Neues Powerline-Kraftpaket mit schnellem WLAN: FRITZ!Powerline 1260E (FOTO)

Berlin (ots) -AVM Marktstart von FRITZ!Powerline 1260E- Gigabit-Geschwindigkeit aus der Steckdose mit 1.200 MBit/sbrutto- Leistungsfähiges Gigabit-LAN und WLAN AC+N für alleNetzwerkgeräte- Vorbereitet für WLAN Mesh- Ideal für Video-Streaming oder Gaming- Zur IFA im Handel als Set oder Einzeladapter erhältlichDer neue FRITZ!Powerline 1260E ist die Kombination aus neuesterPowerline-Technologie und ultraschnellem WLAN AC+N. Er empfängt dieDaten von der FRITZ!Box über die Stromleitung im Gigabit-Tempo mitbis zu 1.200 MBit/s und reicht diese dann an Endgeräte im Heimnetzweiter - entweder per Gigabit-LAN oder schnellem Dualband-WLAN. Durchden Einsatz von 2x2 WLAN AC+N mit MIMO (Multiple Input MultipleOutput) funkt FRITZ!Powerline 1260E im 5-GHz-Frequenzband mit bis zu866 MBit/s und im 2,4-GHz-Frequenzband mit bis zu 400 MBit/s. Dadurchsteht auch in Räumen, die zuvor keinen oder nur schlechtenWLAN-Empfang hatten, bestes WLAN bereit. FRITZ!Powerline 1260E istfür den Einsatz im WLAN Mesh vorbereitet und schöpft mit derkommenden FRITZ!OS-Version den Mesh-Komfort im Heimnetz voll aus. Fürsichere Verbindungen bei Powerline und WLAN sorgt die128-Bit-AES-Verschlüsselung ab Werk. FRITZ!Powerline 1260E ist zurIFA im Set und als Einzeladapter erhältlich (UVP 169 bzw. 119 Euro).Zur vollständigen Version der Presseinformation:https://avm.de/index.php?id=32794Pressefotos zu dieser Meldung:https://avm.de/pressefotos/fritzpowerline/Über AVM: http://avm.de/ueber-avmPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.deOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell