Berlin (ots) -Mit unserem neuen Video "Vereinbarkeit von Windenergieausbau undUNESCO-Welterbestätten" gibt das KNE einen Einblick in den Gegenstand, dieDiskussionen und die Ergebnisse des Fachdialogs "Energiewende in der Nähe vonUNESCO-Welterbe". Das Video veranschaulicht darüber hinaus den Ansatz des KNEbei der Gestaltung von Fachdialogen.Wie funktionieren Windenergieplanung und Welteberschutz? Wie lassen sichKommunikationsstrukturen verbessern? Wie lässt sich die Qualität vonVisualisierungen von Windenergieanlagen sicherstellen?Welche Akteure sich zu der Thematik austauschten, wie die Fragestellungenidentifiziert und bearbeitet, und welche Empfehlungen schließlich ausgesprochenwurden, stellt der Kurzfilm kompakt und eingängig dar."Eine Besonderheit an unseren Fachdialogen ist es, dass wir dieunterschiedlichen Akteure in einem geschützten Rahmen an einen Tisch bringen undso Raum für einen offenen Austausch bieten. Über fast ein Jahr hinweg kamen beidiesem Fachdialog die Teilnehmenden immer wieder für einen intensiven undzielführenden Austausch zusammen", erklärt Dr. Torsten Raynal-Ehrke, Direktordes KNE."Das Video zum Fachdialog gibt einen Einblick in diesen Austausch und stellt dieErgebnisse vor. Angemessene Methoden, klare Verantwortlichkeiten und eine guteKommunikation wurden von allen Beteiligten für eine bessere Bewertung möglicherBeeinträchtigungen von Welterbestätten durch Windenergieanlagen als sinnvollerachtet", so Dr. Mathis Danelzik, Leiter der KNE-Fachdialoge.- Zum Video "Vereinbarkeit von Windenergieausbau undUNESCO-Welterbestätten":https://www.youtube.com/watch?v=uH-tDnPyEs8&t=3sDie Publikation zum FachdialogDie Empfehlungen des KNE-Fachdialogs hat das KNE auch in der umfassendenPublikation "Empfehlungen zur Vereinbarkeit von Windenergieausbau undUNESCO-Welterbestätten in Deutschland" veröffentlicht. Zur Publikation:http://ots.de/1Lpjn5Die KNE-VideothekDie Kurzfilme in der KNE-Videothek veranschaulichen komplexe Sachverhalte undRegularien der naturverträglichen Energiewende. Zum YouTube-Kanal des KNE:https://www.youtube.com/channel/UCkkfbmcJs7ga5YGlKk_U8mQDer KNE-Fachdialog zur "Energiewende in der Nähe von UNESCO-Welterbe" wurde mitMitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert.Pressekontakt:Anke OrtmannKompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende gGmbHT.: +49 30 7673738-12Email: presse@naturschutz-energiewende.dehttps://www.naturschutz-energiewende.deOriginal-Content von: Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH, übermittelt durch news aktuell