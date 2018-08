Neues Millionen-Investment für den Online-Möbelhandel

Hannover (ots) - Die Gründer und Geschäftsführer desWohndesign-Shops Connox, Kristian Lenz und Thilo Haas, erweitern denGesellschafterkreis ihrer GmbH. Der Hannover Beteiligungsfonds (HBF)der Wirtschaftsförderungsgesellschaft hannoverimpuls und dieBeteiligungsKapital Hannover (BKH) der Sparkasse investierengemeinschaftlich 2,5 Millionen Euro in den Online-Shop für Wohndesign- nach dem Börsengang von Home24 und dem geplanten Ausbau desE-Commerces bei Ikea ein weiteres Zeichen für das starkeWachstumspotenzial des Online-Möbelhandels.2005 in Hannover gegründet, erwirtschaftete die Connox GmbH nachden ersten zwölf Jahren seiner Unternehmensgeschichte imGeschäftsjahr 2017 rund 20 Millionen Euro Umsatz - ohne jeglicheFremdfinanzierung. Nachdem Thilo Haas und Kristian Lenz 2017erstmalig Anteile an die Beiräte Robert Motzek und Jochen Krischveräußerten, erhält Connox nun ein Investment in Millionenhöhe.E-Commerce geht auch profitabel - eine neue Form des InvestmentsDie Investition in Connox unterscheidet sich von den aktuellenStandardlösungen der meisten Start-ups. "Unser Investment ist andersals die gängigen Private-Equity- und Venture-Capital-Finanzierungen,die man von vielen jungen Unternehmen in Berlin kennt. Wir haben nachInvestoren gesucht, die als Minderheitsgesellschafterpartnerschaftlich unsere Strategie verfolgen und menschlich zu unspassen. Mit dem HBF und der BKH an unserer Seite ist uns dasgeglückt", erklärt Thilo Haas und ergänzt: "Es lohnt sich, auch ininnovative Unternehmen mit vorhandener Historie zu investieren.Connox ist ein Beispiel dafür, dass E-Commerce profitabel sein kann".Chancen des Online-Möbelhandels: Connox rechnet mit 50 MillionenEuro UmsatzDamit die Connox GmbH auch weiterhin profitabel wachsen kann, solldie Einlage von 2,5 Millionen Euro der Stärkung des Eigenkapitalsdienen. Klares Ziel: 2021 einen Umsatz von 50 Millionen Euroerwirtschaften. Strategisch wird dabei künstliche Intelligenz einewesentliche Rolle spielen - Connox sieht sich mehr als Technologie-denn als Handelsunternehmen. "In Connox erkennen wir einenüberdurchschnittlichen Technologiefokus und starkesWachstumspotenzial", begründet Dr. Andreas Schenk, Investment Managerdes Hannover Beteiligungsfonds, das Interesse an dem hannoverschenOnline-Händler. Nicht zuletzt beweisen der erfolgreiche Börsengangvon Home24 und Ikeas große Ambitionen im E-Commerce, dass sich derMarkt für den Online-Möbelhandel immer weiter öffnet. Schenk führtfort: "Mit unserem Investment wollen wir national und auchinternational weiter Marktanteile gewinnen". Dazu ergänzen SimonKöhler und Jan Bauermeister, das Beteiligungsmanager-Team der BKH,übereinstimmend: "Wir sehen Connox als Innovator und Impulsgeber imOnline-Handel. Unsere Vision: Connox soll Europas marktführenderOnline-Shop für Wohndesign werden".Ein Foto von den Connox Gründern Thilo Haas und Kristian Lenz mitden Investoren des Hannover Beteiligungsfonds und derBeteiligungsKapital Hannover sowie alle Logos stehen hier zumDownload zur Verfügung: http://ots.de/stebwiÜber die Connox GmbH (www.connox.de)Connox gehört zu den marktführenden deutschen Online-Shops fürWohndesign. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover führt auf connox.de,connox.com und in weiteren internationalen Shops mit mehr als 26.000ausgewählten Produkten aus dem Premiumsegment ein breites Sortimentan prämierten Designobjekten, Designklassikern und anderen schönenDingen für den Wohnbereich. Für das 125-köpfige Team steht der Kundeim Fokus der täglichen Arbeit. Dieser profitiert von einer hohenServicequalität, direkten Ansprechpartnern und einem modernen Shop,der sich an den Nutzergewohnheiten orientiert. Die eigenentwickelteShop-Software ermöglicht eine hohe technologische Flexibilität undgarantiert neueste Sicherheitsstandards.Über den Hannover Beteiligungsfonds (HBF) (http://ots.de/hgaYJE)Unter Invest-Impuls führt die hannoverimpuls GmbH, dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt und Region Hannover, zweiEFRE-geförderte regionale Beteiligungsfonds. Mit insgesamt 28Millionen Euro Kapitalausstattung bietet keine andere Region inDeutschland jungen Technologieunternehmen eine so umfassendeFinanzierungsunterstützung. Die EnjoyVenture Management GmbH stehtStartup-Unternehmen als professionelles Fondsmanagement zurVerfügung.Über die EnjoyVenture Management GmbH (www.enjoyventure.vc)EnjoyVenture ist eine unternehmergeführte Beteiligungsgesellschaftmit Sitz in Düsseldorf für Seed- und Start-up-Finanzierungeninnovativer Technologieunternehmen. Aktives Coaching, intensiveNetzwerkkontakte und Managementbegleitung gehören zumSelbstverständnis von EnjoyVenture als Industrial Adviser undInvestor. Der EnjoyVenture-Partnerkreis zeichnet sich durchlangjährige Unternehmer-, Finanzierungs- und Industrie-Expertise undden damit verbundenen Netzwerken aus. Seit der Gründung im Januar2000 hat EnjoyVenture rund 70 Unternehmensgründungen begleitet.Aktuell verwaltet das siebenköpfige EnjoyVenture-Team vier VentureCapital-Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 80 Millionen Euro.Über die BeteiligungsKapital Hannover (www.bk-hannover.de)Als Tochterunternehmen der Sparkasse Hannover ist dieBeteiligungsKapital Hannover seit über 30 Jahren der erfahrenePartner für Private Equity Investitionen im Wirtschaftsraum Hannover.Erklärtes Ziel ist die Förderung und Stärkung von mittelständischenUnternehmen im Wirtschaftsraum Hannover, damit diese ihre vorhandenenund künftigen Potentiale ausschöpfen können. Dabei sehen dieInvestitionskriterien keinen Branchenfokus vor. DieBeteiligungskonzepte sind individuell auf die Situation dermittelständischen Unternehmen ausgerichtet. Dabei umfasst das Angebotsowohl direkte Minderheitsbeteiligungen als auch mezzanineBeteiligungsformen sowie Kombinationen daraus. 