Neues Pflegetagebuch hilft Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen

Berlin (ots) - Wer Pflege benötigt, steht plötzlich vor einerHerausforderung: Was erwartet mich bei der Pflegebegutachtung und wieermittle ich meinen Pflegebedarf? Bisher konnten Pflegebedürftige undihre Angehörigen den notwendigen Bedarf mithilfe eines Tagebuchsdokumentieren. Doch inzwischen hat sich die Gesetzeslage deutlichverändert. Der Sozialverband SoVD hat nun ein neues Formatveröffentlicht, das den Stand der Gesetzgebung von 2017berücksichtigt."Unser neues Pflegetagebuch hilft Pflegebedürftigen und ihrenAngehörigen dabei, sich auf die Begutachtung IhrerPflegebedürftigkeit besser vorzubereiten. Dies ist mitentscheidend,um am Ende auch die Leistungen zu erhalten, die einem zustehen",erklärt Adolf Bauer, der Präsident des Sozialverband SoVD.Bei Begutachtungen der Pflegebedürftigkeit prüft die Pflegekassenicht selbst. Sie gibt den Auftrag weiter an den Medizinischen Dienstder Krankenversicherung (MDK) oder an unabhängige Gutachter, die denHilfebedarf anhand eines Fragenkatalogs ermitteln."Es ist wichtig, sich rechtzeitig mit der eigenen Pflegesituationund der Pflegebegutachtung auseinander zu setzen. Mit Hilfe desPflegetagebuchs können die Betroffenen den Gutachtern ihre Situationausführlich beschreiben und ihren Bedarf verdeutlichen", sagt FlorianSchönberg, der Pflegeexperte des SoVD.Das neue Pflegetagebuch des SoVD steht zum Download untersovd.de/pflegetagebuch bereit. Zudem kann man die Publikation beimSoVD bestellen. Der Ratgeber ist kostenfrei.Bitte senden Sie Ihre Bestellung an:Sozialverband Deutschland e. V. Abteilung PAD Stralauer Straße 6310179 Berlin oder an materialbestellung@sovd.deDer Bestellung bitte einen mit 1,00 Euro frankierten und mitPostanschrift versehenen Briefumschlag (DIN A4 oder A5) beilegen.Der Sozialverband SoVD berät seine Mitglieder auch in Fragen dersozialen Pflegeversicherung. Zum Beispiel zum Thema Pflegegrad.Auf einen Blick:Kontaktadressen der Beratungsstellen des SoVD:https://sovd.de/index.php?id=sozialberatungPressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressesprecher Benedikt DederichsPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.de