Neues Licht für die Volkswagen Arena / Weltweit erstes LED-Flutlicht mit farbiger Eventbeleuchtung (FOTO)

Hamburg (ots) -Zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburgseine neue Philips ArenaVision LED-Flutlichtanlage in Betriebgenommen. Der Club ist nicht nur der erste in Deutschland, der beiseinen Heimspielen künftig unter LED-Flutlicht spielt, sondern dieAnlage wurde durch zehn kopfbewegte Scheinwerfer (Moving-Heads)erweitert, die Farbe ins Spiel bringen. Die Verbindung von Flutlichtmit farbiger Effektbeleuchtung im Stadion ist zurzeit weltweiteinzigartig.Jeder der 216 LED-Flutlichtscheinwerfer ist einzeln ansteuerbarund kann mit den LED-Werbebanden, Video-Anzeigentafeln sowie den zehnMoving Heads vernetzt werden. So entstehen spektakuläre Lichteffekte,wie sie sonst nur mit Show- und Bühnenbeleuchtungssystemen üblichsind. Die Stadionnutzung lässt sich so für viele andereVeranstaltungen im Handumdrehen zu erweitern.Die strengen Qualitätsanforderungen der UEFA und DFL für dieSpielfeldbeleuchtung und Fernsehübertragungen erfüllt das neueLED-Flutlicht in jeder Hinsicht. Damit sind in der Volkswagen Arenakünftig Champions-League Spiele bis zum Halbfinale möglich.Fernsehsender können mit ihren Kameras von jedem Punkt des Stadionsauch die kleinsten Gesten und Details des Spiels einfangen undFernsehteilnehmern flacker-freie Aufnahmen in Superzeitlupe undbester HD-Qualität bieten.Über Philips LightingPhilips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) ist ein weltweitführender Anbieter von Beleuchtungsprodukten, -systemen sowie-services. Das Unternehmen kombiniert seine Erkenntnisse um diepositive Wirkung von Licht auf Menschen mit einer umfassendenTechnologiekompetenz für innovative digitale Beleuchtungssysteme. Mitdiesen erschließt es neue Anwendungs- und Geschäftsfelder, ermöglichtfaszinierende Beleuchtungserlebnisse und trägt dazu bei, das Lebenvon Menschen zu verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch fürEndverbraucher verkauft Philips Lighting mehr energieeffizienteLED-Beleuchtungen als jedes andere Unternehmen. Es ist der führendeAnbieter für vernetzte Lichtsysteme und professionelle Services undnutzt das Internet der Dinge, um Licht jenseits reiner Beleuchtung ineine vollständig vernetzte Welt zu transformieren - Zuhause, inGebäuden sowie in urbanen Räumen. In 2016 hat Philips Lighting mitweltweit 34.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern einen Umsatz von7,1 Milliarden Euro erzielt. Neuigkeiten veröffentlicht PhilipsLighting auf www.philips.de/a-w/about/news.htmlPressekontakt:Bernd GlaserPressesprecherPhilips Lighting GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg+49 (0) 160 96327183E-Mail: bernd.glaser@philips.comOriginal-Content von: Philips Lighting, übermittelt durch news aktuell