Neues Online-Portal für Patienten mit Morbus Crohn und perianalen Fisteln

Berlin (ots) - Häufig werden Patienten mit derchronisch-entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn von sogenanntenperianalen Fisteln geplagt, die die Lebensqualität massiveinschränken können.[1] Perianale Fisteln sind in Folge derGrunderkrankung entstandene Verbindungsgänge zwischen Enddarm und derHaut um den Anus. Bei der Behandlung ist Teamarbeit unverzichtbar:Der Betroffene und die behandelnden Ärzte aus verschiedenenFachrichtungen müssen eng zusammenarbeiten.[2] Nun steht diesenPatienten ein informatives Online-Portal von Takeda zur Verfügung:www.takeda-gastroenterologie.de/perianale-fisteln. Die Website klärtInteressierte über das Krankheitsbild der perianalen Fisteln beiMorbus Crohn auf und unterstützt Betroffene mit anschaulichaufbereiteten Informationen über etablierte Behandlungsmöglichkeitenund eine Stammzelltherapie.Morbus-Crohn-Patienten mit perianalen Fisteln haben meist einenlangen Leidensweg hinter sich. Auf der neuen Website von Takedafinden Betroffene alle wichtigen Informationen rund um diese sensibleErkrankung. Patienten erfahren alles Wissenswerte über ihreErkrankung und wie sie behandelt werden kann. Für eine effektiveTherapie ist Teamarbeit wichtig: Der Patient und Ärzte ausunterschiedlichen Fachbereichen müssen bei der Behandlung derperianalen Crohn-Fisteln eng zusammenarbeiten. Auf der Website könnensich Betroffene über die fächerübergreifendenBehandlungsmöglichkeiten und eine Stammzelltherapie eingehendinformieren. Ein Video erklärt schrittweise die Erkrankung undveranschaulicht die Behandlungsoptionen. Zudem kommt ein Patient mitperianalen Fisteln zu Wort: In einem Webinar diskutiert er mit einemMagen-Darm-Spezialisten (Gastroenterologen) und einemEnddarm-Chirurgen (koloproktologischen Chirurgen) über dieErfahrungen mit dieser schweren Krankheit.Teamarbeit ist ein MussPerianale Fisteln bei Morbus Crohn sind keine Seltenheit: Bis zu28 % der Patienten leiden innerhalb der ersten 20 Jahre nachDiagnosestellung daran.[1] Insbesondere die schweren Ausprägungen,die sogenannten komplexen perianalen Fisteln, stellen eineHerausforderung für den Patienten und das behandelnde Ärzteteam dar.Da die Kombination aus medikamentöser und chirurgischer Therapie mehrErfolg verspricht als nur Medikamente oder Chirurgie alleine,[3] isteine enge Abstimmung der Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungenunverzichtbar:[2] Die Behandlung perianaler Fisteln bei Morbus Crohnist also Teamarbeit. Zum Team gehören der Patient, derGastroenterologe, der den Patienten langfristig bezüglich seinerGrunderkrankung Morbus Crohn betreut, und der koloproktologischeChirurg als Spezialist für die chirurgische Fistelbehandlung.Stammzellen als BehandlungsmöglichkeitDa Fisteln sehr unterschiedlich sein können, sollte die Therapieindividuell auf den Patienten zugeschnitten sein.[4] Wichtigste Zielesind dabei die Linderung der Beschwerden und die dauerhafte Abheilungder Fisteln, damit der Betroffene wieder ein weitgehend normalesLeben führen kann. Dazu gehört, dass die Funktionsfähigkeit derSchließmuskeln erhalten wird und es nicht zur Stuhlinkontinenz kommt.Eine Behandlungsmöglichkeit ist die Therapie mit Stammzellen.[5] DieAnwendung kann von einem erfahrenen koloproktologischen Chirurgendurchgeführt werden und findet in besonders qualifiziertenAnwenderzentren statt.[1]Quellen[1] Panés J et al. Lancet 2016; 388(10051): 1281-1290.[2] Panés J, Rimola J. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017; 14:652-664. doi: 10.1038/nrgastro.2017.104.[3] Yassin NA et al. Aliment Pharmacol Ther 2014; 40(7): 741-749.[4] Bemelmann WA et al. J Crohns Colitis 2018; 12: 1-16.[5] Panés J et al. Gastroenterology 2018; 154(5): 1334-1342.Das Engagement von Takeda in der GastroenterologieWeltweit leiden mehr als 70 Millionen Menschen angastrointestinalen Erkrankungen, die die Lebensqualität der Patientenstark beeinträchtigen können. Als führender Spezialanbieter in derGastroenterologie mit über 25 Jahren Erfahrung engagiert sich Takedafür Innovationen in der Medizin und verbessert damit dieGesundheitsversorgung und die Lebensqualität von Patienten weltweit.So setzt sich Takeda mit innovativen Medikamenten in Therapiegebietenmit hohem medizinischem Bedarf ein, wie z. B. chronisch-entzündlicheDarmerkrankungen, säurebedingte Magen-Darm-Erkrankungen undMotilitätsstörungen des Gastrointestinaltrakts. Wir forschen intensivnach Lösungen im Bereich Zöliakie und Lebererkrankungen undunterstützen aktiv den wissenschaftlichen Fortschritt beiMikrobiom-Therapien.Uns verbindet ein gemeinsamer Antrieb. Von unserem Engagement imBereich der Forschung über den kontinuierlichen Dialog unsererMitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit mit Ärzten und Fachpersonalbis zur Entwicklung innovativer Patientenangebote - alles dient einemZiel: Patienten mit gastrointestinalen Erkrankungen zu helfen undihnen ein möglichst beschwerdefreies Leben zu ermöglichen.Über TakedaTakeda ist ein forschungsgetriebenes, wertebasiertes und globalführendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan. Alsgrößter japanischer Arzneimittelhersteller engagiert sich Takeda in80 Ländern und Regionen weltweit dafür, Patienten mit wegweisendenmedizinischen Innovationen eine bessere Gesundheit und eine schönereZukunft zu ermöglichen. Takeda fokussiert seine Forschung auf dieTherapiegebiete Onkologie, Gastroenterologie, Neurowissenschaften undSeltene Erkrankungen - sowohl in eigenen Zentren als auch gemeinsammit externen Experten. Außerdem investiert Takeda zielgerichtet inForschungsaktivitäten in den Bereichen Plasmabasierte Therapien undImpfstoffe, um eine noch stabilere und vielfältigere Pipelineaufzu-bauen. Dabei steht der Patient jederzeit im Mittelpunkt: UnsereMitarbeiter engagieren sich täglich dafür, die Lebensqualität vonPatienten zu verbessern und die Zusammenarbeit mit Partnern imGesundheitswesen voran-zutreiben. In Deutschland steuert Takeda vonBerlin aus die Aktivitäten für den deutschen Markt, ergänzt durchweitere administrative Funktionen in Konstanz. Als Teil einesglobalen Produktionsnetzwerkes betreibt Takeda in DeutschlandProduktionsstätten im brandenburgischen Oranienburg sowie in Singen.Insgesamt sind mehr als 2.300 Mitarbeiter für Takeda in Deutschlandtätig. 