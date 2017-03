Neues Management bei der nextevolution AG

Hamburg (ots) - Nach dem erfolgreichen Abschluss derReorganisation geht die nextevolution AG, Hamburg/Berlin mit einemneuen Management-Team in die Zukunft. Mit dem Wechsel an derUnternehmensspitze soll der Ausbau weiterer Geschäftsfeldervorangebracht und die Entwicklung der eigenen Lösungsplattformintensiviert werden.Mit Alfred Pfaff hat ein erfahrener Manager die Gesamtleitung desUnternehmens übernommen. Davor war Pfaff in unterschiedlichenFührungspositionen u.a. als Senior Vice President bei T-SystemsInternational und als Vorstand der Software AG tätig. Bei IBM Germanywar er als Generalbevollmächtigter für den Sektor Telko, Medien undUtilities verantwortlich. Umfangreiche Vertriebserfahrungen erwarbPfaff auch bei CNI und British Telecom Deutschland. Unterstützt wirdAlfred Pfaff von Wolfgang Klute als CFO. Klute gehört dem Vorstandder nextevolution AG seit 2013 an.Hans-Jörg Blaeser komplettiert als CTO das neue Managementteam.Blaeser bringt seine langjährigen Erfahrungen im IT-Umfeld ein, dieer speziell auch im Handel erworben hat. Zu seinen Berufsstationengehören neben Kaufland und Neckermann - wo er jeweils als Group CIOtätig war- auch Media-Saturn, dort leitete er dieSoftware-Entwicklung.Das Kerngeschäft von nextevolution liegt in der Entwicklung und imBetrieb wegweisender Lösungen im gesamten Anwendungsbereich vonEnterprise Information Management (EIM). Als führender Experte indiesem Kompetenzfeld ist nextevolution dort besonders erfolgreich, wohöchste Anforderungen zu erfüllen sind. Der USP von nextevolutionbesteht dabei in der Verbindung von EIM- und Big-Data-Technologien.An diesen exzellenten Standard knüpft das neue Management-Team an undwird die strategischen Geschäftsfelder erweitern.Alfred Pfaff: "nextevolution hat neue Maßstäbe im Management vonDateninformationen und Dokumenten gesetzt und eine führende Rolle inder Verschmelzung von EIM- und Big-Data-Technologien inne. Auf dieserBasis wollen wir die vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeitmit unseren Kunden fortführen und weiterentwickeln."Pressekontakt:Pressebüro nextevolution AGc/o Jens Schradersense:abilitycommunications GmbHLinienstraße 12610115 BerlinTelefon +49 30 24088579E-Mail: presse@sense-ability.deOriginal-Content von: nextevolution AG, übermittelt durch news aktuell