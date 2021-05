Neues Online-Portal der TÜV SÜD Akademie: Unterweisungen flexibel und rechtssicher durchführen

München (ots) - Unternehmen sind verpflichtet, regelmäßig Unterweisungen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz durchzuführen: Dies reicht von der allgemeinen Sicherheitsunterweisung über branchenspezifische (etwa zur Sicherheit bei Erd- und Tiefbauarbeiten) bis hin zu arbeitsplatzbezogenen Unterweisungen wie "Gesund arbeiten im Home-Office". Mit dem neuen Unterweisungsportal unterstützt die TÜV SÜD Akademie Unternehmen dabei, ihre Unterweisungspflicht rechtssicher und flexibel online durchzuführen sowie zu dokumentieren."Das Unterweisungsportal der TÜV SÜD Akademie stellt zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz Unterweisungen in digitaler Form zur Verfügung. So können Unternehmen ihrer gesetzlichen Pflicht zur jährlichen Unterweisung einfach und sicher nachkommen", sagt Jörg Schemat, Geschäftsführer der TÜV SÜD Akademie. "Mitarbeitende können von jedem Endgerät mit Internetverbindung aus an den Online-Unterweisungen teilnehmen, die sich flexibel in den Arbeitsalltag integrieren lassen." Neben Rechtssicherheit, geprüften Inhalten und Dokumentation zählen auch Zeitersparnis und Flexibilität zu den Vorteilen des Unterweisungsportals.Keine Fristen mehr versäumenIm Online-Portal können Unternehmen die Teilnehmerverwaltung flexibel selbst steuern. Hier ist auch eine komplette Übersicht über den aktuellen Stand zusammengefasst mit allen anstehenden und abgeschlossenen Unterweisungen. So können Unternehmen jederzeit nachweisen, welche Mitarbeitenden wann und zu welchem Thema unterwiesen wurden. Die Unterweisungen werden auf Grundlage von DGUV-Vorgaben erstellt, regelmäßig überprüft und aktualisiert und bieten so den Unternehmen Rechtssicherheit. Außerdem werden sie im Portal rechtssicher dokumentiert. Individuelle Reportings zeigen Schulungserfolge oder Wissenslücken der Mitarbeitenden auf. Um keine gesetzliche Frist mehr zu versäumen, helfen automatische Terminerinnerungen. Neue Teammitglieder werden schnell, einfach und flexibel unterwiesen.Flexibel und individuell anpassbarDurch die flexible Online-Teilnahme können Mitarbeitende Warte- und Leerlaufzeiten sinnvoll nutzen. Dies vermindert Ausfallzeiten während produktiver Arbeitszeit. Nachholschulungen für Mitarbeitende, die am Schulungstag krank oder im Urlaub sind, werden durch flexible Online-Unterweisungen überflüssig. Ein besonderer Vorteil für Teilnehmende ist die verständliche Aufbereitung der stets aktuellen Inhalte. Ein Wissenstest am Ende jeder Online-Unterweisung dokumentiert die Teilnahme und dass die Inhalte verstanden wurden. Nach bestandenem Wissenstest wird eine persönliche Teilnahmebescheinigung ausgestellt. Die Inhalte des Unterweisungsportals können auch um eigene Schulungsinhalte ergänzt werden. Unternehmen, die bereits über ein eigenes Learning-Management- System verfügen, können ihren Mitarbeitenden die TÜV SÜD-Unterweisungen im eigenen System zur Verfügung stellen.Weitere Informationen über sind hier verfügbar: www.tuvsud.com/akademie/unterweisungsportal.Pressekontakt:Sabine KrömerTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel.+49 (0) 89 / 57 91 - 29 35Fax+49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail: sabine.kroemer@tuvsud.comInternet www.tuvsud.com/deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell