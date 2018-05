Neues Leben für alte Teile / VDI ZRE veröffentlicht Film zum Remanufacturing

Berlin (ots) - Wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit demAufarbeiten von Altteilen Material und Energie einsparen können,zeigt der neue Film des VDI Zentrum Ressourceneffizienz (VDI ZRE) zumThema Remanufacturing. Vorgestellt werden zwei Unternehmen aus demBereich Fahrzeugtechnik und aus der Wasserzählerproduktion.Defekte Motoren, abgenutzte Hinterachsen und verschlisseneGetriebe: Der neue VDI ZRE-Film "Remanufacturing" demonstriert, wieAltteilen neues Leben eingehaucht werden kann. Dass dies bei Autosfunktioniert, veranschaulicht Herrmanns Fahrzeugtechnik ausHailtingen. Bauteile alter Automotoren werden dort vollständigdemontiert, gereinigt und teils aufgearbeitet. Das Resultat diesesRemanufacturings ist ein voll funktionstüchtiger Motor auf demgleichen oder sogar auf einem höheren Qualitätsniveau einesvergleichbaren Neuproduktes.Was bei ausrangierten Fahrzeugen gelingt, ist auch beiausgedienten Wasserzählern machbar: Rund zehn Millionen Wasserzählerjährlich müssen in Deutschland gemäß Eichgesetz ausgetauscht werden.Die Schelklinger Lorenz GmbH & Co. KG sorgt dafür, dass alte Zählerwiederverwendet werden. Auch hier wird das gebrauchte Produkt inmehreren Prozessschritten demontiert, gereinigt, geprüft,aufgearbeitet und remontiert. Danach können die Gerätewiederverwendet werden.Die Aufarbeitung gebrauchter Produkte birgt großeRessourceneffizienzpotenziale. Bis zu knapp 90 Prozent können dieMaterialverbräuche reduziert werden. Unternehmen senken dadurch nebendem Material- auch den Energieaufwand zur Herstellung einesNeuproduktes und damit ihre Produktionskosten. Durch dieRefabrikation von Altteilen können bis zu 80 Prozent derHerstellkosten eingespart werden.Der Film "Remanufacturing" ist auf dem YouTube-Kanal des VDI ZRE"Ressource Deutschland TV" oder im WebVideomagazin abrufbar. WeitereInformationen bietet die Kurzanalyse "Ressourceneffizienz durchRemanufacturing - Industrielle Aufarbeitung von Altteilen" auf derVDI ZRE-Website unterwww.ressource-deutschland.de/publikationen/kurzanalysen.Über das VDI Zentrum RessourceneffizienzDie VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH (VDI ZRE) hat dieAufgabe, Informationen zu Umwelttechnologien und material- undenergieeffizienten Prozessen allgemein verständlich aufzubereiten.Ziel ist es, vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei derSteigerung ihrer Ressourceneffizienz zu unterstützen. Die Instrumentedes VDI ZRE zur Bewertung und Darstellung vonRessourceneffizienzpotenzialen werden im Auftrag desBundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheiterstellt und aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiativefinanziert. Sie sind auf der Webseite www.ressource-deutschland.dekostenlos zugänglich.Über das WebVideomagazin Mit dem WebVideomagazin "RessourceDeutschland TV" stellt das VDI Zentrum Ressourceneffizienz (VDI ZRE)umweltbewusstes Handeln in kleinen und mittleren Unternehmen vor. DieFilmreihe präsentiert Gute-Praxis-Beispiele von Unternehmen ausverschiedenen Branchen, die in Sachen Ressourcenschonung als Vorbilddienen können. Alle Beiträge der Reihe stehen im Internet unterwww.ressource-deutschland.tv oder auf dem Youtube-Kanal "RessourceDeutschland" zur Verfügung.Pressekontakt:Evelyn SchönseeVDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH (VDI ZRE)Telefon: +49 (0) 30 27 59 506-22E-Mail: schoensee@vdi.deOriginal-Content von: VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH, übermittelt durch news aktuell