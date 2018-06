Neues Polymer Backsheet - Das backsheet CPx - Ein großer Schritt für die solare Zukunft

Düren (ots) - Auf der Leitmesse intersolar Europe in Münchenstellt FERON Solar seine neuste Entwicklung vor. Das neuePolymer-Backsheet CPx erhöht nicht nur die Effizienz, sondern auchLebensdauer kristalliner Solarmodule entscheidend. Die schlechteHydrolysebeständigkeit von PET-basierten Backsheets und die schlechteUV-Beständigkeit von PO-basierten Backsheets gehören mit DasBacksheet CPx der Vergangenheit an.Eine der wichtigsten Eigenschaften jeder einzelnen Komponente ineinem PV-Modul ist die UV-Beständigkeit. Ein Solarmodul sollelektrische Energie aus der Sonnenkraft über eine Lebensdauer von biszu 25 Jahren erzeugen. Wenn eine der eingesetzten Komponentenaufgrund seiner geringen UV-Beständigkeit schon nach wenigen Jahrenversagt, wird die gesamte PV-Anlage ausfallen.FERON's neuste Backsheet-Lösung weißt eine außergewöhnlicheLangzeitstabilität auf. Es besitzt eine überlegene UV- undWitterungsstabilität durch die von FERON eigens entwickelteCoating-Technologie. Diese Beschichtungslösung bietet für diespezielle highly crosslinked Polymer-Kernfolie im Backsheet und damitfür die PV-Module einen perfekten Schutz. Auch 15.000 Stunden imXenon-Test nach ISO 4892-2 zeigen keinerlei Veränderungen amBacksheet.Das neue Produkt ist zudem extrem hydrolysestabil. Auch einDamp-Heat-Test über 5.000 h bei 85 °C und 85 rel. F. kann dem neuenBacksheet nichts anhaben. Das Backsheet CPx erfüllt somit die neueIEC 61730 Ed. 2 bei weitem.Bislang boten nur fluorbasierte Backsheets eine solcheBeständigkeit. FERON Backsheets sind dagegen fluorfrei und erfüllendamit die Anforderungen an eine umweltfreundliche Technologie. Auchim Brandfall und während der thermischen Entsorgung werden keinegiftigen Fluorwasserstoffe freigesetzt.Mit FERON Backsheets in Solarmodulen sind Sie auf der sicherenSeite - heute und in der Zukunft.Pressekontakt:Aluminium Féron GmbH & Co. KGi.V. Dipl.-Ing. Michael RobertzProduktgruppenleiter Vertrieb - Sales Managerwww.feron.deFon +49 2421 5905-71Fax +49 2421 5905-67Mobil +49 176 10590028Original-Content von: Aluminium Féron GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell