Neues Mitglied im Deutschen Factoring-Verband e.V.: Meridiem Finanz GmbH - Neuzugang im Bereich Pflege

Berlin (ots) - Die Meridiem Finanz GmbH ist neues Mitglied im Deutschen Factoring-Verband e.V. Die Meridiem Finanz GmbH, Düsseldorf, agiert im Bereich Pflege und bietet auf der Basis eines hochspezialisierten IT-Managements alle Leistungen des Factorings als Full-Service-Unternehmen an. Die Meridiem Finanz GmbH ist ein bankenunabhängiges Unternehmen, als Finanzdienstleistungsinstitut zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt."Wir freuen uns über diesen Neuzugang im Deutschen Factoring-Verband. Mit der Meridiem Finanz GmbH gewinnt der Verband ein weiteres Mitglied aus dem Bereich Pflege", kommentiert Michael Menke, Sprecher des Vorstandes, die Neuaufnahme.Der Deutsche Factoring-Verband vertritt 42 führende Factoring-Institute mit einem Marktanteil von ca. 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächst neben den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seiner Mitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 46. Jahr des Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur Meridiem Finanz GmbH finden Sie unter: www.factoring.de (http://www.factoring.de) und https://www.meridiem-finanz.de.