Neues Kassengesetz: Alnatura stellt auf umweltfreundliche Kassenbons um

Darmstadt (ots) - 40 Prozent der Alnatura Kundinnen und Kunden verzichtetenbisher explizit auf das Ausdrucken des Kassenbons. Das seit Jahresanfanggeltende neue Kassengesetz verpflichtet aber nun alle Einzelhändler, für jedenBezahlvorgang einen Kassenbeleg auszudrucken.Da durch das neue Gesetz der Papierverbrauch signifikant ansteigt, soll dasdafür verwendete Papier bei Alnatura möglichst ressourcenschonend sein. DerBio-Händler aus dem hessischen Darmstadt stellt deshalb als eines der erstenHandelsunternehmen alle Kassen auf den umweltfreundlichen "Blue4est-Kassenbon"um. Die Umstellung erfolgt schrittweise ab Frühjahr 2020.Das Papier für diesen Kassenbon wird aus FSC-zertifiziertem Holz ausnachhaltiger Forstwirtschaft hergestellt. Der Kassenbon kommt ohne chemischeFarbentwickler aus und kann deshalb über das Altpapier entsorgt werden - andersals konventionelle Kassenbons, die aufgrund der enthaltenden Substanzen in denRestmüll gehören. Dazu Alnatura Geschäftsführer Rüdiger Kasch: "Ein großer Teilunserer Kundinnen und Kunden hat in der Vergangenheit aus Umweltschutzgründenauf einen gedruckten Kassenbon verzichtet. Die nachhaltigere Variante ist imEinkauf zwar deutlich teurer, dennoch freuen wir uns, mit dem neuen Kassenboneine möglichst ressourcenschonende Alternative gefunden zu haben".Ein umweltfreundlicherer Kassenbon reicht Alnatura aber noch nicht aus: DasUnternehmen prüft, ob im nächsten Schritt eine digitale, also gänzlichpapierlose, Variante für die Belegausgabepflicht umgesetzt werden kann.