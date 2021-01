Neues Jahr, neues Glück: Wunschprojekte flexibel mit der KVB Finanz realisieren

Limburg (ots) - Sich den ein oder anderen größeren Wunsch im neuen Jahr 2021 zu erfüllen, ist oft an finanzielle Ausgaben geknüpft. Nicht immer stehen dafür die nötigen Ersparnisse zur Verfügung. Ein Auto kann dabei ebenso kostenintensiv werden wie eine Hochzeit, eine Wohnungsrenovierung aufwendiger ausfallen als gedacht und der Hausbau zur finanziellen Herausforderung geraten. Mit der passenden Finanzierung müssen derlei Wünsche aber nicht verpuffen.Autofinanzierung - Das sind die MöglichkeitenDas alte Auto ist kaputt, Familienzuwachs oder ein neuer Job mit neuer Fahrtstrecke kündigen sich an - die Gründe für ein neues Auto können vielfältig sein. Wenn das Ersparte allerdings nicht ausreicht, ist eine Autofinanzierung für Autokäufer die richtige Wahl. Es gibt zwei Möglichkeiten einen Autokredit aufzunehmen: Die Finanzierung beim Autohändler über die jeweiligen herstellergebundenen Autobanken. Oder der Autokredit bei einem Finanzinstitut. Für beide Finanzierungsoptionen sind ein Einkommensnachweis, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und die Beendigung der Probezeit Voraussetzung.Mit der Händlerfinanzierung können Autokäufer direkt beim Autohändler einen Neu- oder Gebrauchtwagen finanzieren. Dabei sind die Monatsraten niedrig, die Schlussrate recht hoch und es ist eine Anzahlung von 10 bis 20 Prozent des Kaufpreises nötig. Alternativ dazu zahlt der Käufer bei der Ballonfinanzierung gleichbleibende Monatsbeträge. Ermittelt werden diese aus der Differenz der Kreditsumme und dem Wertverlust bezogen auf die Laufzeit der Finanzierung. Der Restwert wird durch die Schlussrate abgedeckt. Bei der Drei-Wege-Finanzierung kann der Kreditnehmer das Fahrzeug zum Ende Laufzeit an den Verkäufer zurückgeben.Beim Autokredit von einer Bank oder einem Kreditvermittler hingegen ist keine Anzahlung oder Schlussrate fällig. Mit einem normalen Ratenkredit zahlt der Kreditnehmer eine gleichbleibende monatliche Rate. Bei einem zweckgebundenen Ratenkredit erhalten Kreditnehmer günstigere Konditionen, da die Geldgeber mit dem Fahrzeugschein eine Sicherungsübereignung als Garantie erhalten.Bei der Wahl des richtigen Kreditvertrages ist es empfehlenswert, auf die Erfahrung von Experten zu setzen. Die KVB Finanz unterstützt ihre Kunden dabei, einen maßgeschneiderten Autokredit zu den besten Konditionen zu finden. Die Finanzprofis ermitteln das Darlehen passgenau zur finanziellen Situation ihrer Kunden und schätzen ab, ob eine Anzahlung möglich oder gar eine Vollfinanzierung empfehlenswert ist.Mit einer Baufinanzierung endlich in die eigenen vier WändeFür andere, die bereits eine Familie gegründet haben und sich räumlich vergrößern möchten, soll 2021 nun endlich der Traum vom eigenen Haus in Erfüllung gehen und das mithilfe der richtigen Baufinanzierung. Nach dem das Eigenkapital überprüft und eingeschätzt wurde, ob ein Hausbau realistisch ist, müssen einige Voraussetzungen für einen Kredit erfüllt sein. Neben dem Eigenkapital, das 20 bis 30 Prozent des Kaufpreises umfassen sollte, ist ein gesichertes Einkommen wichtig.Bei den Immobiliendarlehen gibt es mehrere Optionen, für die sich Kreditnehmer entscheiden können. Ein Klassiker ist das Annuitätendarlehen, bei dem Zinsen und Tilgungssumme über einen festgeschriebenen Zeitraum, in der Regel 5 bis 20 Jahre, nicht verändern. Dessen Sonderform ist das Volltilgerdarlehen: Der Kredit soll bis zu einem vorab festgesetzten Zeitraum abgezahlt sein. Das variable Darlehen startet zunächst mit niedrigen Zinsen, die jedoch alle drei bis sechs Monate steigen können. Aber auch eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital ist möglich, entweder mit einer 100%-Finanzierung oder einer 110%-Vollfinanzierung, bei dem ein Immobilienkredit auch die Makler- und Notarkosten abdeckt. Zwingende Voraussetzung dafür ist ein gutes und sicheres Einkommen. Gerade bei einer Baufinanzierung ist es entscheidend, sich professionelle Unterstützung zu suchen, wie die Finanzexperten der KVB Finanz empfehlen, sonst droht im schlimmsten Fall die Überschuldung. Wichtig ist eine passende Laufzeit und ein Blick auf die regelmäßigen Einkünfte, Ausgaben und, wenn vorhanden, das Vermögen durch Erbschaft oder Versicherungsauszahlung.Ratenkredit für die kleinen WünscheEs muss nicht gleich ein neues Auto, die Hochzeit oder das Eigenheim sein, auch andere Wünsche lassen sich mit einer kleinen Finanzspritze erfüllen, ob neue Elektrogeräte für die Küche, neuer Fernseher oder neue Wohnungseinrichtung. Möglich ist das mit einem Ratenkredit, oder auch Konsumenten- oder Privatkredit genannt. Der Kreditnehmer erhält den vereinbarten Geldbetrag vom Finanzinstitut sofort ausgezahlt und zahlt ihn binnen einer festgesetzten Laufzeit in Raten zurück. Die Laufzeit und die Höhe der festen Monatsraten zuzüglich Zinsen werden in einem Tilgungsplan festgehalten. Der Ratenkredit ist nicht zweckgebunden - eine Ausnahme ist der Auto- oder Renovierungskredit. Voraussetzung sind das vollendete 18. Lebensjahr, eine gute Bonität und ein regelmäßiges Einkommen.Die Experten der KVB Finanz verfügen über die nötige Erfahrung und Expertise, einen passenden Finanzierungsplan für die Verwirklichung von kleinen und großen Projekten zu erstellen. Sie ermitteln für ihre Kunden das optimale Ratenkreditangebot, das sich an der Höhe des Einkommens bemisst und die finanzielle Belastung nicht überschreitet. Marc Kloetzel, Leiter Vertrieb und Prokurist bei der KVB Finanz: "Unsere Kunden erhalten mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens, verfügen frei über das Geld, haben eine maximale Kostenkontrolle und profitieren von einem besonders günstigen Zinssatz".Traumhochzeit mit dem passenden HochzeitskreditViele Menschen haben für das Jahr 2021 nicht nur Sachwünsche, sondern blicken einem wichtigen, lebensverändernden Ereignis wie etwa der eigenen Hochzeit freudig entgegen. Doch die umfasst oft mehr organisatorisches Geschick und Ausgaben als es sich junge Paare vorstellen. Sinnvoll ist es, ein Jahr zuvor mit der Planung zu beginnen. Schließlich muss die Hochzeit bei Standesamt und/oder Kirche angemeldet, Einladungen gedruckt oder Fotograf und DJ engagiert werden. Die Liste der Ausgaben wächst entsprechend schnell in die Länge, ob Ringe, Brautkleid, Hochzeitstorte, Location, Dekoration, Gastgeschenke, Servicepersonal oder Flitterwochen. Da sind die Ersparnisse schnell aufgebraucht und ein Hochzeitskredit empfehlenswert.Sinnvoll ist es zuvor eine Liste mit allen Ausgaben aufzustellen und die Kostenprunkte grob zu überschlagen. Die Summe muss mit den Ersparnissen abgeglichen werden, damit der Finanzexperte bei der KVB Finanz den passenden Hochzeitskredit ermitteln kann. Zu berücksichtigen ist dabei, dass einerseits die Gäste heutzutage meist Geldgeschenke machen und andererseits einige Kosten im Vorfeld der Hochzeit beglichen werden müssen. Empfehlenswert ist deshalb ein Kredit, bei dem es die Option auf Sonderzahlungen gibt und die Kreditnehmer zwischendurch größere Summen abbezahlen können.Mit der KVB Finanz Träume erfüllenPrivate Wünsche müssen nicht wie so manche guten Vorsätze für das neue Jahre mit der Zeit einfach verpuffen. Für die kleinen und großen Vorhaben 2021 gibt es konkrete Finanzierungsmodelle, angefangen vom klassischen Ratenkredit, über den Hochzeits- und Autokredit bis hin zur Baufinanzierung des eigenen Hauses. Darüber hinaus ist es sinnvoll, sich mit dem Auftakt ins neue Jahr von alten Krediten mit zu hohen Zinsen zu befreien. Die KVB Finanz steht ihren Kunden zur Seite, wenn es darum geht, teure Altlasten abzulösen und ein oder mehrere alte Kredite zu neuen, günstigeren Konditionen zusammenzufassen. Gerade bei den anhaltend günstigen Zinsen, kann eine Umschuldung für Darlehensnehmer sinnvoll sein und ihnen dazu verhelfen, monatliche Kosten einzusparen. Mit langjähriger Erfahrung begleitet die KVB Finanz ihre Kunden vertrauensvoll bei der Erfüllung dieser Vorhaben, ermittelt Finanzierungspläne und den auf die individuellen Wünsche angepassten maßgeschneiderten Kredit. So startet das neue Jahr ohne finanzielle Sorgen und mit mehr Zeit für die schönen und wichtigen Dinge im Leben.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 45 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.