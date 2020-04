Neues Portal: Schutzmaskenfinder.de listet deutschlandweit Läden für Corona-Masken

Hamburg (ots) - Die neue Web-Plattform Schutzmaskenfinder.de (http://www.schutzmaskenfinder.de) listet für alle Regionen Deutschlands Läden und Produzenten für Corona-Masken. Initiator ist die Agentur RTS Rieger Team (https://www.rts-riegerteam.de) aus Stuttgart. Ab Montag gilt in Deutschland: Ohne Mund-Nasen-Schutz kein Einkaufen und kein öffentlicher Nahverkehr. Während noch lange nicht alle Bürger mit den nötigen Schutzmaterialien ausgestattet sind, nähen Privatpersonen und kleine Händler Masken, um trotz Corona-Krise ihr Einkommen zu sichern. Die Agentur bringt Käufer und Verkäufer nach dem Motto "Support your local business" jetzt auf http://www.schutzmaskenfinder.de zusammen.Die Webseite listet nach Postleitzahlen sortiert Läden und Macher für jede Region Deutschlands, die Masken verkaufen oder teilweise auch selbst herstellen - egal ob Profis oder Hobby-Näher."Wenn ich eine Maske trage, dann verringere ich die Gefahr, meine Mitmenschen anzustecken. Wenn also alle einen Schutz anlegen, sind auch alle besser geschützt. Damit sich niemand die Frage stellen muss, wo er allerdings eine Maske herbekommen kann, haben wir als Agentur spontan unsere Kräfte gebündelt und die Seite ins Netz gestellt", erklärt Jörg Dambacher, Geschäftsführer der B2B-Agentur RTS Rieger Team aus dem TBWA-Netzwerk.Die Idee zu der Plattform kam dem Kommunikationsprofi beim Einkaufen, als er vor einem Edeka-Supermarkt bei Stuttgart eine Flugbegleiterin sah, die selbstgenähte Schutzmasken verkaufte, weil sie wegen der Corona-Pandemie derzeit in ihrem eigentlichen Job nicht arbeiten kann. "Tatsächlich erfüllt der Schmutzmaskenfinder zwei Aufgaben. Er vermittelt Suchenden entsprechende Shops, hilft den Läden und Produzenten gleichzeitig jedoch auch, Kundschaft zu finden. Die meisten Hersteller haben in den vergangenen Tagen spontan oder aus wirtschaftlicher Not heraus angefangen Masken zu nähen, auch das wollen wir unterstützen", sagt Dambacher.Noch befindet sich die Plattform im Aufbau. Läden und Produzenten, die gerne in die Liste aufgenommen werden wollen, schreiben direkt eine E-Mail an Mona Krebs (Mona.Krebs@rts-riegerteam.de).BildmaterialScreenshot von Schutzmaskenfinder.de (http://www.frauwenk.de/Mediaserver/TBWA/Sc hutzmaskenfinder_Visual_Credit_RTS%20Rieger%20Team%20Werbeagentur%20GmbH.png) (Credit: RTS Rieger Team Werbeagentur GmbH)Jörg Dambacher (rechts) mit Tim Bögelein (links) (http://www.frauwenk.de/Mediase rver/TBWA/Boegelein_Dambacher_Credit_RTS%20Rieger%20Team%20Werbeagentur%20GmbH.j pg) , Geschäftsführer RTS Rieger Team (Credit: RTS Rieger Team Werbeagentur GmbH)Über RTS Rieger Team:RTS Rieger Team ist die Agentur, die schwierige Themen auf den Punkt bringt. Wir glauben, dass gerade B2B-Marken von Ideen, Konzepten und Content nachhaltig gestärkt werden. Und dass wir mit unserer Arbeit einen essenziellen Beitrag zur Reputation leisten und zum Erfolg unserer Kunden beitragen. Um die schwierigen Themen zu verstehen, gehen wir in Werkshallen, reden mit Ingenieuren und befassen uns ständig mit versteckten Details. Unser Versprechen: Wir machen Sie zum Kommunikationsmarktführer. RTS Rieger Team gehört zur TBWA\ Deutschland Gruppe.Pressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 (0) 40 329047380tbwa@frauwenk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143882/4580897OTS: RTS Rieger TeamOriginal-Content von: RTS Rieger Team, übermittelt durch news aktuell