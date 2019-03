Neues Li-Ionen-Sicherheitskonzept von ecovolta vermeidet Brände in Elektrofahrzeugen

Finanztrends Video zu



Brunnen/Bern (ots) - Der Schweizer Batteriesystem-Herstellerecovolta nutzt für seine Lithium-Ionen-Batterien ein neuesSicherheitskonzept, das die Wahrscheinlichkeit von Batteriebrändenund Zellexplosionen in e-Mobility Anwendungen nachweislich reduziert.Dafür setzt ecovolta Zellverbindungen aus elektrolytisch vernickeltemKaltband ein, die schadhafte Zellen bei erhöhten Stromflüssenautomatisch vom Rest des Batteriepacks trennen. ecovolta zeigt dieneuen Batteriepacks erstmals vom 12. bis zum 14.3.2019 auf der MesseEnergy Storage Europe, Stand D04 in Halle 8b.Video des Tests und Pressebilder: https://eco-volta.com/news/pressReleases/Neues-Li-Ionen-Sicherheitskonzept-von-ecovolta-vermeidet-Braende-in-ElektrofahrzeugenZellverbindung dient als zuverlässige SicherungBei einer mechanischen Beschädigung eines Batteriepacks fliesstzunächst ein hoher Strom durch die betroffene Stelle, die Temperatursteigt lokal an. Bei herkömmlichen Batterielösungen wird davon direktdie Zelle betroffen. Deren Materie dehnt sich rasant aus, Explosionenund Batteriebrände können die Folge sein.Bei ecovolta Batteriepacks steigt bei einer mechanischenBeschädigung die Temperatur hingegen lokal an der Zellverbindung.Diese schmilzt und trennt die beschädigte Zelle von den intaktenKomponenten. Das übrige Pack bleibt funktionsfähig, lediglich seineKapazität sinkt um den Wert der abgetrennten Zelle, wie umfangreicheLabortests nachgewiesen haben.Das neue Sicherheitskonzept kommt bei allenecovolta-Traktionsbatterien zum Tragen. Dabei sind Kapazitäten von 10Wh bis zu mehreren 100 kWh sowie Spannungen 12-600 Volt und beliebigeBatterieformen realisierbar. Das Konzept wird auch in derevoTractionBattery von ecovolta eingesetzt. Die standardisierteTraktionsbatterie erreicht ohne aktive Kühlung Energiedichten von 200Wh pro Kilogramm.«Mit dem ecovolta-Konzept können e-Mobility Anbieter auf eineBatterielösung zugreifen, die höchste Sicherheitsstandards auch fürkleine und mittlere Fahrzeugserien wirtschaftlich macht», so ecovoltaCTO Paul Hauser.Über ecovoltaecovolta ist ein Schweizer Hersteller von individuellkonfektionierten Hochleistungs-Batteriesystemen undeMobility-Lösungen. Das patentierte Bauprinzip von ecovoltaermöglicht die vollautomatische Serienfertigung hochstromfähigerAkkus, die keine aktive Kühlung benötigen. Im eigenen Forschungs- undEntwicklungsbereich werden Batterie- und Antriebslösungen entwickeltund getestet.Pressekontakt:Mattias GienalTel. +41 41 811 41 41mattias.gienal@ecocoach.comOriginal-Content von: ecovolta, übermittelt durch news aktuell