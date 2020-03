Neues LANEXO(TM)-System von Merck steigert Produktivität von Wissenschaftlern im Labor

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Darmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Erste digitale Laborinformatiklösungmit RFID-Etiketten für schnellen Zugriff auf Reagenziendaten- Verbessert Bestandsverwaltung; erleichtert Einhaltung von Vorschriften;minimiert Verschwendung von Reagenzien- Reduziert Zeitaufwand für repetitive, fehleranfällige AufgabenMerck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2733549-2&h=3982040192&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde&a=Merck), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen, hat heute sein neues Lab Inventory, Safety andCompliance Management System LANEXO(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2733549-2&h=3352063625&u=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2FLanexo&a=LANEXO%E2%84%A2%C2%A0)vorgestellt. Die digitale Laborinformatiklösung soll den Zeitaufwandim Labor drastisch reduzieren[1] und die Datenqualität und Rückverfolgbarkeitverbessern."Heute verwalten 85 Prozent der Labore ihre Verbrauchsmaterialdaten auf Papieroder in Excel. Auf diese Aufgabe entfällt 25 Prozent des Zeitaufwands, derWissenschaftlern dadurch nicht für die eigentliche Laborforschung zur Verfügungsteht", sagte Jean-Charles Wirth, Leiter von Applied Solutions, Life Science beiMerck. "Die Effizienz im Labor ist enorm wichtig, da Wissenschaftler dadurchweniger Zeit mit administrativen Aufgaben verbringen müssen und sich stärker aufihre Forschungs- und Analysearbeit konzentrieren können. Das beschleunigtletztendlich die Arzneimittelentwicklung. Unser LANEXO(TM)-System mit seinenbrandneuen Funktionen unterstreicht das Engagement von Merck, dieLaborinformatik weiterzuentwickeln und zu kommerzialisieren."Laborinformatik umfasst die Anwendung von Daten unter Verwendung einer Plattformbestehend aus Software, Datenmanagement-Tools und Geräten, die es ermöglichen,wissenschaftliche Daten für die sofortige Nutzung zu erfassen, auszuwerten, undanschließend für zukünftige Forschungs- und Entwicklungszwecke zu speichern. DasMarktvolumen im Bereich Laborinformatik betrug im Jahr 2018 rund 2,4 MilliardenUS-Dollar. Einer kürzlich veröffentlichten Marktprognose von Research andMarkets (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2733549-2&h=2294626730&u=https%3A%2F%2Fwww.researchandmarkets.com%2Freports%2F4897418%2Flaboratory-informatics-global-market-outlook%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_medium%3DBW%26utm_code%3Dbt25ps%26utm_campaign%3D1341235%2B-%2BGlobal%2BLaboratory%2BInformatics%2BMarkets%2BExpected%2Bto%2BGrow%2Bwith%2Ba%2BCAGR%2Bof%2B9.5%2525%2BDuring%2Bthe%2BForecast%2BPeriod%252c%2B2018-2027%26utm_exec%3Danwr281bwd&a=Marktprognose+von+Research+and+Markets) zufolge soll der globale Markt bis 2027 auf 5,45 Milliarden US-Dollarwachsen.Merck ist der erste Anbieter von RFID-Etiketten (Radiofrequenz-Identifikation),die per Funkerkennung automatisiert Anbruchsdaten erfassen und Verfallsdatenberechnen. Durch diese digitale Datenerfassung kann das LANEXO(TM)-System Datenzu Laborreagenzien schnell und in Echtzeit dokumentieren. Die digitalisierteBestands-, Verfalls- und Lagerungsüberwachung minimiert menschliche Fehler undSicherheitsrisiken und verbessert die Zuverlässigkeit und Rückverfolgbarkeit derCompliance-relevanten Dokumentation. Letztendlich kann jedes Reagenz,einschließlich der hauseigenen Zubereitungen, sofort einem vollständigenAudit-Bericht zugeordnet werden. Innerhalb eines Versuchsablaufs ermöglicht dasSystem eine einfache Identitätsprüfung der Reagenzien und liefert automatischeWarnmeldungen, damit Wissenschaftler keine Reagenzien mit abgelaufenemVerfallsdatum verwenden und versuchsbedingte Fehler vermieden werden.Das cloudbasierte LANEXO(TM)-System lässt sich einfach einrichten und schnell inbestehende Laborabläufe integrieren. Es umfasst mobile (Android) undWeb-Anwendungen und ist für den Einsatz in hochgradig regulierten Analyse- undForschungslabors in den Bereichen Pharma, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolleund gewerbliche Prüfungen konzipiert.Merck hat im vergangenen Jahr Milli-Q® Connect (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2733549-2&h=2033414962&u=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Ftechnical-documents%2Farticles%2Fbiology%2Fwater-purification-systems%2Fafs-e-high-throughput.html&a=Milli-Q%C2%AE+Connect), ein cloudbasiertes Serviceportal für seineWasseraufbereitungssysteme, eingeführt. Mit BSSN Software wurde außerdem einLaborinformatikunternehmen übernommen, das Daten für eine reibungsloseIntegration, Zusammenarbeit, Analyse und langfristige Archivierung leichterzugänglich macht.Merck stellte das neue LANEXO(TM)-System während eines Pressetermins im Rahmender Fachmesse Pittcon 2020 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2733549-2&h=1483682623&u=http%3A%2F%2Fpittcon.org%2F&a=Pittcon+2020) in Chicago (Illinois, USA)vor. Das System erweitert das Portfolio von Merck an digitalen Lösungen zurSteigerung der Laborproduktivität. Weitere Informationen finden Sie im Internetunter:www.SigmaAldrich.com/LanexoSämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit der Publikation imInternet auch perE-Mail versendet: Nutzen Sie die Web-Adresse www.merck.de/newsabo, um sichonline zu registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oder den Service wiederzu kündigen.Über MerckMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in denBereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 56.000Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einenentscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von derEntwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckungeinzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung vonAnwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2018 erwirtschafteteMerck in 66 Ländern einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro.Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für dentechnologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend.Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechteam Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wodie Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD PerformanceMaterials auftreten.[1] Merck schätzt, dass sein LANEXO(TM)-System eine Zeitersparnis von 97 Prozentbei der Bestandsverwaltung und 92 Prozent beim Versuchsaufbau und derDokumentation bietet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1096823/Merck_LANEXO.jpgPressekontakt:Ihr Ansprechpartnergangolf.schrimpf@merckgroup.comTelefon: +49 6151 72-9591Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6873/4537032OTS: Merck KGaAISIN: DE0006599905Original-Content von: Merck KGaA, übermittelt durch news aktuell