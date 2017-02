Neues Kapitel der Ökumene aufschlagen/ EKD-Delegation bei Papst Franziskus.Kirchen verständigen sich auf weitere Schritte der Annäherung....

Hannover (ots) - ....Taufe und Abendmahl als theologischeArbeitsfelder. Bedford-Strohm und Marx laden Papst Franziskusgemeinsam nach Deutschland einNach der Begegnung mit den Waldensern ist die Delegation derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD) heute am zweiten Tag derRom-Reise im Vatikan von Papst Franziskus zu einer Privataudienzempfangen worden. An dem rund einstündigen Treffen nahm auch derVorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx,teil.Für die EKD unterstrich der Ratsvorsitzende HeinrichBedford-Strohm in seiner Rede vor Papst Franziskus: "Die Welt imJahre 2017 braucht das gemeinsame Zeugnis der christlichen Kirchen.Wo Barmherzigkeit und Mitgefühl verweigert werden, bedroht die"soziale Sünde" das Zusammenleben der Menschen. UnsereMitmenschlichkeit soll eingemauert werden. Ein neuer Populismus inverschiedenen Ländern überhöht die eigene Nation und grenzt großeGruppen von Menschen aus." Bedford-Strohm weiter: "Unsere Welt musssich auf den Weg machen - hin zu einem neuen Herz und zu einem neuenGeist der Buße und Umkehr. So wie es Martin Luther in seiner erstenThese vor 500 Jahren auf den Punkt gebracht hat: 'Unser ganzes Lebensei Buße'."Papst Franziskus habe ausdrücklich die vielfältigen ökumenischenAktivitäten der beiden Kirchen für das Jahr 2017 als Chance auf demWeg zur sichtbaren Einheit hervorgehoben, so Bedford-Strohm. Auch derEKD-Ratsvorsitzende hatte in seiner Rede unterstrichen: "UnsereKirchen empfinden dabei eine besondere Verantwortung für dieWeiterentwicklung der Ökumene, denn bei uns in Deutschland brachendie Trennungen auf. Und wir sind davon überzeugt, dass wir ein neuesKapitel aufzuschlagen gerufen sind, um neue Wege zur Verständigung zufinden." EKD und Deutsche Bischofskonferenz freuen sich über dieUnterstützung des Papstes für die Intensivierung der theologischenArbeiten zu Taufe und Abendmahl.Kardinal Marx und der Ratsvorsitzende Bedford-Strohm verbanden mitihrem heutigen Besuch im Vatikan auch eine gemeinsame Einladung anPapst Franziskus nach Deutschland. Im Anschluss an das Treffen mitdem Papst sagten sie vor Medienvertretern in Rom: "Wir freuen unsüber seine persönliche Unterstützung für den Weg der Ökumene inunserem Land. Das ist auch eine starke Ermutigung für viele MillionenChristen, die in der gemeinsamen Flüchtlingshilfe oder in denökumenischen Gesprächskreisen eng verbunden sind."Hinweise:Die Reden von Papst Franziskus und EKD-RatsvorsitzendemBedford-Strohm sind für Sie unter www.ekd.de als Download zurVerfügung gestellt. In den sozialen Netzwerken informieren wir überdie EKD-Delegation in Rom unter #ROM2017.Weitere Informationen zum Reformationsjubiläum unterwww.ekd.de/reformationstag/Rom/Hannover, 6. Februar 2016Pressestelle der EKDCarsten SplittPressestelleStabsstelle Kommunikation Telefon: ++49/511/2796-269 Telefax:++49/511/2796-777 E-Mail: pressestelle@ekd.deEvangelische Kirche in Deutschland (EKD) Kirchenamt HerrenhäuserStraße 12 30419 HannoverPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell