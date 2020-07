Neues Magazin für Kommunen geht an den Start / die:gemeinde will Baden-Württembergs Kommunen stärken / Organ des Gemeindetages / Kooperation mit Verlag Zimper Media / Startauflage bei 26.000 Stück (FOTO)

Berlin (ots) - In Baden-Württemberg geht heute eine neue Fachinformation für alle Städte und Gemeinden an den Start. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter der 1.064 Mitgliedsstädte und -gemeinden des Gemeindetages Baden-Württemberg erhalten ab sofort jeden Monat das Printmagazin die:gemeinde. "Unser neues Magazin ist Teil einer neuen Kommunikationsstrategie des Gemeindetags, mit der wir unsere Mitglieder vielseitiger, umfangreicher und verpackt in einem modernen Layout informieren wollen", erklärte Gemeindetagspräsident Roger Kehle anlässlich der Erscheinung der ersten Ausgabe. "die:gemeinde wird in Zukunft kommunalpolitischer ausgerichtet sein und neben einem Schwerpunkt auch viele aktuelle Themen aufgreifen. Indem wir unser Magazin auch Empfängern aus der Landes- und Bundespolitik sowie kommunalpolitisch interessierten Verbänden und Institutionen zustellen, verleihen wir den Interessen der kommunalen Familie eine noch stärkere Stimme."Produziert wird die:gemeinde im Auftrag des Gemeindetags Baden-Württemberg von der Zimper Media GmbH, die bereit das Magazin KOMMUNAL herausgibt. Das Unternehmen hat für die:gemeinde neben seinem Stammsitz in Berlin eine neue Redaktion in Stuttgart aufgebaut. "Wir freuen uns über diese einmalige Kooperation. Der Gemeindetag unterstreicht damit, wie wichtig die seriöse und hintergründige Kommunikation über kommunalpolitische Zusammenhänge gerade in dieser schnelllebigen Zeit ist", so Verleger Michael Zimper. "Mit einer Auflage von 26.000 Stück sind wir das einzige Medium, das alle baden-württembergischen Entscheider flächendeckend erreicht. Wir wollen damit auch ein klares Zeichen für das gedruckte Medium setzen und sind uns sicher, dass hochwertig produzierte, hintergründige Information mit modernem Layout auch in Zukunft einen großen Markt findet."Neben dem Printmagazin planen der Gemeindetag und die Zimper Media auch einen Internetauftritt auf der Seite http://www.diegemeinde.de . Zudem wird es einen exklusiven digitalen Bereich für alle Mitglieder des Gemeindetags mit weiteren exklusiven Hintergrundinformationen geben. Das Magazin erhalten die 1.064 Mitgliedsstädte und -gemeinden des Gemeindetages im Rahmen ihrer Mitgliedschaft . Die Bürgermeister und Oberbürgermeister sowie weitere Verwaltungsmitarbeiter erreicht das Magazin künftig jeden Monat im Rathaus, Gemeinderatsmitglieder bekommen es persönlich an ihre Privatadresse geliefert. Die Erstausgabe wird ab dem heutigen 8. Juli zugestellt.Pressekontakt:Christian ErhardtChefredakteur Zimper Media GmbHChristian.Erhardt@kommunal.de030 / 8145 01240Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116841/4645849OTS: KOMMUNALOriginal-Content von: KOMMUNAL, übermittelt durch news aktuell