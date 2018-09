Neues Master-Fernstudium: Human Resource Management

Hamburg (ots) -Die HR-Profis der Zukunft studieren an der Euro-FHAb November 2018 kann man an der Euro-FH den Master-Studiengang"Human Resource Management" (M.A.) belegen - als flexiblesFernstudium mit jederzeit frei wählbarem Starttermin und einerRegelstudienzeit von wahlweise 24 oder 32 Monaten. Der Studiengangrichtet sich an Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen, die sichzum HR-Professional weiterentwickeln wollen. Selbst berufserfahrenePersonaler profitieren von diesem Masterprogramm, das nebenrelevantem betriebswirtschaftlichem, juristischem und psychologischemKnow-how auch aktuelle HRM-Trendthemen umfassend behandelt."Wir haben diesen Studiengang auf Basis der Anforderungenhochrangiger HR-Fachexperten entwickelt und zusätzlich Prognosen undTrendstudien zur Entwicklung von Personaltätigkeiten in den kommendenJahrzehnten zugrunde gelegt," erläutert Prof. Dr. Hägerbäumer,Studiengangsdekanin und Vizepräsidentin für Hochschulentwicklung ander Euro-FH. "Mit diesem Masterprogramm sind Sie für die Arbeitsweltvon morgen bestens aufgestellt - sei es als Führungskraft, alsHR-Consultant, als Personalreferent oder als HR Business Partner."Moderner Medienmix mit Online-Trainings und WebinarenDie Studierenden werden das gesamte Studium hindurch von Expertenfachlich betreut und bekommen regelmäßig aktuelle Impulse, unteranderem in Form von Videos, Online-Trainings und Webinaren. "Wirsetzen im Fernstudium auf einen modernen Medienmix, der geeignet ist,auch komplexe Fachthemen auf attraktive Weise zu vermitteln", soProf. Hägerbäumer.Im Studienverlauf spezialisieren sich die Studierenden in zweiHR-Bereichen. Zur Auswahl stehen die vier Wahlschwerpunkte PeopleDevelopment, Recruiting & Assessment, Employability Management sowieInternational Human Resource Management. Darüber hinaus werden imStudium wichtige Schlüsselkompetenzen vermittelt und ausgebaut, dasbetrifft Verhandlungstechniken genauso wie das Projektmanagement unddie Organisationsberatung.Master-Studium auch ohne Erststudium möglichAuch Führungskräfte ohne Erststudium haben gemäß den Vorgaben derKultusministerkonferenz (KMK) und des Hamburgischen Hochschulgesetzesunter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, diesesMasterprogramm zu absolvieren. Die Euro-FH qualifiziert seit vielenJahren mit ihrem Master-Einstiegsprogramm sehr erfolgreichberufserfahrene Fach- und Führungskräfte für ein Master-Studium.Wer sich schon vor dem 1. November 2018 zum Studium anmeldet,bekommt einen Starterrabatt von 10% auf die Studiengebühren. AbNovember 2018 kann das Studium dann jederzeit begonnen werden. Dasflexible Studiensystem ermöglicht es zudem, dass alle Prüfungen jedenMonat an zehn verschiedenen Prüfungszentren in Deutschland sowie imAusland abgelegt werden können. Für ihr innovatives und flexiblesStudienkonzept, das speziell für berufstätige Erwachsene konzipiertist, wurde die Euro-FH bereits mehrfach ausgezeichnet.Einmal im Monat informiert die Euro-FH über das aktuelleStudienprogramm in einer Online-Infoveranstaltung, für die man sichhier anmelden kann:https://www.euro-fh.de/infos-service/onlineinfoveranstaltung.Ausführliche Informationen zu den neuen Master-Studiengängen inPsychologie gibt es auch auf Euro-FH.de:https://www.euro-fh.de/studiengaenge/master/.Über die Euro-FHDie vom Wissenschaftsrat akkreditierte, staatlich anerkannteEuropäische Fernhochschule Hamburg (www.Euro-FH.de) ist Deutschlandsbekannteste private Fernhochschule (forsa 2018). Das Studienangebotder Euro-FH umfasst die Bachelor-StudiengängeBetriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschaft &Wirtschaftspsychologie, BWL und Tourismusmanagement,Betriebswirtschaftliches Bildungs- und Kulturmanagement, Finance &Management, International Business Administration, IT-Management,Logistikmanagement, Psychologie, Sales und Management undWirtschaftsrecht sowie die Master-Programme Business Coaching &Change Management, General Management MBA, Human Resource Management,Intercultural Management, Logistik und Supply Chain Management,Psychologie, Wirtschaftspsychologie sowie Taxation, Accounting,Finance. In Hamburg bietet die Euro-FH zudem Psychologie und BWL &Wirtschafspsychologie im berufsbegleitenden Abendstudium mitregelmäßigen Vorlesungen an. Die Studiengänge sind durch die FIBAAakkreditiert und zeichnen sich durch ihren hohen Praxisbezug und ihreinternationale Ausrichtung aus. Das Angebot der Euro-FH umfasst zudemHochschulkurse aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, Sprachen,Logistik und Soft Skills. Aktuell verzeichnet die Euro-FH rund 7.000Studierende.Weitere Informationen zur Euro-FH sowie alle aktuellen Meldungenfinden Sie im Newsbereich unter www.Euro-FH.de.Pressekontakt:Euro-FH PressestelleDörte GiebelDoberaner Weg 18-2222143 HamburgTel.: +49 (0)40 675 70-4004presse@euro-fh.dewww.euro-fh.deOriginal-Content von: Euro-FH - Europäische Fernhochschule Hamburg, übermittelt durch news aktuell