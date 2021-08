Neues Partnerprogramm zur Vereinfachung der NaaS-Konnektivität: Megaport kündigt Megaport PartnerVantage an

Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Megaport PartnerVantage (MPV) wird es Mehrwertdistributoren, Managed-Services-Anbietern, Systemintegratoren, Rechenzentrumsbetreibern, Handelsvertretern und anderen Partnern ermöglichen, Cloud-Konnektivitätsmöglichkeiten schneller voranzutreiben und zu nutzen.Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), der führende globale Network as a Service (NaaS)-Anbieter, gibt heute die Entwicklung von Megaport PartnerVantage bekannt - einem neuen Partnerprogramm, das Rechenzentrumsbetreibern, Managed-Services-Anbietern, Fachhändlern, Systemintegratoren, Handelsvertretern und anderen Technologieanbietern dabei helfen soll, auf einfache Weise Network as a Service (NaaS)-Konnektivität bereitzustellen, um die digitale Transformation ihrer Kunden zu beschleunigen.Megaport PartnerVantage macht es Partnern leicht, NaaS-Lösungen wie Cloud-Konnektivität, virtuelles Routing und Edge-Networking in ihr Angebotsportfolio aufzunehmen, um den Umsatz zu steigern und den Kundenerfolg zu verbessern. Das Programm wird eine umfassende Suite von Tools und Ressourcen bieten, die es den geschätzten Partnern von Megaport ermöglichen, alle ihre Kundeninteraktionen von der Angebotserstellung über die Bereitstellung bis hin zur Rechnungsstellung an ein- und derselben Stelle abzuwickeln. Megaport PartnerVantage wurde entwickelt, um Reibungsverluste im Vertriebsprozess der Partner zu reduzieren und ermöglicht es ihnen, sich auf die Bereitstellung strategischer Werte für ihre Kunden zu konzentrieren.Megaport PartnerVantage bietet folgende Partnerressourcen:- VantageHub: eine Partner Relationship Management (PRM)-Plattform, die als ein einziges, integriertes Portal fungiert, das alle Ressourcen bereitstellt, die Partner benötigen, um ihre Megaport-Kundeninteraktionen voranzutreiben und zu verwalten.- VantageTransact: ein Partner-Transaktionsportal, das den Kunden die On-Demand-Selbstbereitstellung und -Verwaltung von Megaport-Diensten ermöglicht.- VantageFunds: finanzielle Anreize, die Partnern helfen, die Belohnungen, die sie verdienen, einzusehen und zu verwalten, einschließlich Front-End-Rabatten, Provisionen und Marketing-Entwicklungsfonds (MDF).- VantageSelling: spezielle Vertriebsunterstützung mit zugewiesenen Partner Account Managers und Partner Solutions Architects.- VantageLearn: On-Demand-Schulungsmodule, die flexible Lernkurse anbieten, um die Vertriebs-, Technik- und Supportkapazitäten für Partner zu erhöhen.- VantageMarketing: Marketingunterstützung für Partner, einschließlich Co-Branding-Toolkits, Kampagnen, Battlecards und anderen Marketingmaterialien, die den Partnern helfen, die Nachfrage zu steigern.Megaport PartnerVantage wird zwei Stufen anbieten, "Prestige" und "Preferred", mit unterschiedlichen Anforderungen in den Bereichen Finanzen, Ausbildung und Marketing, die zu steigenden finanziellen Anreizen und zusätzlichen Vertriebs- und Marketingressourcen führen. Das Programm soll den Partnern dabei helfen, bei ihren digitalen Transformations- und Cloud-Initiativen einen langfristigen Kundenerfolg zu erzielen."Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Megaport und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit bei der Bereitstellung erstklassiger Konnektivitätslösungen fortzusetzen, um die komplexen Herausforderungen der digitalen Transformation unserer Kunden zu bewältigen", so Paul Comito, CEO von Securiton Technologies. "Dank unserer Beteiligung an Megaport PartnerVantage befähigen wir unsere Kunden zu Innovationen auf der Grundlage modernisierter, agiler Vernetzung.""Seit der gemeinsamen Bereitstellung von Service Exchange im Jahr 2016 arbeiten wir eng mit Megaport zusammen und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit bei der Bereitstellung flexibler, offener Konnektivitätslösungen fortzusetzen, um die komplexen Herausforderungen der digitalen Transformation unserer Unternehmenskunden zu bewältigen", erklärte Chris Sharp, Chief Technology Officer von Digital Realty. "Wir teilen eine gemeinsame Vision von der Kraft offener Verbindungen zur Erschließung gefangener Werte im digitalen Geschäft und arbeiten gemeinsam daran, das größte offene Netzwerk der Branche aufzubauen. Unsere Beteiligung an Megaport PartnerVantage wird es vernetzten Datengemeinschaften auf der ganzen Welt ermöglichen, auf der Grundlage einer modernisierten, agilen Vernetzung Innovation zu betreiben.""Unsere Partner sind für unser Geschäft, den Erfolg unserer Kunden und unsere langfristigen Wachstumsziele entscheidend", so Rodney Foreman, Chief Revenue Officer von Megaport. "Megaport PartnerVantage ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unseres Versprechens an unsere Partner, ihr Wachstum langfristig zu fördern. Die Reduzierung von Zeit und Komplexität bei der Verbindung mit Cloud- und Service-Endpunkten beschleunigt die Initiativen zur digitalen Transformation und erhöht die Umsatzchancen für unsere Partner und unsere Kunden. Wir haben bei der Entwicklung dieses Programms eng mit unseren Partnern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass PartnerVantage ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Megaport vereinfacht. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit ihnen fortzusetzen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen."Weitere Informationen zu Megaport PartnerVantage finden Sie auf megaport.com/partners.Informationen zu MegaportMegaport ist ein führender Anbieter von Network as a Service (NaaS)-Lösungen. Sein globales Software Defined Network (SDN) hilft Unternehmen dabei, ihr Netzwerk über ein einfach zu bedienendes Portal oder unsere offene API schnell mit Diensten zu verbinden. Megaport bietet agile Netzwerkfunktionen, die die Betriebskosten senken und die Markteinführung im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerklösungen beschleunigen. Megaport arbeitet mit den weltweit führenden Cloud-Service-Providern zusammen, darunter AWS, Microsoft Azure und Google Cloud, sowie mit den größten Rechenzentrumsbetreibern, Systemintegratoren und Managed-Service-Providern der Welt. Megaport ist ein nach ISO/IEC 27001 zertifiziertes Unternehmen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/996752/Megaport_Logo.jpgPressekontakt:Eric Troyereric.troyer@megaport.com+1-917-612-6031Original-Content von: Megaport, übermittelt durch news aktuell