojackpot kann der Spielteilnehmerselbst seine Gewinnzahlen auf einem Spielschein ankreuzen. Der MillionenKracherfunktioniert nach dem Spielprinzip einer Losnummern-Lotterie. Hier muss derTippende keine Kreuze auf einem Spielschein setzen. Die Spielquittung für denKunden wird per Zufallsgenerator direkt am Verkaufsterminal in derWestLotto-Annahmestelle generiert. Dabei besteht die Losnummer aus sechsZiffern. Allerdings kann jede Losnummer nur einmal verkauft werden. JederSpielteilnehmer erhält so seine ganz persönliche individuelle Glückszahl. DerPreis pro Los liegt bei 10 Euro. Das Loskontingent ist auf 1 Million Stückbegrenzt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich so früh wie möglich sein eigenesGlückslos holen.Knalliges GeschenkNatürlich eignet sich der MillionenKracher auch als Geschenk, beispielsweise alsBesonderheit im Adventskalender zu Nikolaus oder Weihnachten. Vorteil: Spannungund Freude halten mindestens bis zum Beginn des kommenden Jahres an - undvielleicht sogar ein Leben lang! Denn die Gewinnzahlen werden am 2. Januar 2020(Donnerstag) veröffentlicht.MillionenKracher statt SilvesterböllerWarum also in wenigen Wochen nicht auf den einen oder anderen Silvesterböllerverzichten und dafür schon jetzt in den MillionenKracher investieren?Schließlich sichern Sie sich damit die Chance auf eine Million Euro. Erhältlichsind die Lose in jeder WestLotto-Annahmestelle und im Internet unterwww.westlotto.de - solange der Vorrat reicht.Der MillionenKracher auf einen Blick:- Preis: zehn Euro- Jedes Los erhält eine zufällige Losnummer- Verkauf bis zum 28. Dezember 2019 (Samstag), 19 Uhr (solange derVorrat reicht)- Bekanntgabe der Gewinnzahlen ab 2. Januar 2020 (Donnerstag)- Gewinne:4 x 1.000.000 Euro50 x 10.000 Euro400 x 1.000 Euro50.000 x 10 EuroPressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell