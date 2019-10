Neues 'Pixel'-Smartphone von Google erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Rivalen wie Apple und Amazon will am Dienstag (ab 16.00 Uhr MESZ) auch Google neue Geräte vorstellen.



Von dem Event in New York wird vor allem ein neues Smartphone der Google-Marke "Pixel" erwartet. Laut zahlreichen Leaks in den vergangenen Wochen verbesserte Google unter anderem die Kamera weiter.

Das Pixel 3 beeindruckte vor einem Jahr unter anderem mit seiner Nachtmodus-Software für Aufnahmen bei wenig Licht. Inzwischen legten auch andere Smartphone-Anbieter wie Samsung , Huawei und Apple bei ihrer Kamera-Technologie nach.

Google verkauft seine Pixel-Telefone in relativ geringen Stückzahlen, positioniert sie aber als eine Art Referenz-Gerät für das Mobil-Betriebssystem Android, das bei dem Internet-Konzern entwickelt wird.