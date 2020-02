Neues Kreislaufwirtschaftsgesetz ist eine vertane Chance: Steigende Abfallmengen und Retourenvernichtung werden nicht gestoppt

Berlin (ots) - Heute im Bundeskabinett beschlossenes Kreislaufwirtschaftsgesetzgreift zu kurz - Unnötige Vernichtung neuwertiger Waren wird trotz Ankündigungvon Umweltministerin Schulze nicht beendet - Deutsche Umwelthilfe fordertAbfallvermeidungsziel und Quote zum Einsatz von Recyclingmaterialien -Recyclingziele für Siedlungsabfälle müssen erhöht werden - DUH fordertNachbesserungen im BundesratDie Bundesregierung vergibt mit dem heute im Kabinett beschlossenenKreislaufwirtschaftsgesetz eine Chance, Abfallvermeidung und ein ambitioniertesRecycling wirklich voranzubringen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert dasfehlende, aber dringend benötigte Abfallvermeidungsziel gegen die immer größerwerdenden Müllmengen. Anders als von Bundesumweltministerin Svenja Schulze imJuni 2019 angekündigt, stoppt das Gesetz die unnötige Vernichtung neuwertigerWaren nicht. Die Recyclingquote für Siedlungsabfälle von nur 65 Prozent bis 2035ist viel zu niedrig angesetzt. Um den Einsatz von Recyclingmaterial voran zubringen, wäre zudem die Festlegung von Mindesteinsatzquoten notwendig. Diesefehlen jedoch im neuen Gesetz. Die DUH ruft die Bundesländer auf, das Gesetz imBundesrat zu stoppen und Verbesserungen einzufordern."Die sinnlose Zerstörung funktionsfähiger Waren muss aus Gründen des Klima-,Ressourcen- und Umweltschutzes umgehend beendet werden. Genau dies hatteBundesumweltministerin Svenja Schulze im letzten Jahr versprochen. Jetzt brichtsie ihr Wort, indem sie keine verbindliche Obhutspflicht festlegt, sondernlediglich die Möglichkeit festschreibt, zukünftig eine Verordnung zu erlassen.Das löst jedoch das eigentliche Problem nicht. Die Bundesländer müssen nun imBundesrat auf die Einhaltung der bislang leeren Versprechungen von MinisterinSchulze drängen", kritisiert die Stellvertretende DUH-BundesgeschäftsführerinBarbara Metz.Die DUH fordert die gesetzliche Festlegung Unternehmen unter Strafe dieVernichtung funktionsfähiger Waren zu verbieten. Können Produkte nichtaufbereitet oder repariert werden und müssen deshalb zerstört werden, fordertder Umwelt- und Verbraucherschutzverband, dies zu dokumentieren und behördlichzu erfassen."Das heute beschlossene Kreislaufwirtschaftsgesetz ist nicht progressiv undfindet keine klaren Antworten auf größer werdende Abfallmengen, schnelllebigerenKonsum und einen zu geringen Einsatz von Sekundärrohstoffen. Wirklich notwendigsind ein Abfallvermeidungsziel, ambitionierte Recyclingquoten und die Festlegungvon Mindesteinsatzquoten für Recyclingmaterialien. Doch all dies findet sich imneuen Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht wieder", sagt der DUH-Leiter fürKreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Das Prinzip der Abfallvermeidung wird in Deutschland bislang kaum umgesetzt. EinGrund dafür sind fehlende Ziele zur Vermeidung unnötiger Abfälle. Deshalbsollten Restabfall und Sperrmüll durch eine verbindliche Zielsetzung von aktuell188 Kilogramm auf 140 Kilogramm pro Einwohner und Jahr bis 2025 und 90 Kilogrammbis 2030 reduziert werden. Lebensmittelabfälle sollten von aktuell 220 Kilogrammpro Einwohner und Jahr bis 2030 halbiert werden.Nach Einschätzung der DUH wird das stoffliche Potential von Siedlungsabfällennicht ausreichend genutzt. Deshalb ist eine Erhöhung der Recyclingquote fürSiedlungsabfälle auf 65 Prozent bis 2025 und 85 Prozent bis 2030 notwendig.Ersetzen Recyclingmaterialien Primärrohstoffe, werden die negativenUmweltauswirkungen für deren Herstellung vermieden. Um den Einsatz vonRezyklaten zu fördern, ist die Vorgabe einer Quote notwendig. Hierzu wäre eingestuftes Vorgehen geeignet: 20 Prozent bis 2020, 30 Prozent bis 2023, 40Prozent bis 2025. Die Quote sollte sich dabei immer auf Post-Consumer-Rezyklatebeziehen.Bei der umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung wurde ein Schritt nach vornegemacht. Statt "Prüfungspflicht" wird im Kreislaufwirtschaftsgesetz nun eine"Pflicht zur Bevorzugung" ökologisch vorteilhafter Produkte vorgegeben.Allerdings reicht dies nicht aus, da durch undefinierte Rechtsbegriffe wie derVermeidung "unzumutbarer Mehrkosten" Interpretationsspielräume geschaffenwerden, die eine wirkliche Verpflichtung zum Einkauf ökologisch vorteilhafterProdukte in der Praxis verhindern. Damit die Pflicht zur Bevorzugungumweltfreundlicher Produkte von den Beschaffungsstellen einfach und rechtssicherumgesetzt werden kann, muss die Bundesregierung nun dringend beispielhafteAusschreibungskriterien und eine Produktdatenbank mit ökologisch vorteilhaftenProdukten aufbauen.