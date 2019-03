Neues Problem? Konjunktursorgen in den USA

Lieber Leser,

bis zuletzt sah es an den Börsen gut aus. Wie ich es erwartet hatte, nachdem die Daten der Unternehmen bislang alle recht ordentlich gewesen waren. Jetzt kommt es zu einem Stimmungsumschwung, der sich in den Charts noch kaum zeigt, sondern in tatsächlichen Stimmungsdaten.

Schlechtere Wirtschaftslage

Die Börsen können dauerhaft nur gewinnen, wenn die Unternehmen ordentliche Gewinne erwirtschaften. Das ist zwar eine sogenannte ...

Ein Beitrag von Glenn Miller.