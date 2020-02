Neues NABU-Gutachten zur EU-Agrarpolitik: Heiße Luft statt echter Klimaschutz / Künftige Agrarsubventionen drohen zu wenig fürs Klima zu leisten

Berlin (ots) - Im aktuellen Vorschlag zur künftigen EU-Agrarpolitik steckt sehrviel weniger Klimaschutz als von der EU-Kommission behauptet. Dies ist dasErgebnis eines neuen Gutachtens, das der NABU beim Institute for EuropeanEnvironmental Policy in Auftrag gegeben hat.Demnach etikettiert die Kommission vor allem die größtenteils ohne nennenswerteUmweltauflagen ausgeschütteten Direktzahlungen als klimafreundlich - lautKommission sollen sie zu 40 Prozent zum Klimaschutz beitragen. Die Gutachterkritisieren jedoch, dass für ihren tatsächlichen Klimabeitrag entsprechendeNachweise fehlen."Die letzten Dürresommer waren uns allen, Landwirten, Politik und Verbrauchern,eine Warnung: Die Klimakrise braucht jetzt entschlossenes Handeln. Die EU mussjetzt die Chance ergreifen, die Landwirtschaft klimafreundlicher zu gestalten.Wenn die Kommission ihre jetzigen Agrarpläne jedoch als klimafreundlichdeklariert, ist das Etikettenschwindel", so NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger.Künftig sollen laut EU-Kommission 25 Prozent des EU-Haushaltes zum Klimaschutzbeitragen. Der NABU empfiehlt mit Blick auf die drohenden Folgen derErderhitzung sogar 40 Prozent. "Es ist wichtig, dass sich die EU zum Klimaschutzbekennt - aber sie muss dafür auch die Inhalte liefern. Und das ist in derAgrarpolitik bislang nicht der Fall", so Krüger.Kritisch bewerten die Gutachter auch, dass die EU im Vergleich zur jetzigenFörderperiode sogar eine Verdopplung des Klimaschutzbeitrags auf Wiesen undFeldern vorgibt. Diese Steigerung sei nicht nachvollziehbar, so die Gutachter,da entsprechende Maßnahmen, die dies rechtfertigen würden, fehlen. Bereits denvorgeblichen Klimaschutz-Anteil der jetzigen Agrarpolitik von "nur" 20 Prozenthatte der Europäische Rechnungshof zuletzt als deutlich zu hoch kritisiert.Der NABU fordert die Staats- und Regierungschefs auf, sich bei ihremHaushaltsgipfel am 20. Februar klar zu einer klimaschonenderen Agrarpolitik zubekennen. "Wie die EU-Agrarpolitik künftig aussieht, entscheidet ganz wesentlichdarüber, ob der Green Deal gelingt", so Krüger. Daher sollten die Staatschefsdie Agrarminister auffordern, den Vorschlag für die Agrarpolitik nachzubessern.Deutsche Zusammenfassung der Studie:http://ots.de/woyug1Vollständige Studie auf Englisch:www.NABU.de/klimastudiePressekontakt:André Prescher, Referent EU-Haushalts- und Agrarpolitik,Tel. 0032-(0)22385098, Andre.Prescher@NABU.deTrees Robijns, Referentin Agrar und Bioenergie,Tel. +49 (0)30.284984-1643, Trees.Robijns@NABU.deNABU-PressestelleIris Barthel | Britta Hennigs | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6347/4519060OTS: NABUOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell