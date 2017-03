Neues Nachrichtenportal von Börse Stuttgart TV / Aktuelle Themen und Trends im Überblick / Breites Informationsangebot für Anleger / Marktberichte und Videobeiträge

Stuttgart (ots) - Neu, informativ und übersichtlich: BörseStuttgart TV startet ein Nachrichtenportal mit einem breitgefächerten Informationsangebot. Hier erhalten Anleger aktuelle undrelevante Informationen zum Marktgeschehen und zu wichtigenInvestmenttrends. Ein zentraler Bestandteil sind die Webvideos vonBörse Stuttgart TV. Daneben finden sich mehrmals täglichaktualisierte Marktberichte. Das Portal fasst außerdem die Analysenund Markteinschätzungen namhafter Emittenten und Finanzexpertenzusammen. Die verschiedenen Formate erlauben einen umfassendenÜberblick, welche Themen und Unternehmen an den Finanzmärkten geradeim Fokus stehen.Wenn Anleger nach Finanzinformationen suchen, erwarten sieausgewogene und glaubwürdige Inhalte. "Unser Newsportal bietet einenMix aus eigenen Recherchen, Webvideos und Informationsangeboten vonexternen Finanzexperten", sagt Thomas Zuleck, Marktbeobachter beiBörse Stuttgart TV. "Damit schaffen wir eine geeignete Plattform fürAnleger, die sich auf einen Blick zielgerichtet und fundiertinformieren möchten."Live aus dem Handelssaal oder im virtuellen Studio - bereits seitvielen Jahren bietet Börse Stuttgart TV neben der täglichenMarktübersicht zahlreiche Video-Interviews mit Finanz- undBörsenexperten zu aktuellen Markt- und Anlagetrends. Nach dem Motto"Bildung ist der beste Anlegerschutz" werden auch regelmäßig Videoszum Thema Börsen- und Finanzwissen produziert. Die Webvideos vonBörse Stuttgart TV verzeichneten im Jahr 2016 rund 1,8 MillionenAufrufe, rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Das neueNachrichtenportal von Börse Stuttgart TV finden Sie unterwww.boerse-stuttgart.de/news.Über die Börse StuttgartDie Börse Stuttgart ist die Privatanlegerbörse und der führendeParketthandelsplatz in Deutschland. Private Anleger können inStuttgart Aktien, verbriefte Derivate, Anleihen, Fonds undGenussscheine handeln - mit höchster Ausführungsqualität und zubesten Preisen. Im börslichen Handel mit Unternehmensanleihen istStuttgart Marktführer in Deutschland, bei verbrieften Derivateneuropäischer Marktführer. Im hybriden Marktmodell der Börse Stuttgartsind Handelsexperten in den elektronischen Handel eingebunden. Siespenden bei Bedarf zusätzliche Liquidität und sorgen für einezuverlässige und schnelle Orderausführung. Für Anlegerschutz undTransparenz greifen alle Regulierungs- und Kontrollmechanismen eineröffentlich-rechtlichen Börse. In Stuttgart stehen Privatanlegern einekostenfreie Kundenhotline und vielfältige Bildungsangebote zurVerfügung. Mit einem Handelsvolumen von über 80 Milliarden Euro inallen Anlageklassen im Jahr 2016 liegt die Börse Stuttgart an zehnterStelle unter den Börsen in Europa.Für Fragen aus den Redaktionen steht Ihnen die Pressestelle der BörseStuttgart gerne zur Verfügung.Boerse Stuttgart GmbHBörsenstraße 470174 StuttgartPostfach 10 06 4370005 StuttgartUSt-IdNr. DE 19 11 91 166Tel +49 711 222985-711Fax +49 711 222985-555Mail presse@boerse-stuttgart.deVorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Michael VölterGeschäftsführer: Ralph Danielski, Stefan Bolle, Alexander HöptnerSitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB 753383Original-Content von: B?rse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell