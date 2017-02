Neues MDK-Faltblatt zur Pflegebegutachtung (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Mit Einführung der neuen Pflegebegutachtung hat der MDK auch dieInformationen für Versicherte und ihre Angehörigen aktualisiert.Erstmals werden die Informationen zur Pflegebegutachtung auch inleichter Sprache angeboten.Wie läuft eine Pflegebegutachtung ab? Welche Fragen werden von denGutachterinnen oder Gutachtern gestellt? Und was ändert sich durchdie Einführung des neuen Begutachtungsverfahrens in der Pflege? Vordem Besuch einer Gutachterin oder eines Gutachters des MDK bestehenbei den Versicherten und ihren Angehörigen viele Fragen.Damit sich Betroffene besser auf den Besuch vorbreiten können, hatder MDK ein neues Faltblatt "Informationen zur Pflegebegutachtung"herausgegeben. Darin informiert der MDK Nordrhein kurz undverständlich über die Pflegebegutachtung. Kompakt und übersichtlichfinden Interessierte zudem die wichtigsten Fakten zu den neuenPflegegraden. In einer Checkliste sind alle Infos für dieVorbereitung des Hausbesuchs auf einen Blick zusammengefasst. DasFaltblatt wird mit der Terminankündigung automatisch allenVersicherten vor dem Hausbesuch als Brief zugeschickt.Für Menschen mit kognitiven Einschränkungen oderLernschwierigkeiten liegt das Faltblatt auch in leichter Sprache vor.Der MDK Nordrhein setzt sich damit für ein barrierefreies Angebot vonInformationen ein. Das Faltblatt gibt es außerdem auch in englischer,griechischer, italienischer, kroatischer, polnischer, russischer undtürkischer Sprache.Das Faltblatt "Informationen zur Pflegebegutachtung" steht auf derHomepage des MDK Nordrhein www.mdk-nordrhein.de und unterwww.pflegebegutachtung.de zum Herunterladen bereit. Dort finden sichauch weitere Informationen zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff.Pressekontakt:MDK Nordrhein, PressestelleDr. Barbara Marnach, presse@mdk-nordrhein.de, Tel.: 0211 1382-196Original-Content von: MDK Nordrhein, übermittelt durch news aktuell