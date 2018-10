München (ots) -Das Online-Portal TED hat sich als Insurtech-Unternehmen zum Zielgesetzt, die Organisation von Versicherungsverträgen auf digitalemWeg papierlos und so überschaubar wie irgend möglich zu gestalten.User nutzen die Plattform für das individuelleVersicherungsmanagement und haben dabei über die TED-Apportsunabhängig und zu jeder Zeit Zugriff auf das eigene Portfolio.Dabei orientiert TED sich an den Anforderungen der "GenerationInternet", für die der Einsatz von digitaler Technologie längstalltägliche Selbstverständlichkeit ist. Aktuell präsentiert TED denfrisch überarbeitetem Internet-Auftritt, der in Design und Funktionoptimiert und um einen Bereich für TED-Kooperationspartner ergänztwurde. Interessenten erhalten einen Eindruck zum Relaunch aufhttps://www.ted-versicherung.de"Ziel war es nicht nur, mit der neuen Schriftart im Logo und denaktualisierten Farben mehr Dynamik in unsere Online-Präsenz zubringen", konstatiert Özgün Imren, Gründer und Geschäftsführer vonTED. "Zugleich wurde ein neuer Bereich für Kooperationspartnerimplementiert, die sich nun über die Homepage erstmals informierenund Kontakt aufnehmen können." Anlass dafür war, dass der Bereich derKooperationspartnerschaften kontinuierlich wächst und weiterhinskaliert werden soll.Im ersten Quartal 2018 hatte TED sich mit einem zukunftsweisendenSchritt außer für Endkunden auch für unabhängige Versicherungsmaklergeöffnet. Ein Angebot, mit dem die Kundenbetreuung und der Vertriebin der Assekuranz-Landschaft auf das nächste zeitgemäße Level gehobenwurde. Der vergangene Zeitraum spiegelt aufgrund der positivenResonanz das Interesse der Branche, das TED-System inklusivePlattform und eigens programmierter App für die digitalisierteVerwaltung als auch für die kompetente Betreuung der Kunden zunutzen. Die Kooperationspartner profitieren von minimiertemadministrativem Aufwand, generieren zugleich umsatzsteigernde neueLeads und nutzen das System als Instrument der Kundenbindung. ImKundengespräch können sie sich unmittelbar via Tablet, Notebook oderSmartphone in das Portal einwählen und die Klienten mittagesaktuellen Informationen bedienen und belastbare Bedarfsanalysendirekt vor Ort durchführen. Mit dem neu installierten Partner-Bereichstellt TED nun auch in dieser Hinsicht die Weichen für die Zukunft.Im nächsten Stepp soll auch die TED-App einen neuen Anstrich erhaltenund in Design, Funktionalität und Usability überarbeitet werden. Wiedie Homepage selbst, wird die App weitere interessante Featuresaufweisen und sich auf Basis der Erfahrungen seit Gründung im Jahr2016 noch Nutzer-freundlicher und von Versicherungsmaklern einsetzbaraufstellen.Die Betreiber von TED sind überzeugt, dass die Geschäftsmodelle inder Versicherungsbranche sich mittel- bis langfristig markantverändern werden. Zunehmend rückt der Wunsch der Kunden vonVerbrauchern bis zu Wirtschaftsunternehmen nach Einfachheit,Flexibilität und Transparenz in den Mittelpunkt. TED setzt eineninnovativen und akzeptierten Kontrapunkt zu tradierten und offenbarbereits überholten Modellen. Erkennbar ist das durch diebeträchtliche Anzahl der Nutzer, die als "Digital Natives" bereitsmit eigenem Account die Vorzüge des Portals nutzen.Über TED GmbH / Boiler PlateBei TED handelt es sich um ein Startup-Unternehmen mit Hauptsitzin München. Konzipiert ist die Online-Plattform mitsamt TED-App fürdie übersichtliche Organisation des persönlichenVersicherungsportfolios. Versicherungsnehmer erhalten vollkommenkostenfrei einen eigenen Account, in dem sie ihre vorhandenenVerträge sammeln, vergleichen und analysieren können.Pressekontakt:TED GmbHLudwigstr. 8D-80539 MünchenTel.: +49-(0)89-206021 303Fax: +49-(0)89-206021 610E-Mail: TED@TED-Versicherung.deWeb: http://www.ted-versicherung.deOriginal-Content von: TED GmbH, übermittelt durch news aktuell