München (ots) -Auf der Leinwand hat Amélie schon Millionen Menschen weltweitberührt und bezaubert. Ab Februar 2019 bringt Stage Entertainment"Die fabelhafte Welt der Amélie" erstmals als Musical auf einedeutsche Theaterbühne, im Werk7 Theater (Werksviertel-Mitte). DerKartenvorverkauf startet heute auf musicals.de, bei München Ticketund allen bekannten Vorverkaufsstellen."Die fabelhafte Welt der Amélie" erzählt die Geschichte der AméliePoulain, einer jungen Französin, die im Pariser Stadteil Montmarteals Kellnerin arbeitet. Tatsächlich lebt Amélie aber in ihrer eigenenskurrilen, aber gleichzeitig liebenswerten und fabelhaften Welt, indie sie andere Menschen hineinzieht und deren Leben auf wundersameWeise ändert.Das Musical zeigt seinen Zuschauern die Welt durch Amélies Augen."Ihre Poesie und Fantasie eignen sich wunderbar für dieAusdrucksmöglichkeiten des Musiktheaters. Unsere Besucher können sichauf eine der wohl außergewöhnlichsten und charmantestenBühnengeschichten der letzten Jahre freuen," so Regisseur ChristophDrewitz."Die fabelhafte Welt der Amélie" bringt ein Stück Paris nachMünchen, optisch und natürlich auch musikalisch. Die Musik und Liederdes neuen Musicals stammen von Daniel Messé. Sie werden eingerahmtvon den bekannten und beliebten Melodien von Yann Tiersen, die denfranzösischen Kinoerfolg so unvergessen gemacht haben. "Diefabelhafte Welt der Amélie" wurde 2001 zu einem der erfolgreichstenfranzösischen Filme aller Zeiten und genießt bis heute Kultstatus.Audrey Tautou gelangte in der Rolle der Amélie zu Weltruhm. Der Filmwurde von Kritikern hoch gelobt, war für fünf Oscars nominiert undgewann den Europäischen Filmpreis sowie den französischen FilmpreisCésar.Das neue Musical "Die fabelhafte Welt der Amélie" feiert amValentinstag 2019 Premiere - im WERK7 Theater im Werksviertel-Mitte.Die Auditions haben in dieser Woche bereits begonnen, die erstenProben starten Anfang Januar 2019 in München.