Neues Jahr, neues Glück: Chemaxon stellt neuen CEO Richard Jones vor

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Chemaxon, ein führendes Unternehmen für die Entwicklung von Chemoinformatik-Software, hat die Ernennung von Richard Jones zum neuen CEO bekannt gegeben. Richard Jones folgt in dieser Position auf den Besitzer Ferenc (Csizi) Csizmadia.„Chemaxon genießt weltweit einen hervorragenden Ruf. Im Anschluss an meine Arbeit im Lab of the Future freue ich mich über die Möglichkeit, Daten aus Wissenschaft und Technologie zu nutzen, um gemeinsam mit unserem Expertenteam und unserem wachsenden Kundenstamm erstaunliche Dinge zu schaffen. Wir haben großartige Pläne für die kommenden Jahre und werden diese in Kürze mit unseren Kunden teilen", sagt Richard Jones, neuer CEO von Chemaxon.Der Gründer und scheidende CEO von Chemaxon, Ferenc „Csizi" Csizmadia, tritt nach fast 7 Jahren an der Spitze des Unternehmens, das er vor 24 Jahren gründete, zurück. „Wir haben eng mit Richard zusammengearbeitet, um Strategie und Kultur aufeinander abzustimmen, um den weiteren Erfolg von Chemaxon sicherzustellen. Ich habe volles Vertrauen in seine Fähigkeit, das Unternehmen weiterzuführen, und freue mich darauf, das Unternehmen unter seiner Führung wachsen und gedeihen zu sehen." Csizi bleibt seiner Rolle als Gründer treu und mit der Gründung von Ancestralize fortfahren, wobei er sich auf Gesundheit und Wohlbefinden im digitalen Zeitalter konzentriert.Die Ernennung fällt mit dem Umzug der Büros von Chemaxon von Budapest nach Váci Greens zusammen, einem neu errichteten, nachhaltigen Büropark auf der östlichen Seite der Donau.Chemaxon.com (https://chemaxon.com/)Informationen zu Chmaxon:Chemaxon ist ein Unternehmen für chemische und biochemische Software. Wir haben mehr als ein Dutzend Anwendungen entwickelt, darunter JChem Engines, Marvin, Design Hub und andere, die in Universitäten, Unternehmen und Patentfirmen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Zu den Kunden gehören Bayer, GlaxoSmithKline und Bristol-Myers Squibb. Wir haben Niederlassungen in Budapest, Basel, Boston und San Diego sowie Vertriebspartner in aller Welt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1745020/Chemaxon.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745019/Chemaxon_Logo.jpgPressekontakt:Janos Fejervari,Marketingleiter,marketing@chemaxon.com,+36 70 399 8895,Chemaxon Budapest 1031 Zahony utca 7Original-Content von: Chemaxon Kft., übermittelt durch news aktuell