London (ots/PRNewswire) -- Parkopedia verbindet vernetzte Park- und Ladetechnologien, um das Erlebnis für EV-Fahrer in Europa und Nordamerika zu verbessern- "Park and Charge" beseitigt die derzeitigen Probleme der Autofahrer durch eine Kombination von hochwertigen statischen und dynamischen Daten von EV-Ladestationen mit der bestehenden Bezahlfunktion im Fahrzeug und der Indoor-Navigation, die es den Fahrern ermöglicht, EV-Ladestationen auch ohne GPS-Signal zu finden- Die vollständig integrierte, PCI DSS-konforme "One Transaction API"-Zahlungsplattform mit Single-Sign-On-Funktion bietet Fahrzeugherstellern eine umfassende Lösung für das Bezahlen von Ladevorgängen von Elektrofahrzeugen über verschiedene Anbieter hinweg.- Adam Woolway, ein Pionier der EV-Ladeindustrie, wird neuer 'Head of EV' bei Parkopedia, um die weltweite Erweiterung und Entwicklung des Parkopedia EV-Produktportfolios voranzutreibenDer Markt für Elektrofahrzeuge wächst weiterhin stark, und die Automobilhersteller stehen unter Druck, Lösungen für die vielen Probleme zu finden, welche EV-Fahrer derzeit bei der Nutzung der weltweiten öffentlichen Ladeinfrastruktur haben.Als Antwort darauf transformiert Parkopedia mit der Einführung von "Park and Charge" das kombinierte Park- und Lade-Erlebnis für Besitzer von Elektroautos - wofür das vorhandene Fachwissen, bestehende Technologien und etablierten Datenprozesse des Unternehmens eingesetzt werden, um den umfassendsten und genauesten Ladeservice anbieten zu können. Besitzer von Elektroautos können dadurch direkt von ihrem Fahrzeug aus passende Ladestationen finden, Ladevorgänge autorisieren und bezahlen und auch direkt im Fahrzeug verwalten.Wachsender Bedarf an Ladestationen für ElektrofahrzeugeDie Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den drei wichtigsten Automobilmärkten - China, USA und Europa - stiegen in der ersten Hälfte dieses Jahres um 160 % auf 2,6 Millionen Einheiten, was 26 % der neuen Verkäufe auf dem globalen Automobilmarkt entspricht. Allerdings stellt die oft unzureichende öffentliche Schnellladeinfrastruktur aufgrund der sogenannten "Reichweitenangst" derzeit ein Hindernis für die weitere Verbreitung von Elektrofahrzeugen dar. Bis zu einem Drittel der potenziellen Besitzer von E-Fahrzeugen können ihr Fahrzeug nicht zu Hause aufladen und sind ausschließlich auf das stark fragmentierte öffentliche Ladenetz angewiesen.Inzwischen ziehen 70 % der Autofahrer ein Elektroauto als ihr nächstes Fahrzeug in Betracht und in den nächsten zwei Jahren werden die Autohersteller über 250 neue Modelle von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) und Plug-in-Hybridfahrzeugen (PHEV) auf den Markt bringen. Das von der EU ausgegebene Ziel, dass auf 10 E-Fahrzeuge ein öffentlicher Ladepunkt existieren soll, hat Anfangsinvestition in Höhe von 1,8 Milliarden Euro begünstigt, um die bis 2025 benötigten 1,3 Millionen Ladestationen zu errichten. Diese Zahl soll bis 2030 auf 2,9 Millionen ansteigen.In den USA zielt ein Teil des 1,75 Billionen Dollar schweren "Build Back Better Act" darauf ab, die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen und den Aufbau einer landesweiten Ladeinfrastruktur zu unterstützen. Das Ziel, bis 2030 landesweit 500.000 neue Ladestationen zu errichten, wird die Zahl der derzeit im Land verfügbaren Ladestationen potenziell verdreifachen.McKinsey schätzt, dass in diesem Jahrzehnt 110 bis 180 Milliarden US-Dollar investiert werden müssen, um die weltweite Nachfrage nach Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu befriedigen. Allerdings ist die Anzahl der verfügbaren Ladestationen nur ein Hindernis für eine flächendeckende EV-Einführung, ein weiteres ist die oft als schlecht wahrgenommene Benutzbarkeit der der öffentlichen Ladeinfrastruktur.Problemlösungen für EV-FahrerParken und Laden müssen zusammen betrachtet werden, da ein Auto geparkt werden muss, um geladen zu werden. Nur eine Lösung, welche beide Dienste erfolgreich kombiniert, kann eine Nutzererfahrung schaffen, die von Autofahrern heute erwartet wird.Mit einer bestehenden Datenbank von über 70 Millionen Parkplätzen weltweit bieten die qualitativ hochwertigen Daten von Parkopedia einen einzigartigen und umfassenden Service zum Parken und Laden. Der neue Park and Charge Service bietet Fahrzeugherstellern eine Lösung für ihre Fahrer, welche die aktuellen Probleme der Fahrer im Zusammenhang mit öffentlichen Ladestationen adressiert, wie z.B.:- Auffinden von Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit marktführenden, akkuraten POI-Daten, einschließlich Ladestationen in Parkhäusern- Aktivierung von E-Ladestationen aus dem Fahrzeug heraus, unabhängig vom dahinterliegenden Dienstanbieter- Bezahlen der Ladevorgänge im Fahrzeug, unabhängig vom Anbieter, inklusive umfassender Berichts- und Abrechnungsmöglichkeiten.Als weltweit größter und genauester Anbieter von Parkdaten und -dienstleistungen nutzt Parkopedia das bestehende Fachwissen und die Fähigkeiten in der Datenverarbeitung, um den umfassendsten und genauesten Ladeservice für Elektrofahrzeuge anzubieten. Unterstützt durch Parkopedias' bestehende Technologien, wie z.B. die marktführenden, statischen und dynamischen Parkdaten, Indoor-Mapping-Dienste und die hauseigene Zahlungsplattform. "Park and Charge" deckt die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen und die damit verbundenen Anforderungen an Ladevorgänge/-stationen in einer einfach zu bedienenden Schnittstelle ab. "Park and Charge" verbindet die derzeit stark fragmentierte Park- und Lade-Erfahrung, die für die Autofahrer mit Reibungsverlusten verbunden ist, mit eng miteinander verbundenen Produkten für eine einzigartige Erfahrung:- Statische Parkdaten bieten umfassende POI-Informationen zu Ladestationen, einschließlich Standort, Preisen und Beschränkungen- Dynamische Parkdaten liefern aktuelle und vorausschauende Informationen zur Verfügbarkeit von Ladestationen, die in Echtzeit bereitgestellt werden- Zahlungen über eine sichere PCI DSS-konforme Plattform, die Single-Sign-On-Zahlungen für das Parken und Laden von Elektrofahrzeugen ermöglicht- Hochauflösende 3D-Karten von Parkhäusern ermöglichen es Autos, zu überdachten Ladestationen zu navigieren, auch wenn das GPS-Signal nicht verfügbar ist.Durch bestehende Partnerschaften und die Aggregation von führenden Ladepunktbetreibern (CPOs) und E-Mobilitätsdienstleistern (EMSPs) überbrückt die integrierte Lösung von Parkopedia die bestehende Kluft zwischen Park- und Ladeindustrie und den dazugehörigen Services - und ermöglicht damit Autofahrern eine reibungslose Park- und Lade-Erfahrung direkt im Fahrzeug.DatenLive-Verkehrs- und Parkdaten gehören heute zu den Standardanforderungen von Autofahrern an vernetzte Fahrzeuge. Parkopedia ist Marktführer im Bereich digitaler Datendienste im Parkbereich und die Produkte und Dienstleistungen von Parkopedia werden täglich von Millionen von Autofahrern auf der ganzen Welt genutzt, die aus über 70 Millionen Parkplätzen in 15.000 Städten und 89 Ländern ihren idealen Parkplatz auswählen. Durch den Einsatz von innovativen Technologien zur Erfassung von Daten, einschließlich firmeneigener Software für Computer Vision und KI und durch den Aufbau wichtiger Partnerschaften zur Verbesserung der Abdeckung und Genauigkeit der Parkdaten ist Parkopedia in der Lage, Automobilherstellern konkurrenzlose Daten zur Verfügung zu stellen. Die hochmodernen KI-Modelle von Parkopedia sind außerdem in der Lage, die Verfügbarkeit von Parkplätzen und Ladestationen unabhängig von der vorhandenen Infrastruktur vorherzusagen.Integrierte Aktivierung und BezahlungenParkopedia, der weltweit führende Anbieter von digitalen Parkdiensten, führte bereits im Jahr 2014 erstmals digitale Zahlungen für Parkplätze direkt aus dem Fahrzeug heraus in Zusammenarbeit mit Volvo ein und kündigte Anfang dieses Jahres eine digitale Bezahlplattform an, die ein breiteres Spektrum an fahrzeugspezifischen digitalen Zahlungen wie z.B. Tanken an der Zapfsäule, Mautgebühren und jetzt auch Zahlungen für das Laden von Elektrofahrzeugen ermöglicht.Durch die Aggregation der unzähligen Anbieter für Ladestationen erspart Parkopedia den Autoherstellern kostspielige und zeitaufwendige Integrationen von einzelnen Anbietern, während die Single-Sign-On-Plattform weitere bestehende Hürden beseitigt, wie z. B. die Notwendigkeit, eine spezielle Karte zu nutzen, um eine Ladestation freizuschalten. Dadurch wird den Fahrern ein unvergleichlicher vernetzter Service geboten und während es für die Autohersteller stark vereinfacht wird einen solchen Service anzubieten.Die Software-Plattform des Unternehmens für die Abwicklung von z.B. Parktransaktionen, die derzeit von verschiedenen führenden Automobilherstellern genutzt wird, kann nun auch für das Laden von E-Fahrzeugen genutzt werden. Dadurch wird die fragmentierte Ladeinfrastruktur zusammengeführt und harmonisiert, und die derzeitige komplexe Preisstruktur über eine vollständig integrierte, PCI DSS-konforme Single-Sign-On-Plattform inklusive Transaktionsmanagement abgebildet.EV-Laden-WertschöpfungsketteDie Park- und Ladelösung von Parkopedia vereinheitlicht die komplizierte bestehende Wertschöpfungskette, indem sie Betreiber von Ladestationen (CPOs) und E-Mobilitätsdienstleister (EMSPs) zusammenbringt, um den Fahrern ein reibungsloses EV-Erlebnis zu bieten. Parkopedia ermöglicht Automobilherstellern den Zugriff auf EV Point-of-Interest Daten (POIs) von Betreibern von Ladestationen, Datensätze von Ladedetails (CDR) und unterstützt zudem Lade-Transaktionen mit EMSPs. Da regelmäßig neue Marktteilnehmer in die bereits komplizierte Wertschöpfungskette eintreten, wird Parkopedia auch weiterhin neue Betreiber und Händler in seine aggregierte Lösung einbinden und so eine zeitsparende und zukunftssichere Lösung für Automobilhersteller bieten.Adam Woolway wird Leiter für EV-Produkte bei ParkopediaSeit dem 1. Dezember ist Adam Woolway, ein Veteran der Elektromobilität, bei Parkopedia als neuer "Head of EV" tätig. Zuvor war Adam Woolway Mitgründer von Plugsurfing, einer App, mit der Fahrer von Elektrofahrzeugen Ladestationen an mehr als 250.000 Orten in ganz Europa finden und bezahlen können. Das Unternehmen wurde 2018 von Fortum übernommen und ist aktuell einer der größten Lade- und Bezahldienstleister für Elektrofahrzeuge in der Region. Zuletzt war Adam Woolway als CEO von Alluto tätig, einem Joint-Venture von LG Electronics und Luxoft, das sich auf die Neudefinition von Kfz-Betriebssystemen und In-Car-Entertainment konzentriert.Als führender Kopf hinter digitalen Mobilitätslösungen und als Pionier in der EV-Ladeindustrie ist Woolway eine treibende Kraft bei der Elektrifizierung der Mobilitätsbranche in Europa. Bei Parkopedia wird Adam Woolway die EV-Bemühungen des Unternehmens in Bezug auf POI-Ladedaten und digitaler Zahlungen auf globaler Ebene leiten. Zu seiner Ernennung fügte Woolway hinzu: "Ich freue mich sehr, bei Parkopedia für die Einführung des außergewöhnlichen Park-and-Charge-Produkts verantwortlich zu sein, ein Produkt, dass die bestehenden marktführenden Connected-Car-Produkte und -Dienstleistungen des Unternehmens ergänzen wird. Es ist eine Ehre für mich, an der Spitze eines bedeutenden Paradigmenwechsels in Richtung Elektrifizierung zu stehen, der sich noch zu unseren Lebzeiten vollzieht, und ich freue mich auf diese Herausforderung. Ich bin zuversichtlich, dass die Arbeit, die Parkopedia in diesem Bereich leistet, das Leben der nächsten Generation erheblich verbessern und den Übergang für Autohersteller und Fahrer zu Elektroautos erleichtern wird."Eugene Tsyrklevich, Gründer und CEO von Parkopedia, sagte: "Adam teilt die Leidenschaft von Parkopedia, die stark fragmentierte EV-Ladeindustrie zu vereinheitlichen und eine Führungsrolle in der Standardisierung des Ladeprozesses einzunehmen, um ein reibungsloses Nutzererlebnis für Fahrer zu ermöglichen. Adams Branchenkenntnis und seine Erfahrung bei der Zusammenführung von Ladepunktbetreibern bis hin zur Entwicklung einer erfolgreichen Benutzeroberfläche bei Plugsurfing machen ihn zum idealen Kandidaten für die Leitung unserer EV-Initiativen.Mit unseren aktuellen, preisgekrönten und marktführenden Parkdaten- und Bezahldiensten sind wir in der Branche ideal aufgestellt, um die große Aufgabe der Vereinfachung des EV-Ladenetzes für Autofahrer anzugehen. Mit "Park and Charge" haben wir einen Service geschaffen, der nicht nur die Probleme bestehender Elektroautofahrer löst, sondern auch den Autoherstellern die notwendigen Bausteine liefert, um weitere Fahrer für Elektrofahrzeuge zu begeistern."Für weitere Informationen über den Park- und Service-Service von Parkopedia oder um das Team zu kontaktieren, besuchen Sie bitte https://business.parkopedia.com/park-and-chargeHinweise für Redakteure*Wenn Park and Charge in Verbindung mit dem Parkopedia Indoor Mapping Service verwendet wirdParkopedia Park and Charge Produktvideo: https://www.youtube.com/watch?v=vDms4Jk5xC4Über Parkopedia Parkopedia ist der führende Anbieter von Connected-Car-Services, der von Millionen von Fahrern und Unternehmen wie Audi, Apple, BMW, Ford, Garmin, GM, Hyundai Kia, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Peugeot, Sygic, TomTom, Toyota, Volkswagen und vielen anderen genutzt wird. 