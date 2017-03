Neues Präsidium im Dachdeckerverband // Dirk Bollwerk ist neuer ZVDH-Präsident // Michael Zimmermann ist neuer ZVDH-Vizepräsident

Köln (ots) - Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks(ZVDH) hat auf seiner Delegiertenversammlung am 17. März 2017 in BonnDirk Bollwerk zum neuen Präsidenten gewählt. Bollwerk, bisherLandesinnungsmeister des Dachdecker-Verbands Nordrhein, wurde mitüberzeugender Mehrheit gewählt.Dirk Bollwerk tritt die Nachfolge von Karl-Heinz Schneider an, der12 Jahre lang das höchste Amt im Dachdeckerhandwerk innehatte und ausAltersgründen nicht mehr zur Wiederwahl angetreten ist. Bollwerk ist46 Jahre alt, Dachdecker,- Klempner- und Zimmerermeister und führtseit 1993 den Dachdeckerbetrieb Joh. Bollwerk Bedachungen GmbH imniederrheinischen Rees-Haldern. 1994 qualifizierte er sich weiter zumBetriebswirt im Handwerk. Neben der Tätigkeit im eigenen Betriebengagiert er sich schon seit langem ehrenamtlich für dasDachdeckerhandwerk. Mit Dirk Bollwerk wurde ein engagierter Vertreterdes Dachdeckerhandwerks zum Verbandspräsidenten gewählt."Ein wichtiges Anliegen ist mir die Fachkräftesicherung imDachdeckerhandwerk. Das gilt sowohl für das Gewinnen vonqualifiziertem Nachwuchs als auch für die Alterssicherung in unseremschönen, aber auch anstrengenden Beruf", so Bollwerk.Der bisherige ZVDH-Präsident Karl-Heinz Schneider wurde aufeinstimmigen Beschluss des Hauptvorstands zum Ehrenpräsidenten desDachdeckerverbands ernannt und wurde zudem mit der Sonderstufe derGoldenen Ehrennadel des Deutschen Dachdeckerhandwerks ausgezeichnet.Vizepräsident gewähltZur Wahl stand ebenfalls ein Vizepräsidentenamt. Hierfürkandidierten zwei Bewerber: der bisherige Vizepräsident FredSchneider (Hessen) sowie Dachdeckermeister Michael Zimmermann(Rheinland-Pfalz). Zum neuen ZVDH-Vizepräsidenten wurde MichaelZimmermann ebenfalls mit einem deutlichen Ergebnis gewählt. Sowohlder neue als auch der ehemalige Präsident bedankten sich bei dembisherigen Amtsinhaber Fred Schneider für die geleistete Arbeit.Pressekontakt:Claudia BüttnerBereichsleiterin PresseZentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)Fritz-Reuter-Str. 1, D-50968 KölnTel. 0221-398038-12Fax 0221-398038-512E-Mail cbuettner@dachdecker.dewww.dachdecker.deOriginal-Content von: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH, übermittelt durch news aktuell