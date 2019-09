München (ots) - Anfang September hat die neue Saison der NationalFootball League (NFL) mit Rekordquoten auf ProSieben MAXX begonnen -jetzt kann Deutschlands wachsende Fan-Community an den Spieltagen ihrFootball-Wissen testen und dabei bis zu 1.000 Euro pro Ausgabegewinnen. In Kooperation mit der ran-Redaktion hat QUIPP,Deutschlands größte Live-Quiz-App für Smartphones und Tablets, die"QUIPP ranFootball Show" gestartet, in der sich alles um den wohlhärtesten Sport der Welt dreht - und das mit großem Zuspruch: Bei derPremieren-Show vergangenen Sonntag nahmen bereits über 26.000 Fansteil.Die ranFootball Shows auf QUIPP laufen jeden Sonntagabend imUmfeld des TV-Magazins #ranNFLsüchtig (ProSieben MAXX und ran.de) um18:45 Uhr im App-Stream. Durch die mobilen Live-Shows führtran-Moderator Max Zielke, dabei gilt es 10 Fragen in jeweils 10Sekunden mit stetig steigendem Schwierigkeitsgrad zu beantworten.Gefragt ist aktuelles Faktenwissen zur Football-Liga, aber auchAllgemeines zur Sportart und der weltweiten Football-Community.Insgesamt 1.000 Euro werden pro Sendung unter denjenigen Championsaufgeteilt, die alle Fragen richtig beantwortet haben.Stefan Atanassov, Chief Product Officer EntertainmentProSiebenSat.1: "Die erste QUIPP ranFootball Show war aus dem Standein echter Touchdown bei den Football-Fans! Die Zusammenarbeit derQUIPP- und ran-Redaktionen bringt digitale und sportliche Expertiseauf einen Nenner, der den sportlichen Zeitgeist auf unterhaltsame undinteraktive Weise passgenau bedient."Die Live-Quiz App QUIPP ist im November 2018 gestartet und wirdvon den Nutzern sehr gut angenommen: Bislang haben 600.000Smartphone-User die App geladen, im Schnitt nehmen 40.000 Nutzertäglich an den Mobile-Shows teil, in der Spitze bis zu 70.000.Aufgrund der positiven Rückmeldung der Quippster-Community gibt esseit kurzem neben der Hauptshow um 20 Uhr die Mittagsausgabe"Quippie", die jeden Werktag um 13 Uhr beginnt. Zum Bundesligaauftaktist die "QUIPP kicker-Show" gestartet, die jeden Samstag gegen 18 Uhrsowie dienstags und mittwochs zu Champions League Begegnungen imStream läuft. Außerdem wird die App sukzessive weiterentwickelt: DieTeilnehmer können jetzt QUIPP-Punkte sammeln, "Extraleben" gewinnenoder zum Training on Demand spielen. Auch Werbepartner haben dasattraktive Umfeld für sich entdeckt: Unternehmen wie die DeutscheBahn, Sky Ticket oder tipico Sportwetten nutzten den QUIPP Faktorbereits für sich.Die QUIPP App steht in den App-Stores zum kostenlosen Downloadunter http://bit.ly/2Z6JJvW.Pressekontakt:Matthias BohligStv. Leiter Kommunikation Sales&DigitalProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7D-85774 UnterföhringTel. + 49 [0] 89 95 07-23 44E-Mail: Matthias.Bohlig@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Digital GmbH, übermittelt durch news aktuell