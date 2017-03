Neues On-Demand-Webinar zur Integration von Lithium-Systemen in elektrische Maschinen

Burnaby, Britisch-Kolumbien (ots/PRNewswire) -Delta-Q Technologies, kanadischer Hersteller innovativerBatterieladelösungen für Elektrofahrzeuge und Industriemaschinen,bietet mit dem Webinar "Mitigation through System Design"(Risikominderung durch Systemdesign) einen Überblick zu denAnforderungen eines Lithium-Systems für Elektrofahrzeuge. Das Webinarunterstützt Entwickler und Erstausrüster, die einen Wechsel vonBlei-Säure- zu Lithium-Batterien erwägen und gibt wertvolle Tipps zurerfolgreichen System- Implementierung. Das einstündige Video istjederzeit abrufbar unterhttp://www.delta-q.com/lithium-webinar-recording/.Das Webinar wird von Delta-Q in Kooperation mit demBatteriehersteller Discover veranstaltet und stellt Informationenüber die aktuellen Trends auf dem Lithium-Batterie-Markt sowie zu denAnforderungen an die Konstruktion eines Lithium-Systems in einemFahrzeug bereit. Die Themen umfassen u. a. die Beweggründe vonErstausrüstern beim Wechsel von Blei-Säure- zu Lithium-Batterien,Lithium-Ionen-Sicherheitsaspekte, sowie Tipps, wie Lithium-Systemeerfolgreich in neue Produkte implementiert werden können..Chris Botting, Manager für Forschung und Entwicklung bei Delta-Q,und Lithium-Produktmanager Brendon Sauer von Discover moderieren daseinstündige Webinar, das eine 50 Minuten lange Erörterung des Themasumfasst und mit einer Fragerunde endet."Als zuverlässiger Anbieter von Lithium-Lösungen in verschiedenenBranchen hoffen wir, dass das Webinar Herstellern hilft, fundierteEntscheidungen zu treffen, die ihre Organisationen für denlangfristigen Erfolg positionieren", sagt Chris Botting. "UnserWebinar trägt dazu bei, Hersteller von Elektrofahrzeugen undMaschinen, die an der Integration von Lithium-Systemen in ihrProduktangebot interessiert sind, zu informieren und angemessenvorzubereiten."Webinar-Agenda- Vorteile und Herausforderungen von Lithium- Fallbeispiele- Lithium-Ionen-Sicherheitsrisiken- Risikominderung durch Systemdesign - Zelle- Mechanische Voraussetzungen- Batteriemanagementsystem- Batterieladegerät- FragerundeÜber Delta-Q TechnologiesDelta-Q Technologies ist ein führender Anbieter vonBatterieladelösungen, die die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeitvon Fahrzeugen und Industrieanlagen mit Elektroantrieb verbessern.Das Unternehmen ist der bevorzugte Lieferant vieler weltweitführender Hersteller von elektrischen Golfwagen, Hubwagen,Hubarbeitsbühnen, Motorrädern und Rollern, Bodenpflegemaschinen sowieNutzfahrzeugen und Wohnmobilen. Delta-Q hat seinen Hauptsitz inVancouver, Kanada, und verfügt über lokale Präsenzen in den USA,Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.delta-q.com.Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Interviewskontaktieren Sie bitte:Redaktionskontakt DeutschlandChristoph MillerSympra GmbH (GPRA)Stafflenbergstraße 3270184 StuttgartTelefon +49 (0)711/9-47-67-0E-Mail: delta-q@sympra.dehttp://www.sympra.deDelta-Q TechnologiesAmanda YeoProduct Marketing SpecialistTelefon: +1-604-566-8826E-Mail: marketing@delta-q.comhttp://www.delta-q.comOriginal-Content von: Delta-Q Technologies, übermittelt durch news aktuell