Neues Nationaltheater Tokio verkündet Saisonauftakt 2018/2019 und ernennt Kazushi Ono als Opernintendanten

Tokio (ots/PRNewswire) - Das Neue Nationaltheater Tokio(http://www.nntt.jac.go.jp/english/), Japans einziges Opernhaus, dasdieses Jahr seine 20. Jubiläumssaison feiert(http://www.nntt.jac.go.jp/20th/), gibt den Auftakt zur Saison2018/2019 unter dem neuen Opernintendanten Kazushi Ono bekannt.Ono, der von 2002 bis 2008 Generalmusikdirektor des Theatre Royalde la Monnaie war und zurzeit noch als Generalmusikdirektor desSymphonieorchesters Barcelona tätig ist, kann auf eine langjährigeKarriere als Dirigent von Opernproduktionen bei renommiertenOpernhäusern wie La Scala, Opera National de Paris, der BayerischenStaatsoper und Metropolitan Opera zurückblicken.Foto: Kazushi Ono (zur Verfügung gestellt vom NeuenNationaltheater Tokio)http://prw.kyodonews.jp/img/201803051558-O4-8y965978Von seinen 10 Produktionen, einschließlich vier neuer von Oktober2018 bis Juli 2019, stechen insbesondere die beiden Weltpremierenhervor. Bei der einen handelt es sich um eine neue Oper mit dem Titel"Asters", ein in Auftrag gegebenes neues Werk des japanischenKomponisten Akira Nishimura mit einer Handlung, die von Ono als "eineOpernversion eines japanischen Jean-Christophe" beschrieben wird. Dieandere ist eine großangelegte Neuproduktion von Puccinis "Turandot"unter der Regie von Alex Olle, der für seine Regieführung derEröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Barcelonainternationale Bekanntheit erlangte. Die Produktion ist Teil des"Summer Festival Opera 2019-20 Japan-Tokyo-World", ein zweijährigesOpernprojekt, das der lange gehegten Idee von Ono einer "Made inJapan Opera" als Gastgeber für die Welt entsprang.Das Opernhaus des Neuen Nationaltheaters Tokio ist auch die Heimatdes National Ballet of Japan. Unter der künstlerischen Leitung vonNoriko Ohara stehen sieben Produktionen auf dem Spielplan, darunterfünf abendfüllende Handlungsballetts. Höhepunkt der Saison 2018/2019wird "Alice im Wunderland" von Christopher Wheeldon sein, einbejubeltes Werk, das erstmals 2011 vom Royal Ballet aufgeführt wurde.Die Neuproduktion dieses Werks durch die Tänzerinnen und Tänzer desNational Ballet of Japan wird unter Koproduktion mit dem AustralianBallet ermöglicht.Video: National Ballet of Japan (Weltballetttag)https://youtu.be/iVav5URlEEcDen vollständigen Auftakt sehen Sie unter folgenden URLs:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104851/201803051558/_prw_OA4fl_t63rL6Bu.pdfhttps://kyodonewsprwire.jp/attach/201803051558-O3-mUJ1193I.pdfhttp://www.nntt.jac.go.jp/english/Pressekontakt:Fr. Amy SakaiFr. Hinako TakamuraBüro für Presse- & Internationale AngelegenheitenNeues Nationaltheater TokioTel.: +81 3 5352 5781E-Mail: press@nntt.jac.go.jpOriginal-Content von: New National Theatre, Tokyo, übermittelt durch news aktuell