Neues Master-Fernstudium in Psychologie bildet neben dem Beruf zum Psychologen aus

Hamburg (ots) - Ab Oktober 2018 bietet die Euro-FH dreiMaster-Studiengänge zur vollwertigen Qualifikation zum Psychologen an- Start jederzeit, kein NC.Ab Oktober 2018 erweitert die Euro-FH ihr Master-Angebot um dreiPsychologie-Studiengänge (M.Sc.) mit den Schwerpunkten"Gesundheitspsychologie", "Arbeits-, Organisations- undWirtschaftspsychologie" sowie "Psychologische Diagnostik undEvaluation". Die flexiblen Fernstudiengänge, die jederzeit begonnenund wahlweise innerhalb von 24 oder 32 Monaten absolviert werdenkönnen, schließen mit dem Master of Science ab. Sie entsprechenvollständig den Empfehlungen des DGPs-Vorstands (DeutscheGesellschaft für Psychologie e.V.) für die Konzeption vonPsychologiestudiengängen und ermöglichen es, nach erfolgreichemAbschluss als Psychologe beruflich tätig zu sein.Die Psychologie-Masterstudiengänge richten sich an alle, diebereits ein grundständiges Bachelorstudium in Psychologie absolvierthaben. Absolventen eines gleichwertigen Bachelor-Studiums haben dieMöglichkeit, an der Euro-FH prüfen zu lassen, ob sie über einenBrückenkurs die fehlenden Credits im Bereich Psychologie ausgleichenkönnen. Wer zwei Schwerpunkte parallel studieren möchte, kanninnerhalb von drei Jahren einen Doppel-Master-Abschluss inPsychologie erlangen.Das neue Angebot der Euro-FH eröffnet angehenden Psychologen neueMöglichkeiten, denn bislang standen für die vielenBachelor-Absolventen, die sich für den Beruf des Psychologenqualifizieren wollten, nicht ausreichend Master-Studienplätze zurVerfügung. Im Fernstudium der Euro-FH gibt es keineTeilnehmerbegrenzungen und entsprechend auch keinen Numerus Clausus.Alle drei Masterprogramme sind bereits erfolgreich von der FIBAAgemäß den Qualitätsanforderungen des deutschen Akkreditierungsratesakkreditiert worden. Die wissenschaftliche Leitung der Studiengängemit den Schwerpunkten "Arbeits-, Organisations- undWirtschaftspsychologie" sowie "Psychologische Diagnostik undEvaluation" hat Studiengangsdekanin Prof. Dr. Swetlana Wildfang,Professorin für Wirtschaftspsychologie, inne. Für den Studiengang mitdem Schwerpunkt "Gesundheitspsychologie" ist Prof. Dr. Madiha Rana,Professorin für Angewandte Psychologie, als Studiengangsdekaninverantwortlich.Wer sich jetzt schon vor dem 1. Oktober 2018 zum Studium anmeldet,bekommt einen Starterrabatt von 10% auf die Studiengebühren. AbOktober 2018 kann das Studium dann jederzeit gestartet werden. Dasflexible Studiensystem ermöglicht es zudem, dass alle Prüfungen jedenMonat an zehn verschiedenen Prüfungszentren in Deutschland sowie imAusland abgelegt werden können. Für ihr innovatives und flexiblesStudienkonzept, das speziell für berufstätige Erwachsene konzipiertist, wurde die Euro-FH bereits mehrfach ausgezeichnet.Einmal im Monat informiert die Euro-FH über das aktuelleStudienprogramm in einer Online-Infoveranstaltung, für die man sichhier anmelden kann:https://www.euro-fh.de/infos-service/onlineinfoveranstaltung.Ausführliche Informationen zu den neuen Master-Studiengängen inPsychologie gibt es auch auf Euro-FH.de:https://www.euro-fh.de/studiengaenge/master/.Über die Euro-FHDie vom Wissenschaftsrat akkreditierte, staatlich anerkannteEuropäische Fernhochschule Hamburg (www.Euro-FH.de) ist Deutschlandsbekannteste private Fernhochschule (forsa 2018). Das Studienangebotder Euro-FH umfasst die Bachelor-StudiengängeBetriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschaft &Wirtschaftspsychologie, BWL und Tourismusmanagement,Betriebswirtschaftliches Bildungs- und Kulturmanagement, Finance &Management, International Business Administration, IT-Management,Logistikmanagement, Psychologie, Sales und Management undWirtschaftsrecht sowie die Master-Programme Business Coaching &Change Management, General Management MBA, Intercultural Management,Logistik und Supply Chain Management, Psychologie,Wirtschaftspsychologie sowie Taxation, Accounting, Finance. InHamburg bietet die Euro-FH zudem Psychologie und BWL &Wirtschafspsychologie im berufsbegleitenden Abendstudium mitregelmäßigen Vorlesungen an. Die Studiengänge sind durch die FIBAAakkreditiert und zeichnen sich durch internationale Ausrichtung sowiehohen Praxisbezug aus. Das Angebot der Euro-FH umfasst zudemHochschulkurse aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, Sprachen,Logistik und Soft Skills. Aktuell verzeichnet die Euro-FH rund 7.000Studierende.Weitere Informationen zur Euro-FH sowie alle aktuellen Meldungenfinden Sie im Newsbereich unter www.Euro-FH.de.