Neues Licht von Philips Lighting für die Nordseeinsel Ameland / Straßenbeleuchtung nachhaltig und umweltgerecht (FOTO)

Hamburg (ots) -Die niederländische Nordseeinsel Ameland stellt ihre gesamteöffentliche Beleuchtung auf eine vernetzte, nachhaltige undumweltgerechte LED-Straßenbeleuchtung des Weltmarktführers fürBeleuchtung, Philips Lighting, um. Das Besondere daran ist, dass dieLeuchten außerhalb geschlossener Ortschaften und an denStrandaufgängen mit der Philips ClearSky-Technologie über einspezielles Lichtspektrum verfügen. Die blaugrüne Lichtfarbe der neuenLeuchten stört die dort heimischen Watt- und Wiesenvögel sowie denVogelzug deutlich weniger als weißes Licht mit seinem Rotanteil.Durch die hochwertigen Optiken der LED-Leuchten entsteht nicht nurweniger unerwünschtes Streulicht, die Beleuchtung an denStrandaufgängen wird mithilfe von Sensoren auch automatisch gedimmt,wenn sich dort niemand aufhält. Dadurch verringert sich dieLichtverschmutzung erheblich. Das steht im Einklang mit dem Ziel derGemeinde Ameland und seiner Partner, das UNESCO-Programm "Dark SkyWerelderfgoed Waddengebied" (Dark Sky Welterbe Wattenmeer) zuunterstützen und die Nacht zu bewahren."Die Einführung der neuen LED-Straßenbeleuchtung auf Ameland istein weiterer Schritt zur Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele",sagt Nico Oud, Beigeordneter der Gemeinde Ameland. "Die Reduzierungder Lichtverschmutzung passt perfekt zu unserem Engagement und zumProgramm Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied." Die drahtloseÜberwachung und Steuerung der Außenbeleuchtung mit demCloud-basierten Philips CityTouch Lichtmanagementsystem hat alsMehrwert außerdem auch einen monetären Effekt: Die LED-Beleuchtungspart bis zu 70 Prozent Energie ein und durch die automatischeStörungsmeldung der Leuchten entfällt die zeitraubende Fehlersuche,sodass auch die Wartungskosten der Anlage reduziert werden."Zusammen mit der Gemeindeverwaltung und den Ameländern", soRichard Boerop, Kundenbetreuer bei Philips Lighting, "wollen wir dazubeitragen, dass die Insel ihr gestecktes Nachhaltigkeitszielerreicht, ihren Energiebedarf bis 2020 selbst zu decken. Unserevernetzte LED-Technologie ist eine Komponente dazu, dieses Ziel zurealisieren und gleichzeitig das Lebensumfeld der Insulaner zuverbessern."Als wichtigen ersten Schritt hin zu einemKreislaufwirtschaftsmodell für die öffentliche Beleuchtung auf derInsel umfasst die Vereinbarung mit der Gemeinde Ameland auch dieWartung der Beleuchtung durch Philips Lighting bis einschließlich2027. Ziel ist es, während dieses Zeitraums die Energieeinsparung zumaximieren und den Service für die öffentliche Beleuchtung derAmeländer zu verbessern. Die Installation der nachhaltigenLED-Straßenbeleuchtung wird unter anderem mit Finanzhilfen durch dieProvinz Friesland, GasTerra und NAM ermöglicht. Die beidenLetztgenannten sind ebenso wie Philips Lighting Vertragspartner vonDuurzaam Ameland (nachhaltiges Ameland).Über Philips LightingPhilips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) ist ein weltweitführender Anbieter von Be-leuchtungsprodukten, -systemen sowie-services. Das Unternehmen kombiniert seine Erkenntnisse um diepositive Wirkung von Licht auf Menschen mit einer umfassendenTechnologiekompetenz für innovative digitale Beleuchtungssysteme. Mitdiesen erschließt es neue Anwendungs- und Geschäftsfelder, ermöglichtfaszinierende Beleuchtungserlebnisse und trägt dazu bei, das Lebenvon Menschen zu verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch fürEndverbraucher verkauft Philips Lighting mehr energieeffizienteLED-Beleuchtungen als jedes andere Unternehmen. Es ist der führendeAnbieter für vernetzte Lichtsysteme und professionelle Services undnutzt das Internet der Dinge, um Licht jenseits reiner Beleuchtung ineine vollständig vernetzte Welt zu transformieren - Zuhause, inGebäuden sowie in urbanen Räumen. In 2016 hat Philips Lighting mitweltweit 34.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern einen Umsatz von7,1 Milliarden Euro erzielt. Neuigkeiten veröffentlicht PhilipsLighting auf www.philips.de/a-w/about/news.htmlÜber die Gemeinde AmelandDie Gemeinde Ameland hat es sich zum Ziel gesetzt, dafür zusorgen, dass die Einwohner von Ameland jetzt und in der Zukunft aufsichere, gesunde und angenehme Weise auf der Insel wohnen undarbeiten können. Daher betrachtet es die Gemeinde Ameland als ihreAufgabe, das Angebot der Einrichtungen für den Tourismus auf einemqualitativ und quantitativ hohen Niveau zu halten. Jedes Jahrbesuchen 550.000 - 600.000 Gäste aus dem In- und Ausland die Insel.Die Gemeinde hat daher eine höhere öffentliche Dynamik, als es dieEinwohnerzahl von rund 3.600 vermuten lässt. Die Gemeinde Amelandwill bis 2020 ihren Energiebedarf größtenteils auf nachhaltige Weiseselbst decken und dadurch eine führende Rolle in der Energiewendeübernehmen. Dieses Ziel soll zusammen mit Einwohnern und Partnernumgesetzt werden.Pressekontakt:PressesprecherBernd GlaserTel: +49 (0) 160 96 32 71 83E-Mail: bernd.glaser@philips.comPhilips Lighting GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 HamburgOriginal-Content von: Philips Lighting, übermittelt durch news aktuell