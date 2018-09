Neues Magazin WILD ab heute im Handel - Food Magazin rund um den wilden Genuss vom Paul Pary Zeitschriftenverlag

Singhofen (ots) - Der deutsche Zeitschriftenmarkt hatkulinarischen Zuwachs erhalten. "WILD", herausgegeben vom Paul PareyZeitschriftenverlag, ist das erste Printmagazin im Food-Segment, dassich mit allem rund um das Thema wilden Genuss beschäftigt. MitRezepten, Tipps zur Zubereitung und Portraits von außergewöhnlichenHerstellern und Manufakturen möchte die Zeitschrift Genießer,Hobbyköche und Profis begeistern.Eine bewusste und gesunde Ernährung bleibt 2018 ein starkesTrendthema. Der Verzehr und Genuss von Wildfleisch ist nicht nur dieursprünglichste Form des Fleischgenusses. Das Naturprodukt hat sichnun zu einem Trendthema bei urbanen Genießern entwickelt. Es spielteine immer größere Rolle im kulinarischen Bereich. Feinschmecker, dieoffen für neue Impulse sind und Wert auf bewussten Genuss legen, sindZielgruppe des neuen Magazins.WILD berichtet über alle Facetten des Food- und Lifestyletrendsund blickt hinter die Kulissen der Protagonisten. Auf 148 Seiteninformiert das neue Magazin über ausgesuchte Hersteller von Fisch-und Fleischwaren, die sich durch ihre besondere Liebe zum Detailauszeichnen. So führt eine Reportage der ersten Ausgabe den Leser indie gläserne Kölner Metzgerei Lappen und Prengel, in der der gesamteProzess vom toten Tierkörper im Kühlhaus über die Verarbeitung bishin zum Verkauf hinter der Glastheke transparent gestaltet wird. WILDberichtet in seiner ersten Ausgabe auch über eine von 16familiengeführten Fischereien am Chiemsee. In dem traditionellenBetrieb arbeiten drei Generationen zusammen. Im neuen Food-Magazinfinden sich außerdem mehr als 25 Rezepte zu Klassikern der deutschenKüche, wie Frikadellen und Königsberger Klopse, aber auch Tipps zurZubereitung und Ideen zu außergewöhnlichen Beilagen und Getränken."Die Forderung nach Bio-Lebensmitteln wird immer lauter. Wildfleischspielt dabei eine immer größere Rolle. Gut so! Denn das Fleisch vonRehen, Rothirschen oder beispielsweise Wildenten ist Bio pur.Obendrein schmeckt es extrem gut! Vielen Genießern ist das garnicht bewusst. Andere haben sogar Angst, bei der Zubereitung etwasfalsch zu machen. Unsere neue Zeitschrift WILD räumt damit auf. Dennwir nehmen Wildfleisch in den Fokus und sind damit auf dem deutschenZeitschriftenmarkt einzigartig", beschreibt Herausgeber Markus Lückdie Zielsetzung des neuen Magazins. WILD ist ab dem 26. September zueinem Preis von 9,90 EUR im klassischen Zeitschriftenhandel,Fachhandel und direkt über den Verlag erhältlich. Die erste Ausgabeerscheint mit einem Umfang von 148 Seiten und einer Auflage von50.000 Exemplaren. Mehr Informationen gibt es unterwww.wild-magazin.de und auch auf der Facebook- und Instagramseite vonWILD.Bilder: www.k1-agentur.de/Presseservice/wildPressekontakt:Christian BügelK1 Gesellschaft für Kommunikation mbHSachsenring 4050677 KölnTel.: 0221 22277-30E-Mail: buegel@k1-agentur.deOriginal-Content von: Paul Parey Verlag, übermittelt durch news aktuell