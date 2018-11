Neues KNE-Video zu Detektionssystemen zur Verminderung von Vogelkollisionen an Windenergieanlagen (VIDEO)

Berlin (ots) -Der Ausbau der Windenergie an Land bringt für den Artenschutz eineVielzahl von Herausforderungen mit sich. Vögel und Fledermäuse könnenmit den sich drehenden Rotorblättern kollidieren und verletzt odergetötet werden. Daher ist es unbedingt erforderlich, dasKollisionsrisiko für windenergiesensible Arten mit Hilfe vonSchutzmaßnahmen drastisch zu vermindern. Eine Möglichkeit dazu könnenDetektionssysteme an Windenergieanlagen (WEA) sein.KNE-Video zu Detektionssystemen zur Verminderung vonVogelkollisionen an Windenergienanlagen:"Die Planung von im Einzelfall wirksamen Vermeidungs- undVerminderungsmaßnahmen stößt nicht selten an Grenzen," erklärt EvaSchuster, Referentin des KNE. So sind die Flächen, auf denenMaßnahmen zur Lenkung kollisionsgefährdeter Vogelarten auf WEA-ferneFlächen realisiert werden können, häufig begrenzt. Zudem erweist sichin Gebieten mit guter Habitatausstattung die Anlage neuerNahrungsflächen oft als nicht ausreichend wirksam. Eine Vermeidungvon Vogelkollisionen durch technische Systeme könnte hier wirksameUnterstützung leisten.Der neue Kurzfilm "Detektionssysteme zur Verminderung vonVogelkollisionen an Windenergieanlagen" erläutert die Möglichkeitenund Grenzen von Detektionssystemen zur Vogelerkennung und greiftunter anderem die Fragen auf: Was können technische Systeme zurVermeidung von Kollisionen an Windenergieanlagen leisten? Wie könnenAbschaltzeiten zum Vogelschutz an WEA präzisiert werden? Wiefunktionieren Detektionssysteme zur Vogelerkennung und automatischenAbschaltung von Windenergieanlagen in Risikosituationen und warumkommen sie aktuell in Deutschland in der Praxis noch nicht zurAnwendung? Welche Parameter sind entscheidend zur Beurteilung ihrerLeistungsfähigkeit?Direkt zum Video "Detektionssysteme zur Verminderung vonVogelkollisionen an Windenergieanlagen":https://www.youtube.com/watch?v=9Ls_PvgMgzE&t=157sWeitere Filme in der KNE-Videothek:- Wie erfolgt die Flächensicherung für Windenergieanlagen?https://www.youtube.com/watch?v=Y-rAnWnuLbU- KNE-Fachforum Mediation - bundesweit aktiv und zentral vernetzt.https://www.youtube.com/watch?v=176qevFdnts- Wir gestalten mit Ihnen Dialoge.https://www.youtube.com/watch?v=kMCGrr7Mrw0- So lösen wir Konflikte.https://www.youtube.com/watch?v=eqU5cAdspPY- Das KNE auf den 26. Windenergietagen in Warnemünde.https://www.youtube.com/watch?v=uQjKTVDUqhcAbonnieren Sie unseren YouTube-Kanal:https://www.youtube.com/channel/UCkkfbmcJs7ga5YGlKk_U8mQPressekontakt:Anke OrtmannKompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende gGmbHT.: +49 30 7673738-12Email: presse@naturschutz-energiwende.dehttps://www.naturschutz-energiewende.deOriginal-Content von: Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH, übermittelt durch news aktuell