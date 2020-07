Neues Online-Seminar-Angebot zu Krisenkommunikation speziell für Führungskräfte in der Öffentlichen Verwaltung

Berlin (ots) - Führungskräfte in Verwaltung, Wissenschaft und Betrieben der Öffentlichen Hand stehen durch die Corona-Krise im kommunikativen Dauerfeuer: sie sollen jetzt schnell, umfassend und auf den Punkt kommunizieren, Anfragen beantworten und Entscheidungen verkünden. Doch die wenigsten von ihnen sind gut auf derartige Anforderungen vorbereitet: zu langsam, zu kompliziert, zu wenig Führung.Genau hier setzt ein neues Online-Seminarprogramm zur Krisenkommunikation für Führungskräfte in Verwaltungen an, das Dr. Jan Niklas Kocks und Prof. Dr. Lars Rademacher entwickelt haben und das jetzt über die Seite http://www.verwaltungskommunikation.de an den Start geht. Und das aufgrund der aktuellen Krise zunächst kostenfrei. In der Reihe sind gleich mehrere Autorinnen und Autoren des jüngst erschienenen Bandes "Öffentliche Verwaltung - Verwaltung in der Öffentlichkeit" als Dozentinnen und Dozenten mit von der Partie, der als Open Access-Publikation kostenlos zum Download zur Verfügung steht.Die Unternehmensberaterin und Hochschullehrerin Prof. Dr. Susanne Knorre etwa, ehemalige Wirtschaftsministerin von Niedersachsen und vielfache Aufsichtsrätin, beleuchtet die Potenziale einer kommunikationszentrierten Führung für die Verwaltung. CATO-Chef und Meinungsforscher Prof. Dr. Klaus Kocks führt ins Zentrum der Medienarbeit in Krisenzeiten, während Dr. Till Dunckel, Medienrechtsexperte und Partner bei Nesselhauf Rechtsanwälte, rechtliche Fallstricke behandelt und die Teilnehmer/innen auf einen rechtssicheren Pfad für die Kommunikation der Verwaltung führt.Die Anmeldung ist ab sofort geöffnet, das Seminar findet erstmals in der Woche vom 13. Bis zum 17. Juli täglich um 16.30 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter http://www.verwaltungskommunikation.de .Pressekontakt:Dr. Jan Niklas KocksCATO Sozietät für Kommunikationsberatung GmbHHauptstraße 3056412 Horbachpresse@verwaltungskommunikation.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146005/4643486OTS: Online-Seminar VerwaltungskommunikationOriginal-Content von: Online-Seminar Verwaltungskommunikation, übermittelt durch news aktuell